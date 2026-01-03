נוגעת בשמיים: הפועל ב"ש הביסה 0:5 את סכנין

השחקן המצטיין
דן ביטון, ציון: 8
המשיך בעונה ההיסטורית שלו עם עוד צמד גדול
השחקן המאכזב
מוחמד אבו ניל, ציון: 3
ספג שערים שאת חלקם אסור לספוג
שנה אזרחית חדשה, אבל הפועל באר שבע ישנה. מוליכת הטבלה חגגה בדוחא מול הקבוצה הביתית, בני סכנין, במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל, כשהביסה אותה 1:5.
קבוצתו של רן קוז’וק פתחה את המשחק בטירוף, לחצה גבוה וניסתה את מזלה אבל לא הצליחה להגיע לרחבת ה-16 של המארחת. כל זאת עד הרגע שככל הנראה שינה את ההתמודדות, כשמתיו קוג’ו ראה כרטיס אדום ישיר ב-24 אחרי שפגע בהלדר לופס.
מכאן, האורחת העלתה הילוך נוסף והחלה לדהור, והשערים לא איחרו לבוא כשאיגור זלאטנוביץ’ פתח את הסכר בנגיחה יפה לרשת, ורגע לפני הירידה למחצית דן ביטון התכבד בשני של קבוצתו. המומנטום נמשך גם בחזרה מההפסקה, כשהכוכב הגדול של הדרומיים העונה רשם צמד בדקה ה-49.
מאמן הקבוצה בחר לתת מנוחה לחלק מהשחקנים בעקבות התוצאה הנוחה, ושלח למערכה את מוחמד כנעאן וקינגס קאנגווה, ששב מאליפות אפריקה, והשניים נתנו תמורה גם כן, כשכבשו את השער הרביעי והחמישי בהתאמה, בדרך לניצחון 0:5 מהדהד שהציב אותם לפחות זמנית בפער חמש נקודות מבית”ר ירושלים השנייה.
במחזור הבא מחכה להפועל באר שבע משוכה קשה בדמות מכבי חיפה, אותה היא תארח בטרנר, כשבבני סכנין ינסו להתאושש נגד האלופה המכהנת, מכבי תל אביב שחזרה מוקדם יותר היום למסלול הניצחונות.
מחצית שניה
-
'90+2
- זהו זה! השופט שרק לסיום ההתמודדות! הפועל באר שבע הביסה 0:5 את בני סכנין והבטיחה מחזור נוסף בפסגת הטבלה
-
'88
- כרטיס צהוב גם למוחמד כנעאן, אחרי שביצע עבירה
-
'85
- שער! הפועל באר שבע עם החמישי שלה: חשבתם שהוא לא יצטרף לחגיגה? קינגס קאנגווה קיבל מסירה מאור בלוריאן ובעין גול מראה לשער של כנעאן, בעט כדור לפינה הרחוקה ונעצר רק ברשת
-
'80
- מיגל ויטור היה קרוב מאוד לכבוש עם נגיחה עוצמתית שנעצרה רק במשקוף
-
'77
- עדן שמיר הוא המוחלף האחרון של מימר, כשבמקומו עומר קורסיה נכנס
-
'77
- גם מארון גנטוס סיים את חלקו, כשאחמד טאהא עלה לדקות הסיום
-
'77
- חילופים אחרונים גם אצל שרון מימר, כשארתור מירניאן יצא ובמקומו בסיל חורי עלה
-
'73
- שער! גם מוחמד כנעאן הצטרף לחגיגה: הקשר, שעלה כמחליף רבע שעה לפני כן, קיבל מסירה מלוקאס ונטורה, התקדם מעט ושיגר פצצה אדירה לרשת של אבו ניל, שהוציא בפעם הרביעית כדור מרשתו
-
'69
- חילוף אחרון של רן קוז'וק, ששלח את אלון תורג'מן למשחק במקום כובש השער הראשון, איגור זלאטנוביץ'
-
'65
- גם מיגל ויטור נכנס במקום ג'יבריל דיופ
-
'65
- חילופים נוספים אצל רן קוז'וק, כשקינגס קאנגווה חזר לקבוצה והחליף את אליאל פרץ
-
'63
- ההגבהה הייתה גם הפעולה האחרונה של בושנאק, שסיים את חלקו בהתמודדות. איברהימה דראמה עלה לשחק במקומו
-
'62
- ג'בייר בושנאק הגביה בעיטה חופשית לרחבה ומצא את ראשו של ארתור מירניאן, שמקרוב נגח כדור חזק שכמעט הפתיע את ניב אליאסי, אבל האחרון היה ערני והדף, אלא שבסוף שופט הקו הרים את הדגל לנבדל
-
'57
- גם אמיר גנאח עלה לכר הדשא על חשבונו של שי אליאס
-
'57
- חילוף כפול אצל רן קוז'וק, ששלח עוד שני שחקני התקפה למערכה. מוחמד כנעאן החליף את הלדר לופס
-
'49
- שער! דן ביטון עם צמד, הפועל באר שבע חוגגת: העונה ההיסטורית של כוכב המוליכה ממשיכה, כשניצל הדיפה רעה של אבו ניל, ששגה גם במסירה קודם לכן והקשר ניצל זאת כדי לשים את השלישי
-
'46
- מוסטפא שייח יוסף לא עלה למחצית השנייה, כשאחמד סלמן עלה עם חבריו עם החזרה מההפסקה
מחצית ראשונה
-
'45
- שער! הפועל באר שבע עלתה ל-0:2 לקראת ההפסקה: גיא מזרחי הכניס כדור רוחב לשי אליאס, שבנגיעה מסר לדן ביטון, והאחרון השתלט ושלח כדור חד ושטוח לפינה הקרובה כדי להכפיל את היתרון של קבוצתו
-
'43
- גם ג'יבריל דיופ ראה את הכרטיס הצהוב והפך למוצהב השלישי של קבוצתו במחצית הראשונה
-
'41
- הזדמנות ראשונה מסוכנת לבני סכנין הגיעה לקראת המחצית, כשבעיטה חופשית נחתה על ראשו של איאד אבו עביד, ששלח את ניסיון הנגיחה שלו החוצה
-
'35
- שי אליאס נכנס גם כן אל פנקסו של יואב מזרחי
-
'34
- שער! הפועל באר שבע עלתה ליתרון מוצדק: הנעת הכדור של הדרומיים עבדה, ולבסוף גם הצליחה למצוא את הרשת אחרי שמסירה הגיעה אל הלדר לופס, שהגביה בדיוק אל ראשו של איגור זלאטנוביץ' והאחרון שלח נגיחה יפה לרשת
-
'27
- הצלה גדולה של אבו ניל! הלחץ מתגבר מצד האורחת, כשהפעם ונטורה היה זה שניסה בעיטה מסף הרחבה אבל כאמור שוער המארחת הדף בצורה נהדרת לקרן
-
'24
- אדום לבני סכנין שנותרה בעשרה שחקנים! מתיו קוג'ו פגע ברגלו של הלדר לופס וספג כרטיס אדום ישירף שהותיר את קבוצתו בשחקן פחות
-
'17
- פרץ המשיך להיות מורגש במשחק כששחרר וולה מקצה הרחבה, אבל לרוע מזלו הבעיטה נקלטה בנוחות על ידי אבו ניל
-
'13
- אליאל פרץ הפיל את מארון גנטוס וספג כרטיס צהוב ראשון במשחק
-
'9
- האורחת מתחממת, כשכדור חופשי של ביטון מצא את ראשו של ג'יבריל דיופ ברחבה, אבל האחרון נגח לידיו של מוחמד אבו ניל
-
'6
- הזדמנות ראשונה במשחק להפועל באר שבע! כדור קרן תועה הגיע אל דן ביטון, שניסה לכבוש בוולה אבל מי שמנע מהניסיון ללכת למסגרת הוא חברו לקבוצה, לוקאס ונטורה, שעמד בדרכו
-
'1
- השופט יואב מזרחי הוציא את ההתמודדות לדרך! הפועל באר שבע תבטיח עוד מחזור בפסגה או שבני סכנין תקלקל לה את התכניות?