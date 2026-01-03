"סולומון עורר סערות בשל עמדותיו הפוליטיות"

מנור סולומון הוא הרכש הראשון של פיורנטינה לינואר. שחקן הכנף הישראלי, שהגיע בהשאלה עם אופציית רכישה בסכום של כ-10 מיליון אירו, נחת אמש בנמל התעופה פרטולה. בכתבה מפורטת באחד מאתרי הספורט שמסקרים את הוויולה באיטליה, שכותרתה הייתה “שערים, ניסיון ומחלוקת. מהפריצה באירופה ועד החיכוכים עם האוהדים: דיוקן של סולומון”, סיקרו בהרחבה את המעבר של הישראלי לארץ המגף.

“סולומון מגיע לאיטליה לא רק עם לא מעט ניסיון באמתחתו, אלא גם עם קורות חיים של מי שכבר עשה כותרות בעבר, על המגרש ומחוצה לו. באוקראינה חווה את התקופה הפורייה ביותר בקריירה שלו, עם 22 שערים ותשעה בישולים בכ-100 משחקים, כולל 25 הופעות בליגת האלופות ובליגה האירופית. הניסיון הבין-לאומי הזה הועשר בהמשך בתחנות יוקרתיות בפרמייר ליג, הליגה החשובה והמאתגרת בעולם, אך שם הדברים לא התחברו במלואם ליכולותיו”, כתבו באיטליה.

בתקופתו בפולהאם ובטוטנהאם רשם 24 הופעות בלבד בשתי עונות בליגה הבכירה באנגליה, עם ארבעה שערים ושני בישולים. בעונה שעברה, לעומת זאת, חווה קאמבק מוצלח בלידס, כשהוביל אותה לזכייה בצ’מפיונשיפ ולעלייה לפרמייר ליג עם 10 שערים ו-12 בישולים. התחנה האחרונה שלו בוויאריאל הייתה פחות מוצלחת, עם 11 הופעות בלבד בין הליגה הספרדית, גביע המלך וליגת האלופות.

מנור סולומון (פיורנטינה)

“קצת דריבליסט של סולו”

באיטליה התייחסו למאפיינים של הקיצוני: “מי שמכירים את סולומון מתארים אותו כשחקן יצירתי שאוהב את המגע עם הכדור. ייתכן שהוא מעט אינדיבידואליסט, ומאמנים שעבדו איתו מתארים אותו כשחקן שפורח באגף שמאל, מקבל את הכדור על הרגל החלשה עם נטייה לחתוך לאמצע וללכת לשער, הקלאסי שבין שחקני הכנף ההפוכים. לא במקרה, על אף ששיחק כמעט בכל תפקיד התקפי, לאורך הקריירה הוא הצטיין בעיקר בעמדה הזו. כך, בלמעלה מ-200 משחקים מקצועניים, מרבית שעריו ובישוליו הגיעו כשהוצב כקיצוני שמאלי, עם 23 שערים ו-16 בישולים. לפי פרופיל השחקן, זה בדיוק מה שפיורנטינה חיפשה בעקשנות, שחקן כנף התקפי שמסוגל לנוע לאורך כל החזית הקדמית, אלמנט שחסר לקבוצה של ואנולי, עד כדי כך שסולומון עשוי לא להיות היחיד מסוגו שיגיע בינואר”.

המחלוקות שנוצרו מחוץ למגרש

באיטליה התייחסו גם למה שקורה מחוץ לכדורגל :”השחקן עורר לא פעם סערות בשל עמדותיו הפוליטיות, בעיקר בעקבות תמיכה גלויה וחוזרת במדינתו בעימות מול הפלסטינים”. באיטליה ציטטו את הפוסטים של סולומון מזמן המלחמה וטענו: “ניתן למנות עוד מקרים דומים, עד כדי כך שחשבון ה-X של Villarreal Report, עמוד אוהדים בולט של הצוללת הצהובה, גינה בחריפות את החתמתו של סולומון בקבוצה רק לפני חודשים ספורים”.

"מנור סולומון אינו רצוי בוויאריאל ואינו ראוי לאהדת אוהדיה", נכתב אז לאחר הגעתו לספרד. “רצף האירועים הסוערים הללו, ככל הנראה, לא סייע ליחסים בין השחקן לבין אוהדיו לשעבר”, טענו באיטליה.