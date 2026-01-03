"יעשה את ההבדל": מה סולומון יביא לפיורנטינה?

מנור סולומון חתם רשמית בפיורנטינה בהשאלה עד סיום העונה עם אופציית רכישה, שתופעל אם הקבוצה תישאר בליגה האיטלקית הבכירה. במצב כזה יקבל הישראלי חוזה לארבע שנים אצל הוויולה, עד 2030. אחרי שעסקו בפן הפוליטי, באיטליה עברו לעסוק גם בתרומה המקצועית שהקיצוני יוכל להעניק לקבוצתו החדשה.

“איכות ומהירות להתקפה של הוויולה”, קבעו ב-’Goal’ האיטלקי, ”חלון ההעברות של החורף בפיורנטינה נפתח עם החתמה שמדברת בעד עצמה על כוונות המועדון. אחרי ימים של ציפייה, ההודעה הרשמית הגיעה. המהלך פותח את חודש ינואר ומעניק מיד פרופיל התקפי בעל קנה מידה בין-לאומי. הנהלת המועדון בחרה לפעול בנחישות, והבטיחה צירוף של שחקן כנף שמסוגל להשפיע מיידית ולהציע מגוון פתרונות בחלק הקדמי”.

“זהו מהלך שמשקף את רצונה של פיורנטינה להשקיע בלי להעמיס על עצמה, אך עם חזון ברור. סולומון מביא עמו רקע אירופי משמעותי. לאורך הקריירה שלו הוא הופיע על הבמות הגדולות של ליגת האלופות והליגה האירופית, והוכיח שהוא יודע להתמודד עם סביבות תחרותיות ולחץ גבוה. לכך מצטרפת נוכחות קבועה בנבחרת ישראל, עדות לבשלות שכבר הושגה למרות גילו הצעיר. הוא אינו פרויקט לעתיד, אלא שחקן מוכן להווה”, טוענים.

מנור סולומון (פיורנטינה)

מה סולומון מביא לפיורנטינה

באיטליה קבעו: “סולומון הוא שחקן כנף התקפי מודרני, המסוגל לשחק בשני האגפים. אזור הנוחות שלו נותר האגף השמאלי, שממנו הוא אוהב לחתוך פנימה לרגל ימין כדי לאיים על השער או למסור את המסירה האחרונה. מהירות, דריבל ומשחק אנכי הם מאפייני המפתח שלו, תכונות שמשתלבות עם סגנון כדורגל דינמי ומכוון התקפה. בפיורנטינה הוא צפוי להוסיף חוסר צפיות, פרצי מהירות ופתרונות של אחד על אחד, אלמנטים שיכולים לעשות את ההבדל, במיוחד מול הגנות סגורות”.

הראיון הראשון של מנור סולומון בפיורנטינה

“באמצעות הגעתו של סולומון, פיורנטינה משדרת מסר ברור לשאר הליגה: ינואר לא יהיה רק חודש של ניהול, אלא גם של שאפתנות. החתיכה הראשונה כבר הונחה על הלוח. כעת נותר למגרש לקבוע האם מדובר רק בהתחלה”, סיכמו.