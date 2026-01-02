יום שבת, 03.01.2026 שעה 00:24
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"אתלטיקו מניירו לא הגישה הצעה עבור אסאדי"

דיווח: בצל הפרסומים שקישרו את השחקן לקבוצה הברזילאית, נטען כי העניין היחיד בכישרון של אוניברסידד דה צ'ילה הגיע מחיפה, שטוענת שלא פנתה רשמית

|
לוקאס אסאדי (IMAGO)
לוקאס אסאדי (IMAGO)

מכבי חיפה בדרך לרכש בינואר? לפי מידע שפורסם ב-’ADN Deportes’ בצ’ילה, אוניברסידד דה צ’ילה לא קיבלה הצעה מאתלטיקו מיניירו עבור הקשר לוקאס אסאדי, אך כן זוכה לעניין בו מהירוקים מהכרמל, שמצידם טוענים שלא פנו באופן רשמי.

אסאדי נחשב לאחד הנכסים המרכזיים של אוניברסידד דה צ’ילה בכל הנוגע לאפשרות למכור שחקנים לקראת העונה הבאה. בימים האחרונים עלה שמו בהקשר של עניין מצד אתלטיקו מיניירו, אותה מאמן כיום חורחה סמפאולי, מאמנה לשעבר של הקבוצה הצ’יליאנית.

עם זאת, לפי ‘ADN Deportes’, אף הצעה רשמית לא הגיעה מבלו הוריזונטה למתחם האימונים של אוניברסידד דה צ’ילה עבור הקשר הצעיר. “בניגוד לשמועות מדרום אמריקה, המועדון כן קיבל הצעה מאירופה, אם כי לא מאחת הליגות הבכירות ביבשת”, טענו בצ’ילה. עם זאת, לפי שעה במכבי חיפה עדיין לא הגישו על השחקן הצעה וכרגע רק מתעניינים לגביו.

לוקאס אסאדי (IMAGO)לוקאס אסאדי (IMAGO)

על פי אותו דיווח, מכבי חיפה כבר הביעה בפני הנהלת אוניברסידד דה צ’ילה את רצונה לצרף לשורותיה את אסאדי בן ה-21. 

