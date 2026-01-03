הלהיט של הליגה: טבריה חגגה עם 0:4 על נתניה

דעת המבקר

השחקן המצטיין דניאל גולאני, ציון: 7

השחקן המצטיין דניאל גולאני, ציון: 7

שני בישולים, ריצה בלתי פוסקת. שרף את האגף שלו

השחקן המאכזב כארם ג'אבר, ציון: 4

כל ההגנה של נתניה איכזבה בגדול. מהקפטן מצופה להרבה יותר

הרכבים וציונים

משחקי ליגת העל נכנסו הערב (שבת) גם הם לשנת 2026, אך נראה שיש דברים שלא השתנו. עירוני טבריה, שנמצאת במומנטום נהדר, הביסה 0:4 את מכבי נתניה והשיגה שלוש נקודות חשובות במאבקי התחתית. החבורה של אלירן חודדה רחוקה כבר 10 נקודות מהקו האדום, בעוד שהיהלומים הסתבכו במאבקי הפלייאוף העליון.

בפתיחת ההתמודדות כמעט ולא קיבלנו מצבי הבקעה, כששתי הקבוצות התקשו לאיים על השער בחצי השעה הראשונה. בדקה ה-33 הסכר נפרץ כשהמארחת השלימה מבצע קבוצתי נהדר, שבסיומו דניאל גולני מצא את איתמר שבירו שהמשיך לרשת. לא עברו חמש דקות וכבר טבריה הכפילה את היתרון, כשאלי בלילתי דהר כל הדרך אל השער, הקפיץ מעל תומר צרפתי והבקיע.

אם למישהו במכבי נתניה היו תוכניות לקמבק במחצית השנייה, אז הכל התנפץ בדקה ה-58. גיא חדידה נותר לבד ברחבה והבקיע את השלישי של המארחת. בדקה ה-73 זה כבר הפך לתבוסה, כשהמחליף והיב חביבאללה ניצל הדיפה לא טובה של צרפתי וקבע 0:4 ענק לטבריה, תוצאה שנשמרה עד לסיום.

שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

כעת, עירוני טבריה תרצה להמשיך את התקופה הנהדרת שעוברת עליה, כשהיא תארח ביום שבת הבא (10.1, 18:30) את הפועל פתח תקווה. מהצד השני, מכבי נתניה תרצה לצאת מהמשבר הקשה אליו היא נקלעה ביום שישי בצהריים (9.1, 14:00), כשהיא תארח את הפועל ירושלים מהתחתית.