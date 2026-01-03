דוד המלך: הפועל פ"ת גברה 1:4 על בני ריינה

דעת המבקר

השחקן המצטיין רועי דוד, ציון: 8

צמד ובישול. איזו התקדמות אדירה הקשר הזה עושה רועי דוד, ציון: 8צמד ובישול. איזו התקדמות אדירה הקשר הזה עושה השחקן המאכזב ג'וניור פיוס, ציון: 3

לא מספיק טוב מפתיחת העונה וגם היום ג'וניור פיוס, ציון: 3לא מספיק טוב מפתיחת העונה וגם היום

הרכבים וציונים

שנת 2026 נפתחה וחובבי הכדורגל הישראלי קיבלו הערב (שבת) חגיגת כדורגל נהדרת, כשהפועל פתח תקווה גברה 1:4 על בני ריינה, רשמה ניצחון רביעי ברציפות, עלתה למקום השישי בטבלה והמשיכה בדיוק מהמקום שבו סיימה את 2025.

המשחק נדחה בשעה, לאחר שהייתה הפסקת חשמל באצטדיון המושבה. למרות העיכוב שחקני הפועל פתח תקווה יצאו אל הדשא כמו מלוע של תותח, כבר בדקה השישית המארחת כבשה את אחד משערי העונה, התקפה קבוצתית נהדרת הסתיימה בבישול של רועי דוד למספרת אדירה של שביט מזל.

רועי דוד המשיך להיות מסוכן ובדקה ה-17, הוא מצא את עצמו מול ליאור גליליך והקשר כבש. שלוש דקות חלפו ודוד השלים צמד ובישול כבר בדקה ה-20, הוא בעט מסף הרחבה אל הפינה הקרובה והכניע את גליקליך. אדהם האדיה ביצע שני חילופים במחצית הראשונה ועוד שניים עם העלייה למחצית השנייה, עילאי אלמקייס המחליף צימק ל-3:1 בדקה ה-52. המילה האחרונה בהתמודדות הייתה שיייכת לצ’יפיוקה סונגה שכבש לאחר מהלך נהדר של נדב נידם שבישל לו.

במחזור הבא, הפועל פתח תקווה תצא למשחק חוץ חשוב במאבק על מקום בפלייאוף העליון, מול עירוני טבריה בקרב בין שתי הקבוצות שכבשו רביעיות הערב. בני ריינה שנשארו במקום האחרון בליגה יארחו את מ.ס אשדוד.