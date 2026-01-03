דרך חדשה? מכבי ת״א גברה 1:3 על הפועל י-ם

השחקן המצטיין
אלעד מדמון, ציון: 8
שער ובישול, היה מאוד אינטנסיבי ויעיל.
השחקן המאכזב
נדב זמיר, ציון: 3
טעות קשה בפתיחה, היה חסר ריכוז. משחק שירצה לשכוח.
משחקי המחזור ה-17 בליגת העל נפתחו היום (שבת), כאשר המשחק המוקדם התרחש בשעה 15:00, כשמכבי תל אביב התארחה אצל הפועל ירושלים באצטדיון טדי. הצהובים הצליחו לשים בצד את המשבר, ניצחו לראשונה מזה ארבעה משחקים והשיגו 1:3 חשוב בסיום.
המשחק נפתח בסערה. כבר אחרי שלוש דקות האלופה עלתה ליתרון כשאלעד מדמון ניצל טעות של נדב זמיר, שהדף רע כדור של קרוון אנראדה, ושלח מקרוב לרשת. בדקה העשירית זה כבר היה 0:2 לצהובים, כשעידו שחר כבש מהנקודה הלבנה לאחר עבירה על רוי רביבו ברחבה.
האדומים מהבירה לא הרימו ידיים ובדקה ה-19 חזרו למשחק. איבוד כדור ליד הרחבה הוביל את איבה רנסום למצב טוב, אותו הוא כבש וצימק את התוצאה. לפני הירידה למחצית, האדומים קיבלו הזדמנות גדולה להשוות כשהוואר פסק על פנדל בעקבות נגיעת יד של רז שלמה ברחבה. אווקה אשטה ניגש לבעוט, אך אופק מליקה זינק והדף נהדר.
בחצי השני הקצב ירד משמעותית. החבורה של זיו אריה ניסתה לתקוף יותר ואיימה על השער, אך ללא הצלחה. בדקה ה-71 המשחק הוכרע כשטיגריס אסאנטה כבש שער נהדר וקבע 1:3. בדקה ה-77 האדומים נשארו בעשרה שחקנים אחרי שמתן וזז הורחק באדום ישיר בעקבות עבירה מכוערת שביצע.
בסיום, מכבי תל אביב יוצאת מהרצף הרע ומנצחת משחק ליגה ראשון אחרי ארבעה מחזורים, כשהיא מתבססת במקום השלישי ומצמקת, לפחות זמנית, את הפער מהפועל באר שבע ובית״ר ירושלים. מנגד, הפועל ירושלים מסובכת בתחתית כשהיא עדיין מתחת לקו האדום.
מחצית שניה
-
'88
- נועם בן הרוש נכנס במקום עידו שחר
-
'83
- רוי רביבו ספג כרטיס צהוב
-
'81
- איליי מדמון נכנס במקום איבה רנסום
-
'81
- חילוף כפול לזיו אריה. נדים וראסנה נכנס במקום אנדרו אידוקו
-
'80
- מדמון בעט מצב נייח מכ-25 מטרים למסגרת, זמיר הדף לקרן
-
'78
- הליו וארלה פינה את מקומו לשגיב יחזקאל
-
'77
- חוזז ביצע עבירה מכוערת על אלעד מדמון, תחילה אסולין שלף צהוב, אך בפעם השלישית במשחק הוואר התערב וההחלטה שונתה. חוזז הורחק באדום ישיר והותיר את הפועל ירושלים בעשרה שחקנים
-
'75
- וארלה בעט כדור שפגע בדרך בהגנת הפועל ירושלים, זמיר קלט
-
'73
- אלעד מדמון ספג כרטיס צהוב
-
'71
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-1:3: מדמון השאיר כדור לאסאנטה שבנגיעה שלח בעיטה נהדרת מכ-25 מטרים לחיבורים
-
'69
- וארלה ניסה לבעוט מזווית אלכסונית כדור מסובב שחמק ליד הקורה
-
'62
- גיא בדש נכנס על חשבון אוהד אלמגור
-
'62
- חילוף כפול בהפועל ירושלים. מתן חוזז נכנס במקום הראל שלום
-
'61
- סייד אבו פרחי נכנס במקום קרווין אנדראדה
-
'56
- אלמגור הגיע למצב טוב ומסף הרחבה שלח בעיטה חלשה, מליקה קלט
-
'46
- איתמר נוי נכנס על חשבונו של איסוף סיסוקו
-
'46
- חילוף כפול במכבי תל אביב עם פתיחת המחצית השנייה. הייטור נכנס על חשבונו של רז שלמה
מחצית ראשונה
-
'41
- אווקה אשטה ניגש לבעוט מהנקודה הלבנה, שלח בעיטה לפינה השמאלית, אך מליקה זינק נהדר והדף
-
'39
- כדור גובה שעלה לרחבת מכבי תל אביב נעצר בידו של רז שלמה, אסולין לא ראה זאת, אך שוב צוות הוואר התערב וההחלטה שונתה לפנדל להפועל ירושלים
-
'36
- איסוף סיסוקו ספג כרטיס צהוב
-
'31
- דוידה חתך טוב למרכז ושלח כדור חד שנעצר רק בקורה
-
'27
- אופק נדיר ניסה לסובב כדור מקצה הרחבה לפינה הרחוקה, אך פספס את המסגרת
-
'21
- פעולה גדולה של וארלה הסתיימה בבעיטה טובה אל עבר השער, אך הכדור נעצר בעמוד
-
'19
- שער! הפועל ירושלים צימקה ל-2:1: מליקה מסר כדור מסוכן לאנדראה, שאיבד ליד הרחבה. הכדור הגיע לרנסום ששלח בעיטה חזקה מכ-16 מטרים לרשת
-
'10
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:2: איזו פתיחה מטורפת לצהובים. עידו שחר שלח כדור שטוח לפינה ולרשת
-
'8
- רוי רביבו נחסם ונפל בתוך הרחבה אחרי כדור קרן שעלה לרחבה. תחילה, השופט אוהד אסולין התעלם, אך צוות הוואר קרא לו לצפות במהלך וההחלטה שונתה לפנדל עבור מכבי תל אביב
-
'3
- שער! מכבי תל אביב עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. אנדראדה שלח בעיטה מפתיעה מחוץ לרחבה, שפגעה בדשא וקפצה. זממיר ניסה לקלוט, אך השמיט הישר לרגליו של אלעד מדמון. האחרון בעט מקרוב פנימה בקלות
-
'1
- השופט אוהד אסולין הוציא את המשחק לדרך!