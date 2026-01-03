יום ראשון, 04.01.2026 שעה 02:57

רועי דוד מאושר (ראובן שוורץ)

דוד המלך: הפועל פ"ת גברה 1:4 על בני ריינה

הקשר כיכב עם צמד ובישול שהוביל את קבוצתו לניצחון רביעי ברציפות ולמקום השישי בטבלה. שביט מזל פתח עם מספרת אדירה (6') וסונגה חתם, אלמקייס צימק

תומר חבז | 03/01/2026 19:30
יום שבת, 03/01/2026, 19:30אצטדיון המושבהליגת העל Winner - מחזור 17
מכבי בני ריינה
הסתיים
4 1
שופט: אביעד שילוח (ציון: 6)
הפועל פ"ת
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
רועי דוד, ציון: 8
צמד ובישול. איזו התקדמות אדירה הקשר הזה עושה
השחקן המאכזב
ג'וניור פיוס, ציון: 3
לא מספיק טוב מפתיחת העונה וגם היום
הרכבים וציונים
 
 

שנת 2026 נפתחה וחובבי הכדורגל הישראלי קיבלו הערב (שבת) חגיגת כדורגל נהדרת, כשהפועל פתח תקווה גברה 1:4 על בני ריינה, רשמה ניצחון רביעי ברציפות, עלתה למקום השישי בטבלה והמשיכה  בדיוק מהמקום שבו סיימה את 2025.

המשחק נדחה בשעה, לאחר שהייתה הפסקת חשמל באצטדיון המושבה. למרות העיכוב שחקני הפועל פתח תקווה יצאו אל הדשא כמו מלוע של תותח, כבר בדקה השישית המארחת כבשה את אחד משערי העונה, התקפה קבוצתית נהדרת הסתיימה בבישול של רועי דוד למספרת אדירה של שביט מזל.

רועי דוד המשיך להיות מסוכן ובדקה ה-17, הוא מצא את עצמו מול ליאור גליליך והקשר כבש. שלוש דקות חלפו ודוד השלים צמד ובישול כבר בדקה ה-20, הוא בעט מסף הרחבה אל הפינה הקרובה והכניע את גליקליך. אדהם האדיה ביצע שני חילופים במחצית הראשונה ועוד שניים עם העלייה למחצית השנייה, עילאי אלמקייס המחליף צימק ל-3:1 בדקה ה-52. המילה האחרונה בהתמודדות הייתה שיייכת לצ’יפיוקה סונגה שכבש לאחר מהלך נהדר של נדב נידם שבישל לו.

במחזור הבא, הפועל פתח תקווה תצא למשחק חוץ חשוב במאבק על מקום בפלייאוף העליון, מול עירוני טבריה בקרב בין שתי הקבוצות שכבשו רביעיות הערב. בני ריינה שנשארו במקום האחרון בליגה יארחו את מ.ס אשדוד.  

