"סולומון ורסטילי, הצטיין פעמיים מול איטליה"

מנור סולומון הפך הערב (שישי) לרכש הראשון של פיורנטינה בחלון החורף. הישראלי נחת בפירנצה בטיסה פרטית, חתם רשמית עד סיום העונה עם אופציה ל-4 שנים נוספות אם יירכש מטוטנהאם, וקיבל את המספר 19 אצל נועלת הטבלה באיטליה. בתקשורת בארץ המגף התייחסו למעבר וניתחו את יכולותיו של הישראלי.

“שחקן כנף ורסטילי להתקפה של ואנולי”, נכתב בתקשורת האיטלקית, “סולומון הוא שחקן ימני טבעי שמעדיף לפתוח משמאל ולחתוך פנימה לרגל החזקה שלו, אך הוא יכול לשחק גם באגף הנגדי או לפעול בין הקווים. הוורסטיליות הזו הייתה חסרה לחלוטין בפיורנטינה לאחר עזיבות הקיץ של סוטיל ואיקונה, תוצר של פרויקט מקצועי ראשוני שלא כלל שחקני כנף טבעיים. ואנולי קיבל קבוצה שחסרה שחקנים בעמדה הזו, והגעתו של הישראלי ממלאת חלל בולט”.

הראיון הראשון של מנור סולומון בפיורנטינה

בתקשורת האיטלקית סיפרו: “בעת שעזב את שדה התעופה בבוקר, סולומון נראה מחויך וכבר לבוש בטרנינג סגול. לא סביר שהרכש החדש יוזמן כבר למשחק יום ראשון מול קרמונזה, שכן צפוי לו רק אימון אחד עם הקבוצה. תרחיש ריאלי יותר הוא שיתלבש למשחק אמצע השבוע מול לאציו, שנקבע ליום רביעי באולימפיקו”.

מנור סולומון (פיורנטינה)

“לאחר שהתפתח במכבי פתח תקווה, סולומון פרץ לזירה הבין-לאומית עם שחטאר דונייצק, שם חלק חדר הלבשה עם שחקן פיורנטינה הנוכחי דודו ועשה לעצמו שם באירופה. משם עבר לפרמייר ליג: תחילה לפולהאם, ולאחר מכן לטוטנהאם, שחתמה עמו כשחקן חופשי למרות בעיות פיזיות מסוימות שפגעו ביציבותו. עונת הפריצה שלו הגיעה דווקא בלידס, שם כבש 10 שערים ובישל 13 נוספים והוביל את הקבוצה לעלייה לפרמייר ליג. בחלון ההעברות האחרון של הקיץ, דקות ספורות לפני סגירתו, הושאל לוויאריאל. בספרד זכה לפחות דקות משחק, עם 11 הופעות, שער אחד וארבעה בישולים”, נכתב באיטליה.

“למרות גילו הצעיר, סולומון כבר דמות מרכזית בנבחרת הלאומית ושחקן מפתח. הוא גם פגש את נבחרת איטליה בבית מוקדמות המונדיאל והצטיין בשני המשחקים, כשהציג יכולת טובה”, סיכמו.