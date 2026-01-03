מערכת ONE
03/01/2026 22:00
אלחנדרו באלדה מול טייריס דולן (IMAGO)
המחזור ה-18 של הליגה הספרדית נמשך גם הערב עם המשחק שינעל את היום הארוך, כאשר ברצלונה מתארחת בשעה זו אצל אספניול לדרבי קטלוני מסקרן ומעניין במיוחד, כשהוא כמובן הראשון לעונה.
הקבוצה של האנזי פליק נמצאת במקום הראשון עם 46 נקודות והיא מקדימה בארבע נקודות את ריאל מדריד, שבמקום השני, כאשר זו הזדמנות עבורה להגדיל את הפער בפסגה ולהלחיץ מעט את הבלאנקוס. בסה”כ, ברצלונה סופרת שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ומחפשת להמשיך במומנטום החיובי.
בצד השני של המתרס, אספניול נמצאת במקום החמישי בטבלה והיא קוראת תיגר, כאשר היא סופרת שלושה ניצחונות רצופים בליגה אחרי 1:2 על אתלטיק בילבאו, 0:1 על חטאפה, 0:1 על ראיו וייקאנו ומחפשת להפתיע את היריבה המרה ולהשיג ניצחון עליה לראשונה משנת 2018.
באשר למפגשי העבר, ב-15 המשחקים האחרונים ברצלונה יצאה עם ידה על העליונה בלא פחות מ-10 משחקים, כאשר ארבעה משחקים לא הוכרעו ואספניול ניצחה פעם אחת בלבד, כאמור, אי שם לפני 8 שנים כשרשמה 0:1 קטן ברבע גמר גביע המלך הספרדי.
מחצית שניה
-
'76
- קרלוס רומרו סובב את הכדור נהדר אבל גרסיה שוב היה במקום
-
'75
- רוברטו פרננדס, שלא הפסיק להחמיץ, יוצא ונכנס במקומו קיקה גארסיה
-
'70
- משחק השוערים הענק ממשיך. אריק גרסיה בעט מכמה מטרים בודדים וסחט הדיפה אדירה מדימטרוביץ'
-
'69
- שוב פעם זה היה רוברטו פרננדס שבעט ושוב פעם זה היה ז'ואן גרסיה שהיה במקום
-
'64
- חילוף משולש של האנזי פליק. דני אולמו נכנס במקום ראפיניה
-
'64
- רוברט לבנדובסקי עלה אל המגרש במקומו של פראן טורס
-
'64
- פדרי החליף את ג'רארד מרטין
-
'63
- רוברטו פרננדס היה חייב לשים את הכדור ברשת אבל הוא התמהמה ונתן מספיק זמן לגרסיה לצאת אליו ולקחת את הכדור
-
'60
- אדו אקספוסיטו פינה את מקומו לטובת ז'ופרה קררס
-
'54
- הכדור טייל ברחבה והגיע לז'ול קונדה שנגח ונעצר אצל דמיטרוביץ'
-
'48
- אספניול קיבלה בעיטה חופשית, פרה מייה ניגש לבעוט אבל פספס את המסגרת
-
'46
- פרמין לופס החליף את מרקוס ראשפורד
מחצית ראשונה
-
'45+1
- לאמין ימאל שוב קיבל את הכדור בקצה הימני של רחבת אספניול, אך הוא בעט חלש מדי ודמיטרוביץ' קלט ללא בעיות
-
'42
- המשחק נעצר לאחר התנגשות ראשים בין לאנדרו קבררה לאריק גרסיה
-
'39
- שוב פעם אספניול כמעט מבקיעה. המארחת ניצלה את חוק היתרון ויצאה קדימה, קרלוס רומרו הגביה כדור, פרה מייה נגח בעוצמה וסחט הדיפה אדירה מז'ואן גרסיה
-
'37
- ראפיניה הגביהה כדור חופשי שנחת על ראשו של פראן טורס, אך הוא נגח לא טוב והחוצה
-
'28
- לאמין ימאל עבר נהדר ובעט כדור חזק שכמעט וסיכן את המסגרת
-
'20
- הזדמנות גדולה לאספניול. אקספוסיטו שלח כדור עומק נהדר והשאיר את רוברטו פרננדס לבד מול ז'ואן גרסיה, שהצליח לעצור ולמנוע יתרון למארחת
-
'15
- ברצלונה שולטת במשחק, אך אספניול עומדת טוב ולא מאפשרת לאורחת להגיע למצבים
-
'3
- לאמין ימאל הקפיץ כדור נהדר שהיה משאיר את פראן טורס לבד מול השוער, אך החלוץ לא הצליח להשתלט עליו
-
'1
- שריקת הפתיחה! השופט ויקטור גרסיה הוציא לדרך את הדרבי הלוהט