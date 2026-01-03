הקריפטונייט שלה: הפועל ת"א נכנעה להפועל י-ם

כנראה שיש דברים שלא משתנים. הערב (שבת), באיחור של כמעט חודשיים, המחזור החמישי של ליגת ווינר הושלם, כשבמשחק נהדר ומעט הפכפך, הפועל תל אביב כבר לא מושלמת לאחר שספגה הפסד בכורה עם 92:77 להפועל ירושלים, שחגגה פעם נוספת על היריבה בהיכל מנורה בקרב האדומות.

המשחק הראשון במנורה שנה שעברה הסתיים באותה תוצאה בדיוק כמו היום, 77:92 להפועל י-ם, גמר גביע ווינר סל וגם פלייאוף חצי הגמר אשתקד – החבורה של יונתן אלון הוכיחה שהיא ככל הנראה הקריפוטנייט של דימיטריס איטודיס וחניכיו, כאשר יצאה עם ידה על העליונה בכל המקרים, למרות כל התחזיות וכל ההימורים.

איטודיס הגיע עם סגל מרשים ועם שלל הכוכבים שלו, למעט וסיליה מיציץ’. אלייז’ה בראיינט הגיע, אנטוניו בלייקני, כריס ג’ונס, דן אוטורו וגם ידר מדר ותומר גינת הגיעו, אך מנגד החבורה של אלון הייתה בלתי ניתנת לעצירה, כשקאדין קרינגטון להט יחד עם ג’ארד הארפר ובנוסף לג’סטין סמית’ וקשיוס ווינסטון, הובילו את האדומה מהבירה לניצחון.

הפתיעה אותה: הפועל ים מנצחת את הפועל ת"א

המשחק עצמו היה הפכפך לאורך שלושה רבעים. הפועל ירושלים פתחה היטב את הרבע הראשון, אך הפועל ת”א הפכה ואחרי עשר דקות זה 18:20. ברבע השני, המארחת פתחה טוב וברחה ליתרון דו ספרתי, 23:33, אך אז האורחת השלימה ריצת 3:17 והפכה, 36:40.

הרבע השלישי היה שוויוני, 26:26, הקבוצות החליפו סלים והיתרון נותר על כנו עם ארבע הפרש, 62:66. אל הרבע האחרון כל שחקני הפועל י-ם הגיעו, להטו וקלעו ללא הרף וללא תגובה מהצד השני, שנראה חסר אונים. האדומים מהבירה ברחו ליתרון דו ספרתי, שמרו עליו עד הסיום וחגגו עם 77:92.

כעת, הפועל ת”א הפסידה לראשונה העונה פעם שנייה ברציפות אחרי שנכנעה לז’לגיריס ביורוליג וכבר בעוד שלושה ימים תפגוש למשחק בית את דובאי, שם איטודיס יקווה לחזור לנצח. מנגד, הפועל י-ם הפתיעה פעם נוספת את היריבה, השיגה ניצחון רביעי ברציפות ובעוד ארבעה ימים אלון וחניכיו יפגשו את וורוצלאב ביורוקאפ.

נמרוד לוי (רועי כפיר)

קלעו להפועל י-ם: קאדין קרינגטון 20 נקודות ו-5 ריבאונדים, ג’ארד הארפר 17 נק’, ג’סטין סמית’ 16 נק’, קשיוס ווינסטון 15 נק’, נמרוד לוי 9 נק’, יובל זוסמן (8 ריב’) ואנתוני לאמב 5 נק’ כל אחד, רועי הובר 3 נק’ ואוסטין ווילי 2 נק’.

קלעו להפועל ת”א: אלייז’ה בראיינט, תומר גינת (5 ריב’) וכריס ג’ונס 12 נק’ כ”א, דן אוטורו 10 נק’ ו-11 ריב’, אנטוניו בלייקני 9 נק’ ו-5 ריב’, ים מדר 9 נק’, ג’ונתן מוטלי 7 נק’, בר טימור וגיא פלטין 3 נק’ כ”א.

רבע ראשון: 18:20 להפועל ת”א

חמישיית הפועל ת”א: ים מדר, אלייז’ה בראיינט, גיא פלטין, תומר גינת ודן אוטורו.

חמישיית הפועל י-ם: ג’ארד הארפר, קאדין קרינגטון, נמרוד לוי, יובל זוסמן ואוסטין ווילי.

# 10:00-05:00: חמש הדקות הראשונות אופיינו בעיקר בהגנה, כשהקבוצות לא קלעו יותר מדי והסקור היה נמוך. קרינגטון הוביל את האורחת ליתרון 6:11.

ג'ארד הארפר (רועי כפיר)

תומר גינת במאבק (רועי כפיר)

# 05:00-00:00: סמית’ קלע, בראיינט ומדר הורידו לשלוש הפרש, לאמב קבר שלשה ועשה 10:16 לירושלים, אך אז המארחת נכנסה לעניינים, השלימה ריצת 2:10 ולקחה את ההובלה בסיום הרבע, 18:20.

קאדין קרינגטון (רועי כפיר)

ג'ארד הארפר בפעולה (רועי כפיר)

רבע שני: 36:40 להפועל י-ם

# 10:00-05:00: קרינגטון פתח את הרבע עם לייאפ, אך אז המארחת השלימה ריצת 0:11 אדירה (4:21 כולל סיום הרבע הקודם) וברחה ליתרון דו ספרתי, 20:31. ווינסטון צלף שלשה והוריד לחד ספרתי, אוטורו החזיר ל-10 הפרש, 23:33.

ג'ארד הארפר ואנטוניו בלייקני (רועי כפיר)

אנתוני לאמב ואלייז'ה בראיינט (רועי כפיר)

# 05:00-00:00: כיאה למשחק גדול, חמש הדקות האחרונות של המחצית היו שונות ב-180% מההתחלה של הרבע, כאשר הפעם האורחת השלימה ריצת 3:17 נהדרת ולקחה את ההובלה, כשג’ארד הארפר נכנס לעניינים ובגדול.

קשיוס ווינסטון (רועי כפיר)

ג'ארד הארפר (רועי כפיר)

רבע שלישי: 62:66 להפועל י-ם

# 10:00-05:00: הקבוצות החליפו סלים בחמש הדקות הראשונות של הרבע, כשהיתרון עבר מצד לצד, המארחת הצליחה להפוך, אך הקבוצה מהבירה שמרה על יתרון קטן, 51:52.

אנתוני לאמב זורק, דן אוטורו מנסה לחסום (רועי כפיר)

ג'ארד הארפר וים מדר (רועי כפיר)

# 05:00-00:00: בראיינט קלע שתי נקודות, ווינסטון עשה חמש הפרש, גינת צלף שלשה והוריד לשתיים בלבד, סמית’, הובר ו-ווינסטון נתנו 59:66, ג’ונס קלע מחוץ לקשת והפועל י-ם ירדה לרבע האחרון ביתרון.

קשיוס ווינסטון (רועי כפיר)

אלייז'ה בראיינט (רועי כפיר)

רבע רביעי: 77:92 להפועל י-ם

# 10:00-05:00: חמש דקות ראשונות ברבע האחרון והן צמודות, כאשר הקבוצות מחליפות סלים. החבורה של יונתן אלון ברחה לאחר מכן והובילה 69:77 נהדר.

אלייז'ה בראיינט (רועי כפיר)

אלייז'ה בראיינט בין שני שחקני הפועל ירושלים (רועי כפיר)

# 05:00-00:00: הירושלמים נכנסו לזון, השלימו ריצת 2:9, ברחו ליתרון דו ספרתי, 72:86 ומפה כבר זה היה חסר סיכוי להפועל ת”א, שלא הצליחה להפוך ומנגד החבורה של יונתן אלון חגגה פעם נוספת בהיכל מנורה עם 77:92 גדול.

אנטוניו בלייקני ונמרוד לוי (רועי כפיר)