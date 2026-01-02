יום שישי, 02.01.2026 שעה 21:58
כדורגל עולמי  >> צ'מפיונשיפ
צ'מפיונשיפ 25-26
5226-5525קובנטרי1
4424-4225איפסוויץ'2
4326-3325מידלסברו3
4129-3725ווטפורד4
4138-4025האל סיטי5
4025-3425פרסטון6
4032-2725מילוול7
3927-3825בריסטול סיטי8
3723-3025סטוק סיטי9
3731-3625רקסהאם10
3533-3425דרבי קאונטי11
3539-3525ק.פ.ר12
3437-3525לסטר13
3334-3825סאות'המפטון14
3238-3625שפילד יונייטד15
3231-2625סוונסי16
3134-3225בירמינגהאם17
3133-2825ווסט ברומיץ'18
2830-2324צ'רלטון19
2728-2224בלקבורן20
2535-2124פורטסמות'21
2437-2825נוריץ'22
2235-2525אוקספורד יונייטד23
-748-1824שפילד וונסדיי24

דיווח: שתי קבוצות אנגליות בעקבות ליאל עבדה

יחבור לפרנק למפארד? ב'סקיי ספורטס' טוענים שקובנטרי וסוונסי מעוניינות בשחקן הכנף של שארלוט, כאשר הן שואפות לצרפו בעסקת השאלה עד לסיום העונה

|
ליאל עבדה (IMAGO)
ליאל עבדה (IMAGO)

לפי דיווח ב’סקיי ספורטס’, ליאל עבדה מעורר עניין בקרב מספר קבוצות מהצ’מפיונשיפ, כאשר קובנטרי וסוונסי נמנות עם המובילות במרוץ לצרפו בהשאלה עד תום העונה.

שחקן הכנף של שארלוט מה-MLS הועמד לאפשרות של מעבר חזרה לאירופה בחודשים הקרובים, זאת על רקע העובדה שעונת הליגה האמריקאית החדשה תצא לדרך רק בחודש מרץ. המצב הזה פותח חלון הזדמנויות עבור מועדונים באנגליה שמבקשים להתחזק כבר עכשיו.

בקובנטרי מחפשים חיזוק משמעותי במטרה לבסס את המאבק על עלייה לפרמייר ליג תחת פרנק למפארד. על פי הדיווח, המועדון סימן שלוש עמדות מרכזיות לחיזוק בינואר, שחקן כנף, קשר מרכזי ומגן שמאלי, כאשר עבדה נתפס כאופציה מתאימה לאגף.

ליאל עבדה (IMAGO)ליאל עבדה (IMAGO)

גם סוונסי בוחנת חיזוק לעמדת הכנף. המועמד המרכזי שלה הוא ג’סורון ראק סאקי, שחקן קריסטל פאלאס שמושאל כיום לריזספור בטורקיה, אך עשוי לחזור לאנגליה ולעבור לקבוצה אחרת. עם זאת, העסקה הזו מוגדרת כמורכבת, ולכן עבדה נבחן כאופציה חלופית.

הקשר של עבדה לשארלוט קיים עד סוף 2026, עם אופציה להאריך אותו בשנה נוספת. מאז הצטרף מסלטיק ב-2024, הוא רשם 12 שערים ב-56 הופעות ב-MLS, נתון שמחזק את מעמדו כאופציה אטרקטיבית עבור קבוצות שמחפשות תרומה מיידית בהתקפה.

בשלב זה מדובר בעניין ובהערכות ראשוניות בלבד, אך לפי סקיי ספורטס, עבדה בהחלט נמצא על הרדאר של מספר קבוצות בצ’מפיונשיפ, שעוקבות מקרוב אחר האפשרות לצרפו בהשאלה לחצי השני של העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */