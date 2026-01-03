יום שבת, 03.01.2026 שעה 23:56
יום שבת, 03/01/2026, 22:00אצטדיון RCDEליגה ספרדית - מחזור 18
ברצלונה
דקה 94
0 2
שופט: ויקטור גרסיה
אספניול
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3716-3318אתלטיקו מדריד4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2026-2417סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1418ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20
הרכבים וציונים
 
 
אלחנדרו באלדה מול טייריס דולן
אלחנדרו באלדה מול טייריס דולן

המחזור ה-18 של הליגה הספרדית נמשך גם הערב עם המשחק שינעל את היום הארוך, כאשר ברצלונה מתארחת בשעה זו אצל אספניול לדרבי קטלוני מסקרן ומעניין במיוחד, כשהוא כמובן הראשון לעונה.

הקבוצה של האנזי פליק נמצאת במקום הראשון עם 46 נקודות והיא מקדימה בארבע נקודות את ריאל מדריד, שבמקום השני, כאשר זו הזדמנות עבורה להגדיל את הפער בפסגה ולהלחיץ מעט את הבלאנקוס. בסה”כ, ברצלונה סופרת שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ומחפשת להמשיך במומנטום החיובי.

בצד השני של המתרס, אספניול נמצאת במקום החמישי בטבלה והיא קוראת תיגר, כאשר היא סופרת שלושה ניצחונות רצופים בליגה אחרי 1:2 על אתלטיק בילבאו, 0:1 על חטאפה, 0:1 על ראיו וייקאנו ומחפשת להפתיע את היריבה המרה ולהשיג ניצחון עליה לראשונה משנת 2018.

באשר למפגשי העבר, ב-15 המשחקים האחרונים ברצלונה יצאה עם ידה על העליונה בלא פחות מ-10 משחקים, כאשר ארבעה משחקים לא הוכרעו ואספניול ניצחה פעם אחת בלבד, כאמור, אי שם לפני 8 שנים כשרשמה 0:1 קטן ברבע גמר גביע המלך הספרדי.

מחצית שניה
  • '76
  • החמצה
  • קרלוס רומרו סובב את הכדור נהדר אבל גרסיה שוב היה במקום
  • '75
  • חילוף
  • רוברטו פרננדס, שלא הפסיק להחמיץ, יוצא ונכנס במקומו קיקה גארסיה
  • '70
  • החמצה
  • משחק השוערים הענק ממשיך. אריק גרסיה בעט מכמה מטרים בודדים וסחט הדיפה אדירה מדימטרוביץ'
  • '69
  • החמצה
  • שוב פעם זה היה רוברטו פרננדס שבעט ושוב פעם זה היה ז'ואן גרסיה שהיה במקום
  • '64
  • חילוף
  • חילוף משולש של האנזי פליק. דני אולמו נכנס במקום ראפיניה
  • '64
  • חילוף
  • רוברט לבנדובסקי עלה אל המגרש במקומו של פראן טורס
  • '64
  • חילוף
  • פדרי החליף את ג'רארד מרטין
ז'ול קונדה בפעולה
לאמין ימאל
  • '63
  • החמצה
  • רוברטו פרננדס היה חייב לשים את הכדור ברשת אבל הוא התמהמה ונתן מספיק זמן לגרסיה לצאת אליו ולקחת את הכדור
  • '60
  • חילוף
  • אדו אקספוסיטו פינה את מקומו לטובת ז'ופרה קררס
  • '54
  • החמצה
  • הכדור טייל ברחבה והגיע לז'ול קונדה שנגח ונעצר אצל דמיטרוביץ'
אוהדי אספניול עם שלטי ה'עכבר' לעברו של ז'ואן גרסיה
  • '48
  • החמצה
  • אספניול קיבלה בעיטה חופשית, פרה מייה ניגש לבעוט אבל פספס את המסגרת
  • '46
  • חילוף
  • פרמין לופס החליף את מרקוס ראשפורד
מחצית ראשונה
  • '45+1
  • החמצה
  • לאמין ימאל שוב קיבל את הכדור בקצה הימני של רחבת אספניול, אך הוא בעט חלש מדי ודמיטרוביץ' קלט ללא בעיות
לנדרו קבררה מדמם
התנגשות הראשים בין לנדרו קבררה ואריק גרסיה
  • '42
  • פציעה
  • המשחק נעצר לאחר התנגשות ראשים בין לאנדרו קבררה לאריק גרסיה
  • '39
  • החמצה
  • שוב פעם אספניול כמעט מבקיעה. המארחת ניצלה את חוק היתרון ויצאה קדימה, קרלוס רומרו הגביה כדור, פרה מייה נגח בעוצמה וסחט הדיפה אדירה מז'ואן גרסיה
  • '37
  • החמצה
  • ראפיניה הגביהה כדור חופשי שנחת על ראשו של פראן טורס, אך הוא נגח לא טוב והחוצה
  • '28
  • החמצה
  • לאמין ימאל עבר נהדר ובעט כדור חזק שכמעט וסיכן את המסגרת
מרקוס ראשפורד
ראפיניה מול עומאר אל הילאלי
  • '20
  • החמצה
  • הזדמנות גדולה לאספניול. אקספוסיטו שלח כדור עומק נהדר והשאיר את רוברטו פרננדס לבד מול ז'ואן גרסיה, שהצליח לעצור ולמנוע יתרון למארחת
  • '15
  • אחר
  • ברצלונה שולטת במשחק, אך אספניול עומדת טוב ולא מאפשרת לאורחת להגיע למצבים
  • '3
  • החמצה
  • לאמין ימאל הקפיץ כדור נהדר שהיה משאיר את פראן טורס לבד מול השוער, אך החלוץ לא הצליח להשתלט עליו
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט ויקטור גרסיה הוציא לדרך את הדרבי הלוהט
אקס אספניול, ז'ואן גרסיה, מתחמם
אוהדי אספניול בטירוף לפני הדרבי
