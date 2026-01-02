"אוהדי בית"ר קיללו וירקו, בנס לא נגרם אסון"

אם לא די בהפסד עצמו, אלפי אוהדי הפועל תל אביב שהגיעו לטדי נאלצו להתמודד אתמול (חמישי) גם עם סיום ערב לא פשוט מחוץ למגרש. בעקבות ביטול לא ברור וללא התרעה מוקדמת של השאטלים בסיום המשחק, נאלצו אוהדי הפועל לעשות את דרכם ברגל, 30 דקות בקור ובגשם, עד למתחם איסוף השאטלים בגן החיות התנ"כי. בנוסף, מספר אוהדי הפועל, נשים וגברים, טענו כי ספגו קללות ויריקות מכמה אוהדי בית"ר ירושלים, ובמקרים מסוימים אף נלקחו מהם צעיפים. נדגיש שהפועל תל אביב לא אחראית על תפעול השאטלים במשחקי חוץ, אלא משטרת ישראל ובית"ר ירושלים.

"אנחנו מגיעים לעמוד בנקודת המפגש ממנה אמורים לצאת השאטלים ואין שאטלים", סיפר אוהד הפועל תל אביב ל-ONE, "אנחנו עומדים שם דקות ארוכות, מחכים, אין מי שיעדכן אותנו, אין מי שיגיד לנו הם באים, לא באים, כלום. הבנו ששאטלים לא הולכים להגיע, אז התחלנו את ההליכה לכיוון גן החיות, בגוגל מאפס מדובר בחצי שעה הליכה, בסדר גודל של 4 קילומטר".

תוך כדי ההליכה אוהדי בית"ר, מתחילים לנסות להדליק אותנו, קללות, היו שם גם חפצים, בקבוקים, אלו שהיו מעלינו ירקו עלינו", המשיך, "היה גם מקרה אחד שהייתי עד אליו, קלטו איזה מישהו ערבי ואמרו לו פה זה שלנו וכל מיני קללות, 'ערבי בן זונה' וזה כמעט הגיע למכות אבל הצליחו להפריד ואין משטרה. כל זה תחת גשם שוטף, הכביש מוצף, אנחנו הולכים, כל הנעל בתוך המים, דברים הזויים. לקח לנו סדר גודל של חצי שעה להגיע לגן חיות התנ”כי. הכל רגלית. בלי ליווי, בלי כלום".

עוד המשיך אוהד הפועל: "בקלות זה היה יכול להסתיים באסון. הייתי מצפה שתהיה נציגות של המועדון כמו שביט אלימלך שיהיה בחוץ וידאג לזה שיהיו שאטלים כבר בחוץ ברגע שאנחנו יוצאים. מי שיוצא מהאירוע הזה בלי דלקת ריאות וחמור יותר או בלי שפעת מינימום זה וגם זה שיצאנו שם בלי בכלל איזו הקטטה המונית מטורפת זה גם מזל גדןל. הזוי שככה דואגים לאוהדי הכדורגל".

גורם בחברת האבטחה מטעם בית"ר ירושלים מסר ל-ONE: "הסיפור הוא פשוט. היו 8 אוטובוסים שהיו אחראים על השאטלים מטדי לחניון בגן התנ"כי, הם חיכו מחוץ לאצטדיון לפי ההסכם. ברגע שכולם התמלאו הם יצאו לגן, אבל לקח להם זמן לחזור בגלל מזג האוויר והפקקים שהיו בדרך חזרה. בגלל העיכוב, אותם אוהדים החליטו לא לחכות והלכו ברגל. ברגע שהאוטובוסים חזרו לטדי, הם מילאו אוהדים שהמתינו ונסעו שוב לגן התנ"כי".