קמארה מחוץ לסגל של מכבי ת"א להפועל ירושלים

מוחמד עלי קמארה לא יהיה בסגל של מכבי תל אביב למשחק מול הפועל ירושלים מחר (שבת, 15:00), כאשר הוא עזב את האימון לפני תחילתו ויטוס היום לצרפת מאחר שאשתו נמצאת בהריון מתקדם והוא רוצה לשהות לצידה.

לאחר האימון תצא הקבוצה לירושלים, שם תשהה בבית מלון עד המשחק. כ-3,770 כרטיסים נמכרו לאוהדי מכבי ת”א לקראת המשחק.

דור פרץ לא התאמן עם שאר הקבוצה ועבד בחדר הכושר. מי שכן חזר לאימונים עם שאר הקבוצה הוא הקשר כריסטיאן בליץ’.

בתוך כך, למכבי ת”א יש עדיין שני אוהדים מורחקים. אחד מאירועי ירי פצצות התאורה לעבר הבית של ז’רקו לאזטיץ’ והשני אחרי שצולם נוהם ועושה חיקוי של קוף לעבר שחקן של מ.ס אשדוד, ז’אן פלורן באטום. האוהד שמורחק על גזענות הורחק על ידי המועדון לתקופה בלתי מוגבלת בשלב זה.

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, רז שלמה, טייריס אסאנטה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, קרווין אנדרדה (איתמר נוי), אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.