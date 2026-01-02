2:2 בדרבי ההיסטורי בין מכבי לבית"ר יבנה

לאחר כשבועיים של פגרה, המחוז הדרומי בליגה השלישית בטיבה בכדורגל חזר אלינו ובגדול, לצד כניסתה של שנת 2026. המחזור ה-13, השלישי לפני סיום הסיבוב הראשון, החל עם ניצחונותיהן של מ.ס דימונה, מ.כ ירמיהו חולון ומ.כ צעירי טירה. שמשון תל אביב וקריית מלאכי סיימו ב-2:2. במשחק המרכזי, הדרבי היבנאי, הביא עמו 2:2 דרמטי בין מכבי לבית"ר יבנה.

בתוך כך, המוליכה, מכבי קריית גת, המשיכה לטייל לה במחוז הדרומי, יחד עם ניצחון ליגה 10 העונה והפעם בדמות 1:3 על הפועל הרצליה. הפער מהמקום השני והשלישי, בו נמצאות מ.כ ירושלים ומ.ס דימונה, עומד על 11 נקודות. הפועל ניר רמת השרון השיגה ניצחון סופר חשוב, בדמות 2:3 על הפועל אזור ואפשר לומר כי מעתה והלאה היא הגיעה לליגה.

מכבי יבנה – בית"ר יבנה 2:2

כ-1,000 צופים הגיעו לאצטדיון יבנה בכדי לראות את מכבי ובית"ר יבנה נפרדו ב-2:2 היסטורי. כ-20 דקות לפני פתיחת המשחק, אשר שטרית, האיש החזק בבית"ר יבנה, הסתכל באכזבה גדולה על היציעים. "בשעה כזו כבר 400 איש אמורים לגדוש את היציע", אמר. גם בעת כניסת הקבוצות, יחד עם ילדי מחלקת הנוער של בית"ר יבנה, היציעים היו די ריקים עוד.

אוהד מכבי יבנה עם צעיף (יונתן גינזבורג)

איליי איבגי לא נותן לאור זוזוט את הכדור (יונתן גינזבורג)

איליי איבגי חוגג מול הקהל היבנאי (יונתן גינזבורג)

אצטדיון יבנה מלא. הקהל הצביע ברגליים (יונתן גינזבורג)

אשר שטרית, רועי גבאי ויוסי לגזיאל (יונתן גינזבורג)

ככל שהתקדמה ההתמודדות, אנשי הקניות וההורים שאספו את ילדיהם מבתי הספר והגנים הגיעו בהמוניהם עד כדי שהמספר (הלא מדוייק) ביציעים עמד על כ-1,000 צופים, כאמור, די מכובד למשחק דרבי יבנאי, שעבר בשלום, ללא תופי עידוד וללא דגלי עידוד. אנשים ביבנה באו למגרש לצפות בכדורגל. פשוט.

לאחר שלוש דקות משחק, עידו דוידוב מצא את הרשת של אופיר קרצו, אקס מכבי יבנה, וקבע 0:1 למכבי על בית"ר. מכבי המשיכה לשלוט מימין ומשמאל, בעוד בית"ר יבנה ניסתה דרך דניאל שניאור למצוא את הרשת מנגד. בדקה ה-19, לאחר כדור קרן מדוייק, איליי איבגי, הרכש החדש ממכבי עירוני אשדוד, קבע 1:1 דרמטי ורץ לחגוג עם הקהל המקומי ומשפחתו שהגיעה לראותו.

אופיר קרצו חוגג את שער השוויון של בית'ר יבנה (יונתן גינזבורג)

רוסלן קוזניצוב (יונתן גינזבורג)

שמעון אלקבץ (יונתן גינזבורג)

הראל בן אבי מוחה על פסילת השער שלו (יונתן גינזבורג)

כשלוש דקות לפני תום המחצית השנייה, מכבי יבנה עלתה ליתרון שני במשחק, משער שני של עידו דוידוב, כשמאז 10/03/2025, כשהיה עוד לשחקן הפועל ראשון לציון מהליגה הלאומית, לא התכבד ככה בצמד שערים. אז, עלה מהספסל והעניק לכתומים מהשפלה 2:3 דרמטי על הפועל רעננה, במסגרת המחזור ה-27.

במחצית השנייה, בית"ר יבנה השוותה בזכות רתם יצקר הנהדר, בעוד אופיר קרצו, שוערה לשעבר של מכבי, כאמור, חוגג עם אגרוף של "יש!!!". יש לציין כי דניאל שניאור, מהשחקנים המבטיחים בליגה א' דרום וה"אס" של בית"ר יבנה, לא היה חד מספיק היום בכדי לתת 100% ולעזור לבית"רים, שנראו לא פחות טוב מהמארחת.

דניאל שניאור (יונתן גינזבורג)

עופר טסלפפה (יונתן גינזבורג)

עידו דוידוב (יונתן גינזבורג)

בדקה ה-81 נכנס ניב מזרחי, אף הוא אקס מכבי יבנה, הפעם בשורות בית"ר יבנה. השחקן היחיד שנכנס אל כר הדשא והקהל המקומי הריע לו ודי בצדק. הוא חוזר מפציעה ועל כן קיבל כמות דקות משחק נמוכה יחסית. בהמשך הדרך צפוי להיות אקס פקטור מבחינתה של בית"ר יבנה, כשמאמינים שמספריו יביאו שינוי וחיזוק נוסף.

לעת עתה, בית"ר יבנה במקום השביעי והמכובד, כשחולקת 20 נקודות יחד עם מ.כ צעירי טירה ומכבי קריית מלאכי שמעליה. רק שתי נקודות מפרידות בינה לבין המקום השני, אותו חולקות מ.כ ירושלים ומ.ס דימונה. באם מ.כ כפר סבא תנצח את הפועל מרמורק, בית"ר יבנה תרד למקום השמיני. מכבי יבנה עם 16 נקודות והיא במקום ה-11.

הפועל ניר רמת השרון – הפועל אזור 2:3

רמת השרון הבטיחה לצאת לדרך חדשה וכך עשתה, בזכות שערים של הראל שאשא (צמד), שהגיע מהפועל רמת גן ועלי חטיב, שעזב את מכבי אחי נצרת, מוליכת טבלת ליגה א' צפון. שחקני אזור, אופק זלצברג ואייל ודעי, צימקו את התוצאה. רמת השרון מורידה את מרמורק, לעת עתה, למקום האחרון, כששלוש נקודות מפרידות בינה לבין נורדיה ירושלים. אזור משאירה את קריית גת כקבוצה שספגה הכי פחות שערים בליגה והיחידה מתחת ל-10 שערים.

מכבי קריית גת – הפועל הרצליה 1:3

מוליכת הטבלה דורסת כל מה שזז וכבר לא פעם נאמר כי היא בדרך הבטוחה אל צלחת האליפות, בעוד חברותיה לצמרת מועדות ולא מצליחות לצמצם הפער. כרגע, 11 נקודות ממ.כ. ירושלים ומ.ס. דימונה, כשאלו יידרשו ארבעה משחקים בהם קריית גת תפסיד, בכדי לעקוף אותה, מה שלא נראה ריאלי בעליל. גיל חדד, ארז שיפמן ויוסף טוואבה קבעו את תוצאת המשחק. ים ששון צימק. הפועל הרצליה בבעיה קשה, הרי שקרובה היא לתחתית.

יתר תוצאות משחקי המחזור

מ.ס. דימונה – מכבי עירוני אשדוד 1:2 (הבקיעו לדימונה: עמראן אלקרנאווי ורום אליגון; הבקיע לאשדוד: ליעד כהן)

בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ. ירמיהו חולון 2:1 (הבקיע לנורדיה ירושלים: עידו מוטרו; הבקיעו לחולון: שון בוסקילה ורואי שוחט עם שער עצמי)

שמשון פזטל תל אביב – מכבי קריית מלאכי 2:2 (הבקיעו לשמשון תל אביב: יואב צור שדי ואסף הרשקו; הבקיעו לקריית מלאכי: סהר ברמי ואשר אשטה)

מ.כ. צעירי טירה – מ.כ. ירושלים 0:2 (הבקיעו לטירה: סארי חאג' יחיא וליאל כהן)

מ.כ. כפר סבא – הפועל מרמורק (03/01, אצטדיון לויטה כפר סבא, 20:00)