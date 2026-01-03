יום ראשון, 04.01.2026 שעה 02:54

שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם דן ביטון (עמרי שטיין)

נוגעת בשמיים: הפועל ב"ש הביסה 0:5 את סכנין

המוליכה יצאה לטיול לצפון כשחגגה בדוחא מול עשרה שחקנים. זלאטנוביץ' פתח, ביטון הצטרף עם צמד גדול, והמחליפים כנעאן וקאנגווה חתמו את ההתמודדות

דורון בן דור | 03/01/2026 17:30
יום שבת, 03/01/2026, 17:30אצטדיון דוחא - 2,765 צופיםליגת העל Winner - מחזור 17
הפועל ב"ש
הסתיים
0 5
שופט: יואב מזרחי (ציון: 8)
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
דן ביטון, ציון: 8
המשיך בעונה ההיסטורית שלו עם עוד צמד גדול
השחקן המאכזב
מוחמד אבו ניל, ציון: 3
ספג שערים שאת חלקם אסור לספוג
הרכבים וציונים
 
 

שנה אזרחית חדשה, אבל הפועל באר שבע ישנה. מוליכת הטבלה חגגה בדוחא מול הקבוצה הביתית, בני סכנין, במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל, כשהביסה אותה 1:5.

קבוצתו של רן קוז’וק פתחה את המשחק בטירוף, לחצה גבוה וניסתה את מזלה אבל לא הצליחה להגיע לרחבת ה-16 של המארחת. כל זאת עד הרגע שככל הנראה שינה את ההתמודדות, כשמתיו קוג’ו ראה כרטיס אדום ישיר ב-24 אחרי שפגע בהלדר לופס.

מכאן, האורחת העלתה הילוך נוסף והחלה לדהור, והשערים לא איחרו לבוא כשאיגור זלאטנוביץ’ פתח את הסכר בנגיחה יפה לרשת, ורגע לפני הירידה למחצית דן ביטון התכבד בשני של קבוצתו. המומנטום נמשך גם בחזרה מההפסקה, כשהכוכב הגדול של הדרומיים העונה רשם צמד בדקה ה-49.

מאמן הקבוצה בחר לתת מנוחה לחלק מהשחקנים בעקבות התוצאה הנוחה, ושלח למערכה את מוחמד כנעאן וקינגס קאנגווה, ששב מאליפות אפריקה, והשניים נתנו תמורה גם כן, כשכבשו את השער הרביעי והחמישי בהתאמה, בדרך לניצחון 0:5 מהדהד שהציב אותם לפחות זמנית בפער חמש נקודות מבית”ר ירושלים השנייה.

במחזור הבא מחכה להפועל באר שבע משוכה קשה בדמות מכבי חיפה, אותה היא תארח בטרנר, כשבבני סכנין ינסו להתאושש נגד האלופה המכהנת, מכבי תל אביב שחזרה מוקדם יותר היום למסלול הניצחונות.

