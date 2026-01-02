"לא מכבד אף אחד": אכזבה בלייקרס מדונצ'יץ'

ארבעה הפסדים בחמשת המשחקים האחרונים, זה המאזן של לוס אנג’לס לייקרס, שנראים חסרי כיוון. שום דבר לא עובד בקבוצה שמודרכת בידי ג’יי ג’יי רדיק, שלא הצליחה אפילו להעמיד תחרות במשחקים שהפסידה. אחד השחקנים שיוצאים הכי גרוע מהמצב הוא לוקה דונצ’יץ’, שהאשים את השופטים כאחראים לרצף הרע של קבוצתו.

"ראיתם שהשופטים נתנו לזה לעבור, אז היינו צריכים לשחק יותר פיזי, ללא ספק, היינו חייבים להשוות את רמת המשחק שלהם. היינו צריכים להסתגל טוב יותר לקריטריון השיפוט ולהגיב באגרסיביות הגנתית גבוהה יותר, בלי קשר לשאלה אם ההחלטות היו לטובתנו או לא", אמר הסלובני. אלה הצהרות לא שגרתיות כשהכל הולך חלק.

"לא מדובר היה רק בפעולה אחת או שתיים נקודתיות, אלא במגמה שנמשכה לאורך כל המשחק. היו מגעים ברורים שלא נשרקו, וזה יצר תסכול גם אצל השחקנים וגם על הספסל, והקשה על הריכוז שלנו ברגעים מכריעים של המשחק", סיכם לאחר ההפסד החד משמעי של הלייקרס מול דטרויט.

לוקה דונצ'יץ' מאוכזב (רויטרס)

במשך כמה שבועות הלייקרס החזיקו במקום ה-2 בקונפרנס המערב. כעת זה נראה רחוק. הם כבר מדורגים במקום ה-5, שקועים ברצף שלילי, כשמינסוטה נושפת בעורפם. דעת הקהל בקרב האוהדים היא שהכוכבים לא מספקים כפי שצריך, החל מדונצ’יץ’ וכלה בלברון ג’יימס שמציע פתרונות, אבל לא כמו בעבר.

שחקן ה-NFL לשעבר עמנואל אצ’ו הולך באותו קו, ומטיל ספק בכבוד שמפגינות שתי הכוכבות הראשיות כלפי מאמנן, ג’יי ג’יי רדיק. "לוקה לא עושה הבחנות. לוקה לא מכבד אף אחד. תחשבו על זה. ג’ייסון קיד היה שחקן טוב יותר מג’יי ג’יי, מאמן טוב יותר מג’יי ג’יי, הגיע רחוק יותר מג’יי ג’יי, בשני התפקידים. ולוקה לא מכבד את קיד", אמר אצ’ו בלי מסכות.

לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

ביקורת מצד המאמן עצמו

ג’יי ג’יי רדיק אינו מהמאמנים ששומרים בבטן את מה שהם חושבים, ולפני כמה ימים הוא תקף בחריפות גם את שחקניו. "אנחנו קבוצת כדורסל נוראית, והלילה היינו כאלה… לא אכפת לנו מספיק כדי להיות מקצוענים. האימונים יהיו לא נוחים, אני לא הולך לשחק עוד 53 משחקים כאלה", אמר.

עם כל ההצהרות הללו, ברור שהלייקרס לא נמצאים בתקופה טובה. לדברי דונצ’יץ’, "משהו חייב להשתנות", משפט שהתפרש בדרכים רבות בארצות הברית. הרבה דברים צריכים להשתנות כדי שהסגולים יהיו מהמועמדים המובילים לזכייה בטבעת ה-NBA. לברון חולם על אליפות אחרונה, שנראית רחוקה יותר ויותר.