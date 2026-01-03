נוגעת בשמיים: הפועל ב"ש הביסה 0:5 את סכנין

דעת המבקר

השחקן המצטיין דן ביטון, ציון: 8

המשיך בעונה ההיסטורית שלו עם עוד צמד גדול דן ביטון, ציון: 8המשיך בעונה ההיסטורית שלו עם עוד צמד גדול השחקן המאכזב מוחמד אבו ניל, ציון: 3

ספג שערים שאת חלקם אסור לספוג מוחמד אבו ניל, ציון: 3

הרכבים וציונים

שנה אזרחית חדשה, אבל הפועל באר שבע ישנה. מוליכת הטבלה חגגה בדוחא מול הקבוצה הביתית, בני סכנין, במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל, כשהביסה אותה 1:5.

קבוצתו של רן קוז’וק פתחה את המשחק בטירוף, לחצה גבוה וניסתה את מזלה אבל לא הצליחה להגיע לרחבת ה-16 של המארחת. כל זאת עד הרגע שככל הנראה שינה את ההתמודדות, כשמתיו קוג’ו ראה כרטיס אדום ישיר ב-24 אחרי שפגע בהלדר לופס.

מכאן, האורחת העלתה הילוך נוסף והחלה לדהור, והשערים לא איחרו לבוא כשאיגור זלאטנוביץ’ פתח את הסכר בנגיחה יפה לרשת, ורגע לפני הירידה למחצית דן ביטון התכבד בשני של קבוצתו. המומנטום נמשך גם בחזרה מההפסקה, כשהכוכב הגדול של הדרומיים העונה רשם צמד בדקה ה-49.

מאמן הקבוצה בחר לתת מנוחה לחלק מהשחקנים בעקבות התוצאה הנוחה, ושלח למערכה את מוחמד כנעאן וקינגס קאנגווה, ששב מאליפות אפריקה, והשניים נתנו תמורה גם כן, כשכבשו את השער הרביעי והחמישי בהתאמה, בדרך לניצחון 0:5 מהדהד שהציב אותם לפחות זמנית בפער חמש נקודות מבית”ר ירושלים השנייה.

במחזור הבא מחכה להפועל באר שבע משוכה קשה בדמות מכבי חיפה, אותה היא תארח בטרנר, כשבבני סכנין ינסו להתאושש נגד האלופה המכהנת, מכבי תל אביב שחזרה מוקדם יותר היום למסלול הניצחונות.