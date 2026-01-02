יום שישי, 02.01.2026 שעה 15:57
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"אוהדי בית"ר קיללו וירקו, בנס לא נגרם אסון"

השאטלים בוטלו אחרי ההפסד בטדי, אוהדי הפועל ת"א אולצו ללכת חצי שעה בגשם וזועמים: "היו שם גם חפצים, בקבוקים, הזוי שככה דואגים לאוהדי הכדורגל"

|
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אם לא די בהפסד עצמו, אלפי אוהדי הפועל תל אביב שהגיעו לטדי נאלצו להתמודד אתמול (חמישי) גם עם סיום ערב לא פשוט מחוץ למגרש. בעקבות ביטול לא ברור וללא התרעה מוקדמת של השאטלים בסיום המשחק, נאלצו אוהדי הפועל לעשות את דרכם ברגל, 30 דקות בקור ובגשם, עד למתחם איסוף השאטלים בגן החיות התנ"כי. בנוסף, מספר אוהדי הפועל, נשים וגברים, טענו כי ספגו קללות ויריקות מכמה אוהדי בית"ר ירושלים, ובמקרים מסוימים אף נלקחו מהם צעיפים. נדגיש שהפועל תל אביב לא אחראית על תפעול השאטלים במשחקי חוץ, אלא משטרת ישראל ובית"ר ירושלים. 

"אנחנו מגיעים לעמוד בנקודת המפגש ממנה אמורים לצאת השאטלים ואין שאטלים", סיפר אוהד הפועל תל אביב ל-ONE, "אנחנו עומדים שם דקות ארוכות, מחכים, אין מי שיעדכן אותנו, אין מי שיגיד לנו הם באים, לא באים, כלום. הבנו ששאטלים לא הולכים להגיע, אז התחלנו את ההליכה לכיוון גן החיות, בגוגל מאפס מדובר בחצי שעה הליכה, בסדר גודל של 4 קילומטר". 

תוך כדי ההליכה אוהדי בית"ר, מתחילים לנסות להדליק אותנו, קללות, היו שם גם חפצים, בקבוקים, אלו שהיו מעלינו ירקו עלינו", המשיך,  "היה גם מקרה אחד שהייתי עד אליו, קלטו איזה מישהו ערבי ואמרו לו פה זה שלנו וכל מיני קללות, 'ערבי בן זונה' וזה כמעט הגיע למכות אבל הצליחו להפריד ואין משטרה. כל זה תחת גשם שוטף, הכביש מוצף, אנחנו הולכים, כל הנעל בתוך המים, דברים הזויים. לקח לנו סדר גודל של חצי שעה להגיע לגן חיות התנ”כי. הכל רגלית. בלי ליווי, בלי כלום". 

עוד המשיך אוהד הפועל: "בקלות זה היה יכול להסתיים באסון. הייתי מצפה שתהיה נציגות של המועדון כמו שביט אלימלך שיהיה בחוץ וידאג לזה שיהיו שאטלים כבר בחוץ ברגע שאנחנו יוצאים. מי שיוצא מהאירוע הזה בלי דלקת ריאות וחמור יותר או בלי שפעת מינימום זה וגם זה שיצאנו שם בלי בכלל איזו הקטטה המונית מטורפת זה גם מזל גדןל. הזוי שככה דואגים לאוהדי הכדורגל".

גורם בחברת האבטחה מטעם בית"ר ירושלים מסר ל-ONE: "הסיפור הוא פשוט. היו 8 אוטובוסים שהיו אחראים על השאטלים מטדי לחניון בגן התנ"כי, הם חיכו מחוץ לאצטדיון לפי ההסכם. ברגע שכולם התמלאו הם יצאו לגן, אבל לקח להם זמן לחזור בגלל מזג האוויר והפקקים שהיו בדרך חזרה. בגלל העיכוב, אותם אוהדים החליטו לא לחכות והלכו ברגל. ברגע שהאוטובוסים חזרו לטדי, הם מילאו אוהדים שהמתינו ונסעו שוב לגן התנ"כי".

