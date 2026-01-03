דוד המלך: הפועל פ"ת גברה 1:4 על בני ריינה

השחקן המצטיין
רועי דוד, ציון: 8
צמד ובישול. איזו התקדמות אדירה הקשר הזה עושה
השחקן המאכזב
ג'וניור פיוס, ציון: 3
לא מספיק טוב מפתיחת העונה וגם היום
שנת 2026 נפתחה וחובבי הכדורגל הישראלי קיבלו הערב (שבת) חגיגת כדורגל נהדרת, כשהפועל פתח תקווה גברה 1:4 על בני ריינה, רשמה ניצחון רביעי ברציפות, עלתה למקום השישי בטבלה והמשיכה בדיוק מהמקום שבו סיימה את 2025.
המשחק נדחה בשעה, לאחר שהייתה הפסקת חשמל באצטדיון המושבה. למרות העיכוב שחקני הפועל פתח תקווה יצאו אל הדשא כמו מלוע של תותח, כבר בדקה השישית המארחת כבשה את אחד משערי העונה, התקפה קבוצתית נהדרת הסתיימה בבישול של רועי דוד למספרת אדירה של שביט מזל.
רועי דוד המשיך להיות מסוכן ובדקה ה-17, הוא מצא את עצמו מול ליאור גליליך והקשר כבש. שלוש דקות חלפו ודוד השלים צמד ובישול כבר בדקה ה-20, הוא בעט מסף הרחבה אל הפינה הקרובה והכניע את גליקליך. אדהם האדיה ביצע שני חילופים במחצית הראשונה ועוד שניים עם העלייה למחצית השנייה, עילאי אלמקייס המחליף צימק ל-3:1 בדקה ה-52. המילה האחרונה בהתמודדות הייתה שיייכת לצ’יפיוקה סונגה שכבש לאחר מהלך נהדר של נדב נידם שבישל לו.
במחזור הבא, הפועל פתח תקווה תצא למשחק חוץ חשוב במאבק על מקום בפלייאוף העליון, מול עירוני טבריה בקרב בין שתי הקבוצות שכבשו רביעיות הערב. בני ריינה שנשארו במקום האחרון בליגה יארחו את מ.ס אשדוד.
מחצית שניה
-
'78
- שחר רוזן יצא ועמית גלזר נכנס על חשבונו
-
'78
- עומר פרץ ביצע חילוף כפול נוסף, רועי דוד פינה את מקומו למארק קוסטה
-
'75
- אדהם האדיה ביצע את חילופו האחרון, איאד חוטבא פינה את מקומו לסער פדידה
-
'68
- גולן בני נכנס במקומו של בוני אמיאן
-
'68
-
- עומר פרץ ביצע חילוף כפול, ג'יימס אדניי נכנס במקומו של קליי
-
'63
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-1:4: נדב נידם ביצע מהלך נהדר בו הוא כמעט איבד את הכדור, אך הוא שמר עליו ומסר רוחב נהדר לצ'יפיוקה סונגה שבעט אל הרשת
-
'52
- שער! מכבי בני ריינה צימקה ל-3:1: החבורה של האדם האדיה נראתה יותר טוב מפתיחת המחצית השנייה ועילאי אלמקייס שעלה כמחליף, בעט מתוך הרחבה והכניע את עומר כץ
-
'49
- אלכסה פייץ' שעלה כמחליף ראה את הכרטיס הצהוב
-
'46
- בחילוף הנוסף, אסיל כנעני נכנס על חשבונו של אווסו קוובנה
-
'46
- אדהם האדיה בציע חילוף כפול נוסף, כשאלכסה פייץ' עלה במקומו של עידן גורן
מחצית ראשונה
-
'43
- שילוח הוציא צהוב נוסף, הפעם לעברו של קליי שביצע עבירה במרכז המגרש
-
'38
- בחילוף הנוסף, זה טורבו פינה את מקומו ועמנואל בנדה עלה לכר הדשא במקומו
-
'38
- אדהם האדיה ביצע חילוף כפול כבר במחצית הראשונה, בתור התחלה, איהאב גנאים יצא ועילאי אלמקייס עלה במקומו
-
'30
- צהוב נוסף נשלף, הפעם לעברו של אווסו קוובנה
-
'26
- הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות נשלף לעברו של בוני אמיאן
-
'20
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:3: החבורה של עומר פרץ לא הורידה את הרגל מהגז, וכך גם רועי דוד שכבש שער נוסף, לאחר שהוא בעט מסף הרחבה בעיטה שטוחה אל הפינה הקרובה, הוא מעורב ישירות בשלושת הגולים הראשונים, נדב נידם בישל
-
'17
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:2 המארחת יצאה להתקפה מהירה שבסיומה סונגה צ'יפיוקה מסר כדור עומק נהדר לרועי דוד שהכניע את ליאור גליקליך מתוך הרחבה
-
'6
- שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: לאחר התקפה קבוצתית יפה, הכדור הגיע אל רועי דוד שהקפיץ לתוך הרחבה, שם חיכה שביט מזל שביצע מספרת נהדרת וכבש גול אדיר
-
'1
- לאחר שהמשחק נדחה בשעה, בעקבות הפסקת החשמל באצטדיון, אביעד שילוח שרק לפתיחת ההתמודדות