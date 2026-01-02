"לא חושב שצריך לשנות סגנון, כולם כאן מנהיגים"

4 ניצחונות ב-17 משחקים, או 3 ב-11, או 7 נקודות מ-21 אחרונות, תתייחסו איך שאתם רוצים, אבל בגדול אפשר להגיד שיש לא מעט תוצאות רעות ולא מעט אכזבה במכבי תל אביב. מחר (שבת, 15:00) הצהובים ירצו לשים את המשבר מאחוריהם ולחזור למסלול הניצחונות, כאשר יפגשו את הפועל ירושלים. לקראת המפגש, המאמן ז’רקו לאזטיץ’ דיבר לצד טייריס אסאנטה במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

לאזטיץ’ אמר לקראת המשחק: “ההכנה לא שונה למשחק הזה, אנחנו מרוכזים בעקרונות המשחק שלנו ובלנסות לנצח. אני רואה קבוצה שמאמינה”.

כריסטיאן בליץ’ היה חולה ולא התאמן, מה מצבו?

”נראה היום”.

אסאנטה חוזר, אתה כבר יודע איפה תציב אותו?

”אני יודע”.

טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

מה אתה יכול לספר על הפועל ירושלים והמשחק שלה מול ב”ש?

”זה משחק שונה, ניתחנו את המשחקים האחרונים שלה וגם את המפגש מולנו. יש להם רוח לחימה מהמאמן שלהם ואנחנו מצפים למשחק הטוב ביותר שלהם”.

הכדורגל בישראל משתנה, אולי הבחירות שלך פחות מתאימות בהרכב? למשל 3 שחקני אמצע שיותר טובים בלי הכדור כמו דור פרץ ועידו שחר, שכשאתה משחק איתם ועם סיסוקו אין מי שיזין את החלוצים או יבעט מחוץ לרחבה, וככה יוצא שמכבי ת”א תקועה. מול הפועל חיפה יצרתם הרבה מצבים כי שיחקתם דרך הקווים הרבה. אותם דברים קורים שוב ושוב, איך אתה מנסה לשנות את זה, אם בכלל? כי אם מכבי ת”א תמשיך לשחק כמו מול טבריה יהיו עוד תוצאות לא טובות.

”זו דעתך ואני מכבד אותה, אני לא חושב שאנחנו צריכים לשנות, אני רואה קבוצה שמנסה לעשות את מה שאני רוצה, היו לנו הזדמנויות, כרגע אנחנו לא משיגים תוצאות”.

ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

אתה לא מרגיש שחוסר היכולת להשיג תוצאות טובות זה חלק מזה?

”מכבד את דעתך, אין לי תגובה על כל הניתוח הזה”.

הפועל ירושלים ניסתה לבנות מאחור מול ב”ש, הפועל פ”ת ניסתה לשחק ככה במהלך העונה וכשהיא התמודדה מולכם היא שינתה את זה, לדעת הפועל ירושלים גם תשנה את זה?

”נהיה מוכנים לזה, הרבה פעמים קבוצות משנות סגנון מולנו, נהיה מוכנים לכל תרחיש”.

יש דיון בתקשורת לגבי חוסר במנהיגים, דור פרץ מנהיג, אבל מי עוד לוקח אחריות במשחקים?

”כולם מנהיגים, כולם צריכים לעשות דברים פשוטים. כשאנחנו לא מנצחים אתם שואלים את השאלות האלה ואומרים שהקבוצה לא טובה, אבל זה לא תמיד קשור וזו התשובה שלי”.

דור פרץ (רדאד ג'בארה)

ערן זהבי פרש, היו דיונים אם להחזיר אותו אחרי שאמר שישחק רק במכבי ת”א?

”פעם ראשונה שאני שומע על זה, אני אסיר תודה שהייתה לי הזדמנות לאמן אותו”.

טייריס אסאנטה אמר: "ננסה לשחק את המשחק שלנו, יודעים מה אנחנו מסוגלים, היו לנו משחקים טובים, אב רק לא השגנו את התוצאה. יש לנו ביטחון”.

טיירס אסאנטה (שחר גרוס)

מה היו הבעיות של מכבי ת”א במשחק הקודם?

”פתחנו טוב, הייתה אנרגיה טובה, כבשנו ראשונים, היו עוד הזדמנויות, אבל לא כבשנו שער שני. הייתה לשוער הצלה גדולה, ואז במחצית השנייה ניסינו לשחק כמו בראשונה, סיפור העונה זה שלא באים הרבה לשער שלנו, אבל כובשים. זה סיפור שחוזר על עצמו, עובדים קשה על זה כדי לשנות את זה. בחוץ לא רואים את זה, אבל עובדים על זה ומנסים להפוך את המצב”.

8 נקודות פער זה יותר מדי בשלב הזה של העונה?

”לא, יש עוד המון משחקים, כולל 2-3 משחקים ישירים, הכל יכול לקרות. כשמשחקים עבור מכבי ת”א, עדיין יש לך לחץ לנצח בכל משחק, אז שום דבר לא משתנה. משחקים במכבי ת”א כי אוהבים את הלחץ”.

לוח המשחקים ואירופה בוודאי מפריע, אבל 3 ניצחונות מ-11 משחקי ליגה זה לא קרה הרבה שנים. איך אפשר לתקן את המצב?

”כמובן שזו בעיה, כשאתה במכבי ת”א אתה רוצה להיות ראשון ולשם אנחנו מכוונים. אנחנו עובדים על זה, זה תהליך, עוד לא הגענו לאמצע, אז בסוף נראה איפה נהיה. אני וכל הקבוצה מאמינים שאנחנו יכולים לזכות באליפות עם הסגל הקיים. אנחנו דומיננטיים במשחקים, פשוט לא משיגים את התוצאות. כשנשנה את זה נהיה ראשונים”.

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (חגי מיכאלי)

מה דעתך על הפועל ירושלים?

”היו משחקים קשים מולם, זו יריבה טובה, גם במצב הזה שאנחנו נמצאים בו אי אפשר להמעיט בערכה של אף יריבה, אבל כל המשחקים קשים. נגיע עם ביטחון כי אנחנו יודעים למה אנחנו מסוגלים”.

אומרים שהעונה חסרים מנהיגים במכבי ת”א, ואן אובריים וזהבי ועוד עזבו, זה באמת המצב?

”לא בדיוק, יש קפטנים מדהימים, יש מנהיגים, אנחנו לא מחפשים תירוצים, כשננצח אף אחד לא ידבר על זה. יש לנו פה הרבה מנהיגים”.

איך היה המסע שלך עם ערן זהבי?

”הוא מדהים, יש לו אופי מדהים, הוא אדם נהדר אפילו יותר ממה שהוא שחקן. השנה שלי איתו לא הספיקה, הלוואי שהייתי משחק איתו יותר. הייתה לו קריירה מדהימה, הוא היווה השראה להרבה אנשים וגם עבורי, מאחל לו את כל הטוב”.