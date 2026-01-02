יום שישי, 02.01.2026 שעה 17:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

קמארה מחוץ לסגל של מכבי ת"א להפועל ירושלים

הבלם נטש את האימון לפני תחילתו ויטוס לצרפת לשהות לצד שאשתו שבהריון מתקדם. פרץ לא התאמן עם הקבוצה ועבד בחדר הכושר, בליץ' התאמן. וגם: הכרטיסים

|
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)
מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)

מוחמד עלי קמארה לא יהיה בסגל של מכבי תל אביב למשחק מול הפועל ירושלים מחר (שבת, 15:00), כאשר הוא עזב את האימון לפני תחילתו ויטוס היום לצרפת מאחר שאשתו נמצאת בהריון מתקדם והוא רוצה לשהות לצידה.

לאחר האימון תצא הקבוצה לירושלים, שם תשהה בבית מלון עד המשחק. כ-3,770 כרטיסים נמכרו לאוהדי מכבי ת”א לקראת המשחק.

דור פרץ לא התאמן עם שאר הקבוצה ועבד בחדר הכושר. מי שכן חזר לאימונים עם שאר הקבוצה הוא הקשר כריסטיאן בליץ’.

בתוך כך, למכבי ת”א יש עדיין שני אוהדים מורחקים. אחד מאירועי ירי פצצות התאורה לעבר הבית של ז’רקו לאזטיץ’ והשני אחרי שצולם נוהם ועושה חיקוי של קוף לעבר שחקן של מ.ס אשדוד, ז’אן פלורן באטום. האוהד שמורחק על גזענות הורחק על ידי המועדון לתקופה בלתי מוגבלת בשלב זה.

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, רז שלמה, טייריס אסאנטה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, קרווין אנדרדה (איתמר נוי), אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */