מפיק העל גרוס הוא הבעלים החדש של רמה"ש

הפועל רמת השרון, שנקלעה ללא מעט טלטלות בשנים האחרונות וירדה לתחתית ליגה א’ דרום, עברה לבעלות חדשה. בראש הקבוצה החדשה עומד מפיק העל וסוכן השחקנים יואב גרוס, שישמש גם כיו”ר המועדון.

לצדו של גרוס נמצאים מספר אנשי עסקים, בהם ג’ורג’ ורור, איש עסקים הפועל בין היתר בדובאי, אשר ניסה בעבר לרכוש את בית”ר ירושלים. ורור אף ניהל בזמנו משא ומתן מול עורך דינו של ארקדי גאידמק, עו”ד ישראל שלו, ואף הציע לאייל ברקוביץ’ לנהל את הקבוצה הירושלמית.

בחודש יוני 2012 ניהל ורור משא ומתן גם עם אלי טביב בנוגע לרכישת הפועל תל אביב. באותה עת אמר ורור: “יש לי מזוודה עם 18 מיליון שקל לאלי טביב”, בעוד טביב טען מנגד כי ההצעה עמדה על 8 מיליון שקל בלבד.

באתר האינטרנט של ורור, הפועל בתחום המלונאות והנדל”ן, נכתב כי הוא “איש עסקים, יזם, משקיע ומומחה לנדל”ן בארץ ובחו”ל”, המוביל פרויקטים רבים, בהם הקמת מלונות יוקרה חמישה כוכבים, מלונות מגורים ומלונות בוטיק. בין היתר מצוין באתר פרויקט עתידי של מלון בוטיק יוקרתי ביפו.

שחקן העבר פרדי צרפתי מונה למנכ”ל המועדון, והוא משמש כנציגו של ורור בקבוצה. עם זאת, בשיחה עם ONE טען ורור: “אני לא קשור לקבוצה, אני רק חבר של יואב גרוס”. ראש עיריית רמת השרון, איציק רוכברגר, אישר בשיחה עם ONE כי אכן ניהל משא ומתן מול ורור.

איציק רוכברגר ושחקני רמה"ש (רדאד ג'בארה וראובן שוורץ)

גרוס נחשב לאחד מהמפיקים הבכירים בישראל ואחד מבכירי תעשיית הבידור המקומית. בין הסדרות המצליחות שהפיק: “שנות ה-80”, “מאנייכ”, “רוח צפונית”, “שקופים” ו”המטכ”ליסטים”, לצד סרטים וסרטים דוקומנטריים רבים.

לדברי אנשי המועדון, בקבוצת הניהול החדשה ישנם אנשי עסקים נוספים הפועלים בדובאי. מטרת הבעלות החדשה היא לייצב את המועדון, להעלות אותו על דרך המלך, להבטיח את הישארותו בליגה א’ ואף לשאוף לצמרת. היום ניצחה הקבוצה את הפועל אזור 2:3.

התוכניות העתידיות כוללות החזרת הקבוצה לליגת העל, השקעה משמעותית במחלקת הנוער, והרחבת מספר הילדים במחלקה בהתאם לפוטנציאל הקיים בעיר. יעד נוסף הוא הבטחת הישארות קבוצת הנוער בליגת העל לנוער. במועדון מצפים שעיריית רמת השרון תעמוד בהבטחתה ותעמיד מתקנים חדשים לטובת פעילות הקבוצה.