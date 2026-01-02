דיווח: שתי קבוצות אנגליות בעקבות ליאל עבדה

לפי דיווח ב’סקיי ספורטס’, ליאל עבדה מעורר עניין בקרב מספר קבוצות מהצ’מפיונשיפ, כאשר קובנטרי וסוונסי נמנות עם המובילות במרוץ לצרפו בהשאלה עד תום העונה.

שחקן הכנף של שארלוט מה-MLS הועמד לאפשרות של מעבר חזרה לאירופה בחודשים הקרובים, זאת על רקע העובדה שעונת הליגה האמריקאית החדשה תצא לדרך רק בחודש מרץ. המצב הזה פותח חלון הזדמנויות עבור מועדונים באנגליה שמבקשים להתחזק כבר עכשיו.

בקובנטרי מחפשים חיזוק משמעותי במטרה לבסס את המאבק על עלייה לפרמייר ליג תחת פרנק למפארד. על פי הדיווח, המועדון סימן שלוש עמדות מרכזיות לחיזוק בינואר, שחקן כנף, קשר מרכזי ומגן שמאלי, כאשר עבדה נתפס כאופציה מתאימה לאגף.

ליאל עבדה (IMAGO)

גם סוונסי בוחנת חיזוק לעמדת הכנף. המועמד המרכזי שלה הוא ג’סורון ראק סאקי, שחקן קריסטל פאלאס שמושאל כיום לריזספור בטורקיה, אך עשוי לחזור לאנגליה ולעבור לקבוצה אחרת. עם זאת, העסקה הזו מוגדרת כמורכבת, ולכן עבדה נבחן כאופציה חלופית.

הקשר של עבדה לשארלוט קיים עד סוף 2026, עם אופציה להאריך אותו בשנה נוספת. מאז הצטרף מסלטיק ב-2024, הוא רשם 12 שערים ב-56 הופעות ב-MLS, נתון שמחזק את מעמדו כאופציה אטרקטיבית עבור קבוצות שמחפשות תרומה מיידית בהתקפה.

בשלב זה מדובר בעניין ובהערכות ראשוניות בלבד, אך לפי סקיי ספורטס, עבדה בהחלט נמצא על הרדאר של מספר קבוצות בצ’מפיונשיפ, שעוקבות מקרוב אחר האפשרות לצרפו בהשאלה לחצי השני של העונה.