שחקני עירוני טבריה בטירוף (חג'אג' רחאל)

הלהיט של הליגה: טבריה חגגה עם 0:4 על נתניה

החבורה של אלירן חודדה המשיכה במומנטום הנהדר שלה, כשהשיגה שלוש נקודות מול היהלומים שהתפרקו לחלוטין. איתמר שבירו, בלילתי, חדידה וחביבאללה כבשו

גיא קופיצ'ינסקי | 03/01/2026 18:30
יום שבת, 03/01/2026, 18:30אצטדיון בראל - 1300 צופיםליגת העל Winner - מחזור 17
מכבי נתניה
הסתיים
4 0
שופט: דקל צינו (ציון: 7)
עירוני טבריה
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דניאל גולאני, ציון: 7
שני בישולים, ריצה בלתי פוסקת. שרף את האגף שלו
השחקן המאכזב
כארם ג'אבר, ציון: 4
כל ההגנה של נתניה איכזבה בגדול. מהקפטן מצופה להרבה יותר
הרכבים וציונים
 
 

משחקי ליגת העל נכנסו הערב (שבת) גם הם לשנת 2026, אך נראה שיש דברים שלא השתנו. עירוני טבריה, שנמצאת במומנטום נהדר, הביסה 0:4 את מכבי נתניה והשיגה שלוש נקודות חשובות במאבקי התחתית. החבורה של אלירן חודדה רחוקה כבר 10 נקודות מהקו האדום, בעוד שהיהלומים הסתבכו במאבקי הפלייאוף העליון.

בפתיחת ההתמודדות כמעט ולא קיבלנו מצבי הבקעה, כששתי הקבוצות התקשו לאיים על השער בחצי השעה הראשונה. בדקה ה-33 הסכר נפרץ כשהמארחת השלימה מבצע קבוצתי נהדר, שבסיומו דניאל גולני מצא את איתמר שבירו שהמשיך לרשת. לא עברו חמש דקות וכבר טבריה הכפילה את היתרון, כשאלי בלילתי דהר כל הדרך אל השער, הקפיץ מעל תומר צרפתי והבקיע.

אם למישהו במכבי נתניה היו תוכניות לקמבק במחצית השנייה, אז הכל התנפץ בדקה ה-58. גיא חדידה נותר לבד ברחבה והבקיע את השלישי של המארחת. בדקה ה-73 זה כבר הפך לתבוסה, כשהמחליף והיב חביבאללה ניצל הדיפה לא טובה של צרפתי וקבע 0:4 ענק לטבריה, תוצאה שנשמרה עד לסיום.

שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (חגשחקני מכבי נתניה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

כעת, עירוני טבריה תרצה להמשיך את התקופה הנהדרת שעוברת עליה, כשהיא תארח ביום שבת הבא (10.1, 18:30) את הפועל פתח תקווה. מהצד השני, מכבי נתניה תרצה לצאת מהמשבר הקשה אליו היא נקלעה ביום שישי בצהריים (9.1, 14:00), כשהיא תארח את הפועל ירושלים מהתחתית.

מחצית שניה
  • '90+3
  • החלטת שופט
  • שריקת הסיום! דקל צינו סיים את ההתמודדות
  • '90
  • כרטיס צהוב
  • עזיז אואטרה ראה את הכרטיס הצהוב
  • '83
  • חילוף
  • איתן ולבלום החליף את פיראס אבו עקל
  • '75
  • חילוף
  • עמרי שמיר החליף את מאור לוי
שחקני מכבי נתניה חסרי תשובות (חג'אג' רחאל)שחקני מכבי נתניה חסרי תשובות (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה שמחים (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה שמחים (חג'אג' רחאל)
והיב חביבאללה חוגג את הרביעי (חג'אג' רחאל)והיב חביבאללה חוגג את הרביעי (חג'אג' רחאל)
  • '73
  • שער
  • שער! טבריה עלתה ל-0:4 וזאת כבר תבוסה: צרפתי הדף לא מספיק טוב, והיב חביבאללה עט על הריבאונד וגלגל לתוך השער
  • '66
  • חילוף
  • דניאל אטלן הצעיר נכנס במקומו של ווילסון האריס
  • '66
  • חילוף
  • איתי בן שבת פינה את מקומו למוחמד ג'טיי
  • '66
  • חילוף
  • יותן טפר החליף את ניב גוטליב
  • '66
  • חילוף
  • והיב חביבאללה נכנס במקומו של גיא חדידה הפצוע
  • '65
  • החמצה
  • מקסים פלקושצ'נקו ניסה את מזלו מחוץ לרחבה אך לא היה קרוב למסגרת
  • '60
  • חילוף
  • חילוף ראשון של אלירן חודדה. סטניסלב בלינקי נכנס במקומו של איתמר שבירו
גיא חדידה חוגג (חג'אג' רחאל)גיא חדידה חוגג (חג'אג' רחאל)
  • '58
  • שער
  • שער! עירוני טבריה חוגגת על היהלומים והיא עלתה ל-0:3: גיא חדידה מצא את עצמו לבד ברחבה ולא התבלבל מול תומר צרפתי
  • '53
  • החמצה
  • סוף סוף מכבי נתניה סיכנה את השער של טבריה. דיומנדה בעט מחוץ לרחבה אך פספס את המסגרת של עידו שרון
דניאל גולני (חג'אג' רחאל)דניאל גולני (חג'אג' רחאל)
רותם קלר מול רון אונגר (חג'אג' רחאל)רותם קלר מול רון אונגר (חג'אג' רחאל)
  • '50
  • החמצה
  • אלי בלילתי הגביה כדור חופשי ומצא את ראשו של ניב גוטליב, אך הוא נגח החוצה
דקל צינו שולף כרטיס צהוב (חג'אג' רחאל)דקל צינו שולף כרטיס צהוב (חג'אג' רחאל)
  • '47
  • כרטיס צהוב
  • כארם ג'אבר ראה את הכרטיס הצהוב
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול של אבוקסיס. עמית כהן פינה את מקומו ללוקאס פראיזו
  • '46
  • חילוף
  • מקסים פלקושצ'נקו החליף את באסם זערורה
מחצית ראשונה
איתמר שבירו מחבק את אלי בלילתי (חג'אג' רחאל)איתמר שבירו מחבק את אלי בלילתי (חג'אג' רחאל)
אלי בלילתי שמח (חג'אג' רחאל)אלי בלילתי שמח (חג'אג' רחאל)
אלי בלילתי בטירוף אחרי השני (חג'אג' רחאל)אלי בלילתי בטירוף אחרי השני (חג'אג' רחאל)
אלי בלילתי דוהר אל השער (חג'אג' רחאל)אלי בלילתי דוהר אל השער (חג'אג' רחאל)
  • '38
  • שער
  • שער! עירוני טבריה הכפילה את היתרון ל-0:2: כל שחקני מכבי נתניה היו מרוכזים בכדור חופשי בחצי של טבריה, הצפוניים ניצלו זאת כדי לצאת למתפרצת מהירה כשאלי בלילתי נותר לבד מול תומר צרפתי, ועם צ'יפ גדול הוא שם את הכדור ברשת
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • פיראס אבו עקל נכנס לפנקס של השופט
איתמר שבירו חוגג עם הקהל (חג'אג' רחאל)איתמר שבירו חוגג עם הקהל (חג'אג' רחאל)
איתמר שבירו בטירוף (חג'אג' רחאל)איתמר שבירו בטירוף (חג'אג' רחאל)
איתמר שבירו משתיק (חג'אג' רחאל)איתמר שבירו משתיק (חג'אג' רחאל)
איתמר שבירו חוגג את השער (חג'אג' רחאל)איתמר שבירו חוגג את השער (חג'אג' רחאל)
  • '33
  • שער
  • שער! עירוני טבריה עלתה ל-0:1: המארחת יצאה להתקפת מעבר נהדרת, ובתום מבצע קבוצתי מרשים דניאל גולני העביר כדור לאיתמר שבירו שהמשיך לרשת
  • '30
  • אחר
  • המשחק לא מצליח להתעלות לרמה גבוהה כששתי הקבוצות מתקשות להגיע למצבים
דוד קלטינס עם הכדור (חג'אג' רחאל)דוד קלטינס עם הכדור (חג'אג' רחאל)
רותם קלר (חג'אג' רחאל)רותם קלר (חג'אג' רחאל)
  • '16
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון במשחק. גיא חדידה ראה את הכרטיס לאחר דיבורים עם השופט
  • '12
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. גונטי דיומנדה השלים דאבל פאס עם מאור לוי והניף את רגלו מחוץ לרחבה, אך הכדור פספס את המסגרת ויצא החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! דקל צינו הוציא את ההתמודדות לדרך
אוהדי מכבי נתניה עם הצעיפים (חג'אג' רחאל)אוהדי מכבי נתניה עם הצעיפים (חג'אג' רחאל)
אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)אוהדי עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)שחקני מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