מחצית שניה
  • '90+2
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום ההתמודדות! הפועל באר שבע הביסה 0:5 את בני סכנין והבטיחה מחזור נוסף בפסגת הטבלה
  • '88
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב גם למוחמד כנעאן, אחרי שביצע עבירה
אור בלוריאן חוגג עם קינגס קאנגווה. המבשל והכובש של הגול החמישי (עמרי שטיין)אור בלוריאן חוגג עם קינגס קאנגווה. המבשל והכובש של הגול החמישי (עמרי שטיין)
קינגס קאנגווה מראה אהבה לקהל (עמרי שטיין)קינגס קאנגווה מראה אהבה לקהל (עמרי שטיין)
קינגס קאנגווה. הוא חזר והוא כבש (עמרי שטיין)קינגס קאנגווה. הוא חזר והוא כבש (עמרי שטיין)
  • '85
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עם החמישי שלה: חשבתם שהוא לא יצטרף לחגיגה? קינגס קאנגווה קיבל מסירה מאור בלוריאן ובעין גול מראה לשער של כנעאן, בעט כדור לפינה הרחוקה ונעצר רק ברשת
  • '80
  • החמצה
  • מיגל ויטור היה קרוב מאוד לכבוש עם נגיחה עוצמתית שנעצרה רק במשקוף
שרון מימר (עמרי שטיין)שרון מימר (עמרי שטיין)
  • '77
  • חילוף
  • עדן שמיר הוא המוחלף האחרון של מימר, כשבמקומו עומר קורסיה נכנס
  • '77
  • חילוף
  • גם מארון גנטוס סיים את חלקו, כשאחמד טאהא עלה לדקות הסיום
  • '77
  • חילוף
  • חילופים אחרונים גם אצל שרון מימר, כשארתור מירניאן יצא ובמקומו בסיל חורי עלה
דן ביטון ומוחמד כנעאן. שניים מגיבורי המשחק (עמרי שטיין)דן ביטון ומוחמד כנעאן. שניים מגיבורי המשחק (עמרי שטיין)
מוחמד כנעאן ברגעים של אושר (עמרי שטיין)מוחמד כנעאן ברגעים של אושר (עמרי שטיין)
מוחמד כנעאן מתכונן לבעיטה (עמרי שטיין)מוחמד כנעאן מתכונן לבעיטה (עמרי שטיין)
  • '73
  • שער
  • שער! גם מוחמד כנעאן הצטרף לחגיגה: הקשר, שעלה כמחליף רבע שעה לפני כן, קיבל מסירה מלוקאס ונטורה, התקדם מעט ושיגר פצצה אדירה לרשת של אבו ניל, שהוציא בפעם הרביעית כדור מרשתו
  • '69
  • חילוף
  • חילוף אחרון של רן קוז'וק, ששלח את אלון תורג'מן למשחק במקום כובש השער הראשון, איגור זלאטנוביץ'
רן קוז'וק (עמרי שטיין)רן קוז'וק (עמרי שטיין)
  • '65
  • חילוף
  • גם מיגל ויטור נכנס במקום ג'יבריל דיופ
  • '65
  • חילוף
  • חילופים נוספים אצל רן קוז'וק, כשקינגס קאנגווה חזר לקבוצה והחליף את אליאל פרץ
  • '63
  • חילוף
  • ההגבהה הייתה גם הפעולה האחרונה של בושנאק, שסיים את חלקו בהתמודדות. איברהימה דראמה עלה לשחק במקומו
גיא מזרחי מקבל את הכדור (עמרי שטיין)גיא מזרחי מקבל את הכדור (עמרי שטיין)
  • '62
  • נבדל
  • ג'בייר בושנאק הגביה בעיטה חופשית לרחבה ומצא את ראשו של ארתור מירניאן, שמקרוב נגח כדור חזק שכמעט הפתיע את ניב אליאסי, אבל האחרון היה ערני והדף, אלא שבסוף שופט הקו הרים את הדגל לנבדל
  • '57
  • חילוף
  • גם אמיר גנאח עלה לכר הדשא על חשבונו של שי אליאס
  • '57
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל רן קוז'וק, ששלח עוד שני שחקני התקפה למערכה. מוחמד כנעאן החליף את הלדר לופס
הלדר לופס מאושר עם דן ביטון (עמרי שטיין)הלדר לופס מאושר עם דן ביטון (עמרי שטיין)
דן ביטון מטריף את הקהל (עמרי שטיין)דן ביטון מטריף את הקהל (עמרי שטיין)
דן ביטון. בעונה היסטורית (עמרי שטיין)דן ביטון. בעונה היסטורית (עמרי שטיין)
  • '49
  • שער
  • שער! דן ביטון עם צמד, הפועל באר שבע חוגגת: העונה ההיסטורית של כוכב המוליכה ממשיכה, כשניצל הדיפה רעה של אבו ניל, ששגה גם במסירה קודם לכן והקשר ניצל זאת כדי לשים את השלישי
  • '46
  • חילוף
  • מוסטפא שייח יוסף לא עלה למחצית השנייה, כשאחמד סלמן עלה עם חבריו עם החזרה מההפסקה
מחצית ראשונה
דן ביטון מדבר עם יואב מזרחי (עמרי שטיין)דן ביטון מדבר עם יואב מזרחי (עמרי שטיין)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם דן ביטון (עמרי שטיין)שחקני הפועל באר שבע חוגגים עם דן ביטון (עמרי שטיין)
דן ביטון מדבר עם יואב מזרחי (עמרי שטיין)דן ביטון מדבר עם יואב מזרחי (עמרי שטיין)
  • '45
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:2 לקראת ההפסקה: גיא מזרחי הכניס כדור רוחב לשי אליאס, שבנגיעה מסר לדן ביטון, והאחרון השתלט ושלח כדור חד ושטוח לפינה הקרובה כדי להכפיל את היתרון של קבוצתו
  • '43
  • כרטיס צהוב
  • גם ג'יבריל דיופ ראה את הכרטיס הצהוב והפך למוצהב השלישי של קבוצתו במחצית הראשונה
  • '41
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה מסוכנת לבני סכנין הגיעה לקראת המחצית, כשבעיטה חופשית נחתה על ראשו של איאד אבו עביד, ששלח את ניסיון הנגיחה שלו החוצה
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • שי אליאס נכנס גם כן אל פנקסו של יואב מזרחי
שמחה בהפועל באר שבע (עמרי שטיין)שמחה בהפועל באר שבע (עמרי שטיין)
הלדר לופס חוגג עם הצוות המקצועי (עמרי שטיין)הלדר לופס חוגג עם הצוות המקצועי (עמרי שטיין)
איגור זלאטנוביץ' מודה לקהל (עמרי שטיין)איגור זלאטנוביץ' מודה לקהל (עמרי שטיין)
  • '34
  • שער
  • שער! הפועל באר שבע עלתה ליתרון מוצדק: הנעת הכדור של הדרומיים עבדה, ולבסוף גם הצליחה למצוא את הרשת אחרי שמסירה הגיעה אל הלדר לופס, שהגביה בדיוק אל ראשו של איגור זלאטנוביץ' והאחרון שלח נגיחה יפה לרשת
  • '27
  • החמצה
  • הצלה גדולה של אבו ניל! הלחץ מתגבר מצד האורחת, כשהפעם ונטורה היה זה שניסה בעיטה מסף הרחבה אבל כאמור שוער המארחת הדף בצורה נהדרת לקרן
יואב מזרחי מראה למתיו קוג'ו את האדום (עמרי שטיין)יואב מזרחי מראה למתיו קוג'ו את האדום (עמרי שטיין)
יואב מזרחי מסתכל במסך (עמרי שטיין)יואב מזרחי מסתכל במסך (עמרי שטיין)
  • '24
  • כרטיס אדום
  • אדום לבני סכנין שנותרה בעשרה שחקנים! מתיו קוג'ו פגע ברגלו של הלדר לופס וספג כרטיס אדום ישירף שהותיר את קבוצתו בשחקן פחות
  • '17
  • החמצה
  • פרץ המשיך להיות מורגש במשחק כששחרר וולה מקצה הרחבה, אבל לרוע מזלו הבעיטה נקלטה בנוחות על ידי אבו ניל
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • אליאל פרץ הפיל את מארון גנטוס וספג כרטיס צהוב ראשון במשחק
לוקאס ונטורה בורח למוסטפא שייח יוסף (עמרי שטיין)לוקאס ונטורה בורח למוסטפא שייח יוסף (עמרי שטיין)
  • '9
  • החמצה
  • האורחת מתחממת, כשכדור חופשי של ביטון מצא את ראשו של ג'יבריל דיופ ברחבה, אבל האחרון נגח לידיו של מוחמד אבו ניל
  • '6
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק להפועל באר שבע! כדור קרן תועה הגיע אל דן ביטון, שניסה לכבוש בוולה אבל מי שמנע מהניסיון ללכת למסגרת הוא חברו לקבוצה, לוקאס ונטורה, שעמד בדרכו
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יואב מזרחי הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל באר שבע תבטיח עוד מחזור בפסגה או שבני סכנין תקלקל לה את התכניות?
רן קוז'וק ושרון מימר מתחבקים לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)רן קוז'וק ושרון מימר מתחבקים לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין בשיחה אחרונה לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)שחקני בני סכנין בשיחה אחרונה לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)
הקהל של בני סכנין בא לתמוך בקבוצתו (עמרי שטיין)הקהל של בני סכנין בא לתמוך בקבוצתו (עמרי שטיין)
קהל אוהדי הפועל באר שבע הצפין לדוחא (עמרי שטיין)קהל אוהדי הפועל באר שבע הצפין לדוחא (עמרי שטיין)
