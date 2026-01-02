יום שישי, 02.01.2026 שעה 15:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"אנחנו נצטרך לשמור על עקרונות המשחק שלנו"

טבריה רוצה להמשיך את היכולת והמומנטום מול נתניה מחר ב-18:30: "יריבה חזקה ואיכותית". אוסמן ובאצ'ו ייעדרו. אונגר: "המשחק יהיה שונה מהקודמים"

|
אלירן חודדה (עודד חסין, עירוני טבריה)
אלירן חודדה (עודד חסין, עירוני טבריה)

עירוני טבריה תפגוש מחר (שבת, 18:30, אצטדיון בראל) את מכבי נתניה, במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל. הקבוצה של אלירן חודדה מגיעה במצב רוח מצוין, לאחר שבשני משחקי הליגה האחרונים שלה, דווקא נגד מוליכת הטבלה והאלופה, היא הוציאה 4 נקודות וגם בתווך, במשחק הגביע מול בית''ר ירושלים, הטבריינים נראו טוב והקשו מאוד על ההתקפה הנוצצת של הירושלמים.

לקבוצה של אלירן חודדה 18 נקודות במקום ה-11 בטבלה, בעוד ליריבה 23 נקודות (מקום 7). בסיבוב הקודם, כזכור הביסה נתניה בביתה את הקבוצה משפת הכנרת 2:5 (לנתניה: צמד של ווילסון האריס, מקסים פלקושצ'נקו, הריברטו טבארש ויובל שדה. לטבריה: פיטר מייקל ו-והיב חביבאללה). 

בגזרת ההיעדרויות, טבריה תחסר את מחמד אוסמן, שעדיין נמצא עם נבחרת ניגריה באליפות אפריקה ואת אונדרז' באצ'ו, שספג כרטיס צהוב חמישי מול מכבי ת''א. מי שצפוי לפתוח במקומו הוא הארון שפסו. סטניסלב בילנקי, שחזר מול מכבי תל אביב, לאחר היעדרות של למעלה מחודש, עקב שבר ברגל, צפוי לחזור להרכב הפותח. 

שי בן דוד מול סטניסלב בילנקי (חגשי בן דוד מול סטניסלב בילנקי (חג'אג' רחאל)

אלירן חודדה אמר לקראת היריבה: “אנחנו יודעים שמכבי נתניה קבוצה מאוד איכותית, עם שחקנים מנוסים וטובים וגם זרים איכותיים. אנחנו רוצים להמשיך במומנטום החיובי שלנו, אבל נצטרך לשמור על עקרונות המשחק שלנו, בכדי להביא נקודות במשחק הזה”.

המגן, רון אונגר, הוסיף: "אנחנו מגיעים למשחק מחר אחרי שלושה – ארבעה משחקים טובים שלנו, בהם גילינו יציבות ואופי. מחר זה משחק קצת שונה מהמשחקים האחרונים שהיו, אבל הצוות, אלירן ומוטי(קריספיל, עוזר המאמן. ג.ק) הכין אותנו, גם באימונים וגם בווידאו, למשחק הזה. אני מאמין שמחר נמשיך את היכולת שלנו מהעת האחרונה ואני מאמין שבעזרת השם נביא גם נצחון”.

"נתניה יריבה חזקה ואיכותית"

ההרכב המשוער: עידו שרון: רון אונגר, הארון שפסו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל (יונתן טפר), דוד קלטינס, גיא חדידה, ניב גוטליב, דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי.