מחצית שניה
  • '78
  • חילוף
  • שחר רוזן יצא ועמית גלזר נכנס על חשבונו
  • '78
  • חילוף
  • עומר פרץ ביצע חילוף כפול נוסף, רועי דוד פינה את מקומו למארק קוסטה
אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
  • '75
  • חילוף
  • אדהם האדיה ביצע את חילופו האחרון, איאד חוטבא פינה את מקומו לסער פדידה
  • '68
  • חילוף
  • גולן בני נכנס במקומו של בוני אמיאן
  • '68
  • חילוף
  • עומר פרץ ביצע חילוף כפול, ג'יימס אדניי נכנס במקומו של קליי
צ'יפיוקה סונגה מאושר (ראובן שוורץ)צ'יפיוקה סונגה מאושר (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
צ'יפיוקה סונגה ושביט מזל שמחים (ראובן שוורץ)צ'יפיוקה סונגה ושביט מזל שמחים (ראובן שוורץ)
צ'יפיוקה סונגה חוגג (ראובן שוורץ)צ'יפיוקה סונגה חוגג (ראובן שוורץ)
  • '63
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-1:4: נדב נידם ביצע מהלך נהדר בו הוא כמעט איבד את הכדור, אך הוא שמר עליו ומסר רוחב נהדר לצ'יפיוקה סונגה שבעט אל הרשת
שחקני בני ריינה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני בני ריינה חוגגים (ראובן שוורץ)
עילאי אלמקייס חוגג (ראובן שוורץ)עילאי אלמקייס חוגג (ראובן שוורץ)
עילאי אלמקייס חוגג (ראובן שוורץ)עילאי אלמקייס חוגג (ראובן שוורץ)
  • '52
  • שער
  • שער! מכבי בני ריינה צימקה ל-3:1: החבורה של האדם האדיה נראתה יותר טוב מפתיחת המחצית השנייה ועילאי אלמקייס שעלה כמחליף, בעט מתוך הרחבה והכניע את עומר כץ
  • '49
  • כרטיס צהוב
  • אלכסה פייץ' שעלה כמחליף ראה את הכרטיס הצהוב
  • '46
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, אסיל כנעני נכנס על חשבונו של אווסו קוובנה
  • '46
  • חילוף
  • אדהם האדיה בציע חילוף כפול נוסף, כשאלכסה פייץ' עלה במקומו של עידן גורן
מחצית ראשונה
קליי גולש לעברו של עבדאללה ג'אבר (ראובן שוורץ)קליי גולש לעברו של עבדאללה ג'אבר (ראובן שוורץ)
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • שילוח הוציא צהוב נוסף, הפעם לעברו של קליי שביצע עבירה במרכז המגרש
עומר פרץ (ראובן שוורץ)עומר פרץ (ראובן שוורץ)
אדהם האדיה (ראובן שוורץ)אדהם האדיה (ראובן שוורץ)
  • '38
  • חילוף
  • בחילוף הנוסף, זה טורבו פינה את מקומו ועמנואל בנדה עלה לכר הדשא במקומו
  • '38
  • חילוף
  • אדהם האדיה ביצע חילוף כפול כבר במחצית הראשונה, בתור התחלה, איהאב גנאים יצא ועילאי אלמקייס עלה במקומו
עבדאללה ג'אבר מנסה לחטוף לקליי (ראובן שוורץ)עבדאללה ג'אבר מנסה לחטוף לקליי (ראובן שוורץ)
מתן גושה עולה לנגוח (ראובן שוורץ)מתן גושה עולה לנגוח (ראובן שוורץ)
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • צהוב נוסף נשלף, הפעם לעברו של אווסו קוובנה
  • '26
  • כרטיס צהוב
  • הכרטיס הצהוב הראשון בהתמודדות נשלף לעברו של בוני אמיאן
שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)
רועי דוד מאושר (ראובן שוורץ)רועי דוד מאושר (ראובן שוורץ)
רועי דוד חוגג (ראובן שוורץ)רועי דוד חוגג (ראובן שוורץ)
  • '20
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:3: החבורה של עומר פרץ לא הורידה את הרגל מהגז, וכך גם רועי דוד שכבש שער נוסף, לאחר שהוא בעט מסף הרחבה בעיטה שטוחה אל הפינה הקרובה, הוא מעורב ישירות בשלושת הגולים הראשונים, נדב נידם בישל
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
רועי דוד מאושר (ראובן שוורץ)רועי דוד מאושר (ראובן שוורץ)
סונגה צ'יפיוקה ורועי דוד שמחים (ראובן שוורץ)סונגה צ'יפיוקה ורועי דוד שמחים (ראובן שוורץ)
  • '17
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ל-0:2 המארחת יצאה להתקפה מהירה שבסיומה סונגה צ'יפיוקה מסר כדור עומק נהדר לרועי דוד שהכניע את ליאור גליקליך מתוך הרחבה
שחקני בני ריינה מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני בני ריינה מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני פועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני פועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
שביט מזל חוגג עם חבריו (ראובן שוורץ)שביט מזל חוגג עם חבריו (ראובן שוורץ)
  • '6
  • שער
  • שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: לאחר התקפה קבוצתית יפה, הכדור הגיע אל רועי דוד שהקפיץ לתוך הרחבה, שם חיכה שביט מזל שביצע מספרת נהדרת וכבש גול אדיר
  • '1
  • החלטת שופט
  • לאחר שהמשחק נדחה בשעה, בעקבות הפסקת החשמל באצטדיון, אביעד שילוח שרק לפתיחת ההתמודדות
