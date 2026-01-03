יום ראשון, 04.01.2026 שעה 02:57

עידו שחר חוגג עם חבריו (אורן בן חקון)

דרך חדשה? מכבי ת״א גברה 1:3 על הפועל י-ם

הצהובים עצרו רצף של 4 משחקים ללא ניצחון, כשמדמון, שחר (פנדל) ואסאנטה (שער ענק) כבשו. רנסום צימק מנגד. מליקה הדף פנדל, חוזז הורחק באדום ישיר

גיא בן זיו | 03/01/2026 15:00
יום שבת, 03/01/2026, 15:00אצטדיון טדי - 7,8333 צופיםליגת העל Winner - מחזור 17
מכבי ת"א
שער אלעד מדמון (3)
פנדל עידו שחר (10)
הסתיים
1 3
שופט: אוהד אסולין (ציון: 4)
שער איבה רנסום (18)
החמצת פנדל אווקה אשטה (40)
כרטיס אדום מתן חוזז (77)
הפועל ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
אלעד מדמון, ציון: 8
שער ובישול, היה מאוד אינטנסיבי ויעיל.
השחקן המאכזב
נדב זמיר, ציון: 3
טעות קשה בפתיחה, היה חסר ריכוז. משחק שירצה לשכוח.
הרכבים וציונים
 
 

משחקי המחזור ה-17 בליגת העל נפתחו היום (שבת), כאשר המשחק המוקדם התרחש בשעה 15:00, כשמכבי תל אביב התארחה אצל הפועל ירושלים באצטדיון טדי. הצהובים הצליחו לשים בצד את המשבר, ניצחו לראשונה מזה ארבעה משחקים והשיגו 1:3 חשוב בסיום.

המשחק נפתח בסערה. כבר אחרי שלוש דקות האלופה עלתה ליתרון כשאלעד מדמון ניצל טעות של נדב זמיר, שהדף רע כדור של קרוון אנראדה, ושלח מקרוב לרשת. בדקה העשירית זה כבר היה 0:2 לצהובים, כשעידו שחר כבש מהנקודה הלבנה לאחר עבירה על רוי רביבו ברחבה.

האדומים מהבירה לא הרימו ידיים ובדקה ה-19 חזרו למשחק. איבוד כדור ליד הרחבה הוביל את איבה רנסום למצב טוב, אותו הוא כבש וצימק את התוצאה. לפני הירידה למחצית, האדומים קיבלו הזדמנות גדולה להשוות כשהוואר פסק על פנדל בעקבות נגיעת יד של רז שלמה ברחבה. אווקה אשטה ניגש לבעוט, אך אופק מליקה זינק והדף נהדר. 

בחצי השני הקצב ירד משמעותית. החבורה של זיו אריה ניסתה לתקוף יותר ואיימה על השער, אך ללא הצלחה. בדקה ה-71 המשחק הוכרע כשטיגריס אסאנטה כבש שער נהדר וקבע 1:3. בדקה ה-77 האדומים נשארו בעשרה שחקנים אחרי שמתן וזז הורחק באדום ישיר בעקבות עבירה מכוערת שביצע.

בסיום, מכבי תל אביב יוצאת מהרצף הרע ומנצחת משחק ליגה ראשון אחרי ארבעה מחזורים, כשהיא מתבססת במקום השלישי ומצמקת, לפחות זמנית, את הפער מהפועל באר שבע ובית״ר ירושלים. מנגד, הפועל ירושלים מסובכת בתחתית כשהיא עדיין מתחת לקו האדום.

