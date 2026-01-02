הדרבי החיפאי בפתח: ההרכבים המשוערים לליגה

ליגת העל ממשיכה אחרי יומיים בלבד של הפסקה. אחרי שמחזור אמצע השבוע נגמר בחמישי, המחזור ה-17 ייצא לדרך מחר (שבת) כאשר מכבי תל אביב המדשדשת תתארח ב-15:00 אצל הפועל ירושלים. המשחק המרכזי של המחזור הוא ללא ספק הדרבי החיפאי ביום שני ב-20:30. זה הזמן לראות איך הקבוצות נערכות ולעשות את ההתאמות בפנטזי ליגת העל.

ריכזנו עבורכם את ההרכבים המשוערים של כל הקבוצות, על מנת שתוכלו לדעת האם השחקנים שבחרתם בהם בכלל בתוכניות ל-11 בקבוצתם או לא. נציין שמדובר בהרכבים המסתמנים בלבד ושיכולים עדיין להיות שינויים, אך כאן תוכלו להבין גם מי ייעדרו עקב פציעות או השעיה ולכן עדיף לא לבחור בו. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

הפועל ירושלים - מכבי תל אביב (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של הפועל ירושלים: נדב זמיר, אופק נדיר, דויד דומג'וני, יונתן ליש, ינון אליהו, ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, סדריק דון, גיא בדש, אוהד אלמגור ואנדרו אידוקו.

בספק: מתן, חוזז, עילי מדמון ואוראל באייה.

ההרכב המשוער של מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש (רז שלמה), מוחמד עלי קמארה, טייריס אסנטה, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, עידו שחר, דור פרץ, אושר דוידה, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

הליו וארלה (חגי מיכאלי)

בני סכנין - הפועל באר שבע (שבת, 17:30)

ההרכב המשוער של בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, מארון גאנטוס, חסן חילו, עומר אבוהב, עדן שמיר, ג’בייר בושנאק, אחמד סלמן, מת’יו אנים וארתור מריניאן.

ייעדרו: יוהאן נאזי (פצוע) עבד יאסין (מושעה).

ההרכב המשוער של הפועל ב”ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, אליאל פרץ, קינגס קאנגווה (זאהי אחמד), דן ביטון, אמיר גנאח ואיגור זלאטנוביץ’.

ייעדרו: סמיר פרהוד ויוני סטויאנוב (פציעה).

אליאל פרץ (רדאד ג'בארה)

הפועל פתח תקווה - מכבי בני ריינה (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של הפועל פ”ת: עומר כץ, עידן כהן, אוראל דגני (מתן גושה), איתי רוטמן, שחר רוזן, בוני אמיין, נדב נידם (רועי דוד), ג'יימס אדניי (גולן בני), צ'אפיוקה סונגה, קליי ומארק קוסטה (שביט מזל).

ייעדרו: דרור ניר, תומר אלטמן, יונתן כהן וג'וסלין טאבי.

ההרכב המשוער של מכבי בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, איאד חוטבא, מילאדין סטבאנוביץ', ג'וניור פיוס, עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאים, עילי אלמקייס, אווסו קוואבנה, אסיל כנעני ומוחמד שכר.

ייעדרו: עאיד חבשי (צהובים), אנטוניו ספר (פצוע).

איאד חלאילי (חג'אג' רחאל)

עירוני טבריה - מכבי נתניה (שבת, 18:30)

ההרכב המשוער של עירוני טבריה: עידו שרון, רון אונגר, הארון שפסו, סמביניה, אלי בלילתי, דוד קלטינס, פיראס אבו עקל (יונתן טפר), ניב גוטליב, גיא חדידה, דניאל גולאני וסטניסלב בילנקי.

ייעדרו: מחמד אוסמן (אליפות אפריקה), אונדרז' באצ'ו (צהובים).

ההרכב המשוער של מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש (עמית כהן), כארם ג'אבר, יובל שדה, איתי בן שבת, רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, ווילסון האריס ומתיאוס דאבו.

ייעדרו: דניס קוליקוב ועוז בילו (פציעות).

בספק: הריברטו טבארש (פציעה).

מאור לוי בועט (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב - מ.ס אשדוד (ראשון, 20:15)

ההרכב המשוער של הפועל ת”א: אסף צור, טל ארצ'ל, שיקו, פרננד מאיימבו, יזן נאסר, אנדריאן קרייב, לוקאס פלקאו, לויזוס לואיזו, רוי קורין (רועי אלקוקין), עומרי אלטמן ודניאל דאפה.

ייעדרו: שאנדה סילבה, דורון ליידנר, סתיו טוריאל, מור בוסקילה, דור בנימיני ושחר פיבן.

ההרכב המשוער של מ.ס אשדוד: קרול נימצ'יצ'קי, חמודי עאמר, איברהים דיאקיטה, ניר ביטון (טימותי אוואני), מאור ישירלמק, רועי גורדנה, עמנואל אג'יי, איליי טמם, קארים קימבידי, יוג'ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

ייעדרו: אורי עזו, טום בן זקן, אדיר לוי. טימוטי אוואני בספק.

עומרי אלטמן (רדאד ג'בארה)

עירוני קריית שמונה - בית"ר ירושלים (ראשון, 20:30)

ההרכב המשוער של עירוני ק”ש: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, שי בן דוד, נמניה ליוביסבלייביץ', הראל גולדנברג (בילאל שאהין), אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אריאל שרצקי (אביב אברהם), יאיר מרדכי, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

בספק: איציק שולמייסטר (פציעה).

ההרכב המשוער של בית”ר ירושלים: מיגל סילבה, ירדן כהן, לוקה גדראני, בריאן קראבלי, גרגורי מורוזוב, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה וג’ונבוסקו קאלו.

עומר אצילי (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה - הפועל חיפה (שני, 20:30)

ההרכב המשוער של מכבי חיפה: גיאורגי ירמקוב, יילה בטאי, ליסב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, פיטר אגבה, דולב חזיזה, איתן אזולאי, סילבה קאני, קנג’י גורה וגיא מלמד.

ייעדרו: ג’ורג’ה יובאנוביץ', פדראו, שון גולדברג ועלי מוחמד (פציעות).

גיא מלמד (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער של הפועל חיפה: בנג'מן מצ'יני, סאנה גומס, דור מלול, ברונו רמירז, ג'ורג' דיבה, רוי נאווי, נאור סבג, אופק ביטון, אניס פורת, רג'יס אנדו וג’בון איסט.