דרך חדשה? מכבי ת״א גברה 1:3 על הפועל י-ם

דעת המבקר

השחקן המצטיין אלעד מדמון, ציון: 8

שער ובישול, היה מאוד אינטנסיבי ויעיל. אלעד מדמון, ציון: 8

טעות קשה בפתיחה, היה חסר ריכוז. משחק שירצה לשכוח. נדב זמיר, ציון: 3

הרכבים וציונים

משחקי המחזור ה-17 בליגת העל נפתחו היום (שבת), כאשר המשחק המוקדם התרחש בשעה 15:00, כשמכבי תל אביב התארחה אצל הפועל ירושלים באצטדיון טדי. הצהובים הצליחו לשים בצד את המשבר, ניצחו לראשונה מזה ארבעה משחקים והשיגו 1:3 חשוב בסיום.

המשחק נפתח בסערה. כבר אחרי שלוש דקות האלופה עלתה ליתרון כשאלעד מדמון ניצל טעות של נדב זמיר, שהדף רע כדור של קרוון אנראדה, ושלח מקרוב לרשת. בדקה העשירית זה כבר היה 0:2 לצהובים, כשעידו שחר כבש מהנקודה הלבנה לאחר עבירה על רוי רביבו ברחבה.

האדומים מהבירה לא הרימו ידיים ובדקה ה-19 חזרו למשחק. איבוד כדור ליד הרחבה הוביל את איבה רנסום למצב טוב, אותו הוא כבש וצימק את התוצאה. לפני הירידה למחצית, האדומים קיבלו הזדמנות גדולה להשוות כשהוואר פסק על פנדל בעקבות נגיעת יד של רז שלמה ברחבה. אווקה אשטה ניגש לבעוט, אך אופק מליקה זינק והדף נהדר.

בחצי השני הקצב ירד משמעותית. החבורה של זיו אריה ניסתה לתקוף יותר ואיימה על השער, אך ללא הצלחה. בדקה ה-71 המשחק הוכרע כשטיגריס אסאנטה כבש שער נהדר וקבע 1:3. בדקה ה-77 האדומים נשארו בעשרה שחקנים אחרי שמתן וזז הורחק באדום ישיר בעקבות עבירה מכוערת שביצע.

בסיום, מכבי תל אביב יוצאת מהרצף הרע ומנצחת משחק ליגה ראשון אחרי ארבעה מחזורים, כשהיא מתבססת במקום השלישי ומצמקת, לפחות זמנית, את הפער מהפועל באר שבע ובית״ר ירושלים. מנגד, הפועל ירושלים מסובכת בתחתית כשהיא עדיין מתחת לקו האדום.