מחצית שניה
  • '88
  • חילוף
  • נועם בן הרוש נכנס במקום עידו שחר
  • '83
  • כרטיס צהוב
  • רוי רביבו ספג כרטיס צהוב
ג׳ון אוטומאו מרחיק (אורן בן חקון)ג׳ון אוטומאו מרחיק (אורן בן חקון)
  • '81
  • חילוף
  • איליי מדמון נכנס במקום איבה רנסום
  • '81
  • חילוף
  • חילוף כפול לזיו אריה. נדים וראסנה נכנס במקום אנדרו אידוקו
  • '80
  • החמצה
  • מדמון בעט מצב נייח מכ-25 מטרים למסגרת, זמיר הדף לקרן
אושר דוידה בפעולה (אורן בן חקון)אושר דוידה בפעולה (אורן בן חקון)
  • '78
  • חילוף
  • הליו וארלה פינה את מקומו לשגיב יחזקאל
  • '77
  • כרטיס אדום
  • חוזז ביצע עבירה מכוערת על אלעד מדמון, תחילה אסולין שלף צהוב, אך בפעם השלישית במשחק הוואר התערב וההחלטה שונתה. חוזז הורחק באדום ישיר והותיר את הפועל ירושלים בעשרה שחקנים
נדב זמיר עם הכדור (אורן בן חקון)נדב זמיר עם הכדור (אורן בן חקון)
  • '75
  • החמצה
  • וארלה בעט כדור שפגע בדרך בהגנת הפועל ירושלים, זמיר קלט
  • '73
  • כרטיס צהוב
  • אלעד מדמון ספג כרטיס צהוב
טייריס אסאנטה חוגג (אורן בן חקון)טייריס אסאנטה חוגג (אורן בן חקון)
טייריס אסאנטה חוגג (אורן בן חקון)טייריס אסאנטה חוגג (אורן בן חקון)
  • '71
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-1:3: מדמון השאיר כדור לאסאנטה שבנגיעה שלח בעיטה נהדרת מכ-25 מטרים לחיבורים
  • '69
  • החמצה
  • וארלה ניסה לבעוט מזווית אלכסונית כדור מסובב שחמק ליד הקורה
זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)
  • '62
  • חילוף
  • גיא בדש נכנס על חשבון אוהד אלמגור
  • '62
  • חילוף
  • חילוף כפול בהפועל ירושלים. מתן חוזז נכנס במקום הראל שלום
  • '61
  • חילוף
  • סייד אבו פרחי נכנס במקום קרווין אנדראדה
  • '56
  • החמצה
  • אלמגור הגיע למצב טוב ומסף הרחבה שלח בעיטה חלשה, מליקה קלט
ז׳רקו לאזטיץ׳ (אורן בן חקון)ז׳רקו לאזטיץ׳ (אורן בן חקון)
  • '46
  • חילוף
  • איתמר נוי נכנס על חשבונו של איסוף סיסוקו
  • '46
  • חילוף
  • חילוף כפול במכבי תל אביב עם פתיחת המחצית השנייה. הייטור נכנס על חשבונו של רז שלמה
מחצית ראשונה
אופיק מליקה מאושר (אורן בן חקון)אופיק מליקה מאושר (אורן בן חקון)
אופק מליקה הודף את הפנדל (אורן בן חקון)אופק מליקה הודף את הפנדל (אורן בן חקון)
  • '41
  • החמצת פנדל
  • אווקה אשטה ניגש לבעוט מהנקודה הלבנה, שלח בעיטה לפינה השמאלית, אך מליקה זינק נהדר והדף
שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (אורן בן חקון)שחקני מכבי תל אביב מתוסכלים (אורן בן חקון)
אוהד אסולין (אורן בן חקון)אוהד אסולין (אורן בן חקון)
  • '39
  • החלטת שופט
  • כדור גובה שעלה לרחבת מכבי תל אביב נעצר בידו של רז שלמה, אסולין לא ראה זאת, אך שוב צוות הוואר התערב וההחלטה שונתה לפנדל להפועל ירושלים
הליו וארלה (אורן בן חקון)הליו וארלה (אורן בן חקון)
  • '36
  • כרטיס צהוב
  • איסוף סיסוקו ספג כרטיס צהוב
הליו וארלה מול עומר אגבדיש (אורן בן חקון)הליו וארלה מול עומר אגבדיש (אורן בן חקון)
  • '31
  • החמצה
  • דוידה חתך טוב למרכז ושלח כדור חד שנעצר רק בקורה
קרווין אנדראדה מול אווקה אשטה (אורן בן חקון)קרווין אנדראדה מול אווקה אשטה (אורן בן חקון)
  • '27
  • החמצה
  • אופק נדיר ניסה לסובב כדור מקצה הרחבה לפינה הרחוקה, אך פספס את המסגרת
אוהד אסולין (אורן בן חקון)אוהד אסולין (אורן בן חקון)
  • '21
  • החמצה
  • פעולה גדולה של וארלה הסתיימה בבעיטה טובה אל עבר השער, אך הכדור נעצר בעמוד
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)
  • '19
  • שער
  • שער! הפועל ירושלים צימקה ל-2:1: מליקה מסר כדור מסוכן לאנדראה, שאיבד ליד הרחבה. הכדור הגיע לרנסום ששלח בעיטה חזקה מכ-16 מטרים לרשת
עידו שחר חוגג עם חבריו (אורן בן חקון)עידו שחר חוגג עם חבריו (אורן בן חקון)
עידו שחר מאושר (אורן בן חקון)עידו שחר מאושר (אורן בן חקון)
  • '10
  • שער בפנדל
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: איזו פתיחה מטורפת לצהובים. עידו שחר שלח כדור שטוח לפינה ולרשת
עידו שחר בועט את הפנדל (אורן בן חקון)עידו שחר בועט את הפנדל (אורן בן חקון)
אוהד אסולין ניגש לוואר (אורן בן חקון)אוהד אסולין ניגש לוואר (אורן בן חקון)
  • '8
  • החלטת שופט
  • רוי רביבו נחסם ונפל בתוך הרחבה אחרי כדור קרן שעלה לרחבה. תחילה, השופט אוהד אסולין התעלם, אך צוות הוואר קרא לו לצפות במהלך וההחלטה שונתה לפנדל עבור מכבי תל אביב
עידו שחר ואלעד מדמון חוגגים (אורן בן חקון)עידו שחר ואלעד מדמון חוגגים (אורן בן חקון)
אלעד מדמון חוגג (אורן בן חקון)אלעד מדמון חוגג (אורן בן חקון)
  • '3
  • שער
  • שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. אנדראדה שלח בעיטה מפתיעה מחוץ לרחבה, שפגעה בדשא וקפצה. זממיר ניסה לקלוט, אך השמיט הישר לרגליו של אלעד מדמון. האחרון בעט מקרוב פנימה בקלות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!
אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
אוהדי מכבי תל אביב (אורן בן חקון)אוהדי מכבי תל אביב (אורן בן חקון)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום