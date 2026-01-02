יום שישי, 02.01.2026 שעה 21:51
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%3395-358130דטרויט פיסטונס
67%3085-323727ניו יורק ניקס
66%3192-342029בוסטון סלטיקס
61%3243-330128פילדלפיה 76'
55%3416-349529מיאמי היט
55%3634-369531קליבלנד קאבלירס
53%3418-342530טורונטו ראפטורס
52%3519-345129שיקגו בולס
50%3248-324428אורלנדו מג'יק
45%3728-370431אטלנטה הוקס
40%3472-335830מילווקי באקס
34%3407-335529שארלוט הורנטס
33%3085-296127ברוקלין נטס
25%3469-317928וושינגטון וויזארדס
17%3620-331130אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3019-339428אוקלהומה ת'אנדר
72%3433-364529דנבר נאגטס
70%3006-327327יוסטון רוקטס
70%3083-323227סן אנטוניו ספרס
63%3462-355930מינסוטה טימברוולבס
62%3050-300426לוס אנג'לס לייקרס
57%3389-349430גולדן סטייט ווריורס
57%3184-324528פיניקס סאנס
41%3390-334929ממפיס גריזליס
40%3603-349630פורטלנד בלייזרס
38%3668-352229יוטה ג'אז
35%3630-350731דאלאס מאבריקס
34%3251-322229לוס אנג'לס קליפרס
27%3661-334030סקרמנטו קינגס
26%3814-357531ניו אורלינס פליקנס

"לא מכבד אף אחד": אכזבה בלייקרס מדונצ'יץ'

הקבוצה מלוס אנג'לס נמצאת בתקופה לא טובה, כשהרבה דברים צריכים להשתנות כדי שתחלום על עוד אליפות. הסלובני, שהאשים לאחרונה את השופטים, במוקד

|
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)
לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

ארבעה הפסדים בחמשת המשחקים האחרונים, זה המאזן של לוס אנג’לס לייקרס, שנראים חסרי כיוון. שום דבר לא עובד בקבוצה שמודרכת בידי ג’יי ג’יי רדיק, שלא הצליחה אפילו להעמיד תחרות במשחקים שהפסידה. אחד השחקנים שיוצאים הכי גרוע מהמצב הוא לוקה דונצ’יץ’, שהאשים את השופטים כאחראים לרצף הרע של קבוצתו.

"ראיתם שהשופטים נתנו לזה לעבור, אז היינו צריכים לשחק יותר פיזי, ללא ספק, היינו חייבים להשוות את רמת המשחק שלהם. היינו צריכים להסתגל טוב יותר לקריטריון השיפוט ולהגיב באגרסיביות הגנתית גבוהה יותר, בלי קשר לשאלה אם ההחלטות היו לטובתנו או לא", אמר הסלובני. אלה הצהרות לא שגרתיות כשהכל הולך חלק.

"לא מדובר היה רק בפעולה אחת או שתיים נקודתיות, אלא במגמה שנמשכה לאורך כל המשחק. היו מגעים ברורים שלא נשרקו, וזה יצר תסכול גם אצל השחקנים וגם על הספסל, והקשה על הריכוז שלנו ברגעים מכריעים של המשחק", סיכם לאחר ההפסד החד משמעי של הלייקרס מול דטרויט.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' מאוכזב (רויטרס)

במשך כמה שבועות הלייקרס החזיקו במקום ה-2 בקונפרנס המערב. כעת זה נראה רחוק. הם כבר מדורגים במקום ה-5, שקועים ברצף שלילי, כשמינסוטה נושפת בעורפם. דעת הקהל בקרב האוהדים היא שהכוכבים לא מספקים כפי שצריך, החל מדונצ’יץ’ וכלה בלברון ג’יימס שמציע פתרונות, אבל לא כמו בעבר.

שחקן ה-NFL לשעבר עמנואל אצ’ו הולך באותו קו, ומטיל ספק בכבוד שמפגינות שתי הכוכבות הראשיות כלפי מאמנן, ג’יי ג’יי רדיק. "לוקה לא עושה הבחנות. לוקה לא מכבד אף אחד. תחשבו על זה. ג’ייסון קיד היה שחקן טוב יותר מג’יי ג’יי, מאמן טוב יותר מג’יי ג’יי, הגיע רחוק יותר מג’יי ג’יי, בשני התפקידים. ולוקה לא מכבד את קיד", אמר אצ’ו בלי מסכות.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

ביקורת מצד המאמן עצמו

ג’יי ג’יי רדיק אינו מהמאמנים ששומרים בבטן את מה שהם חושבים, ולפני כמה ימים הוא תקף בחריפות גם את שחקניו. "אנחנו קבוצת כדורסל נוראית, והלילה היינו כאלה… לא אכפת לנו מספיק כדי להיות מקצוענים. האימונים יהיו לא נוחים, אני לא הולך לשחק עוד 53 משחקים כאלה", אמר.

עם כל ההצהרות הללו, ברור שהלייקרס לא נמצאים בתקופה טובה. לדברי דונצ’יץ’, "משהו חייב להשתנות", משפט שהתפרש בדרכים רבות בארצות הברית. הרבה דברים צריכים להשתנות כדי שהסגולים יהיו מהמועמדים המובילים לזכייה בטבעת ה-NBA. לברון חולם על אליפות אחרונה, שנראית רחוקה יותר ויותר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */