יום שישי, 02.01.2026 שעה 15:43
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3519-3716מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2421-2516מ.ס כפר קאסם5
2424-2616הפועל כפר שלם6
2221-2316הפועל ר"ג7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2119-2016הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1535-2716מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

דקה 42: הפועל כפ"ס - מכבי פ"ת 1:1

ליגת לאומית, מחזור 17: המארחת עלתה ליתרון משער של חוליו סזאר, קורטס איזן למוליכה. במקביל: מכבי הרצליה - הפועל רעננה 0:0, הפועל ר״ג - יפו 0:0

|
איתי זעירא (שחר גרוס)
איתי זעירא (שחר גרוס)

המחזור ה-17 בליגה הלאומית יוצא לדרך בשעה זו, עם מספר משחקים מסקרנים במקביל, כשבמוקד – מכבי פתח תקווה מהמקום הראשון מתארחת אצל הפועל כפר סבא מהמקום השלישי למפגש צמרת. כמו כן, מכבי הרצליה מארחת את הפועל רעננה, הפועל רמת גן פוגשת את מכבי יפו, כפר קאסם מארחת את הפועל עכו והפועל ראשון לציון מארחת את הפועל עפולה.

הפועל כפר סבא – מכבי פתח תקווה 1:1

המשחק המרכזי של המחזור. הבחורים של נועם שוהם רוצים לבסס את מעמדם בפסגת הליגה הלאומית ולצבור פער של עשר נקודות מהמקום השלישי בדרך לעליית ליגה. מנגד, הירוקים רוצים לצמצם פערים ולהתקרב למקום המוביל לעלייה בתום העונה. 

שחקני הפועל כפר סבא ומכבי פתח תקווה בפתיחה (שחר גרוס)שחקני הפועל כפר סבא ומכבי פתח תקווה בפתיחה (שחר גרוס)
שחקני הפועל כפר סבא בפתיחה (שחר גרוס)שחקני הפועל כפר סבא בפתיחה (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה בפתיחה (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה בפתיחה (שחר גרוס)

דקה 5, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: הגבהה לרחבה הגיעה לראשו של חוליו סזאר שנגח כדור שפגע באיתן טיבי ונכנס לרשת.

חוליו סזאר חוגג (שחר גרוס)חוליו סזאר חוגג (שחר גרוס)
שחקני הפועל כפר סבא חוגגים (שחר גרוס)שחקני הפועל כפר סבא חוגגים (שחר גרוס)
שחקני הפועל כפר סבא חוגגים (שחר גרוס)שחקני הפועל כפר סבא חוגגים (שחר גרוס)
עידן דהן (שחר גרוס)עידן דהן (שחר גרוס)
חוסה קורטס (שחר גרוס)חוסה קורטס (שחר גרוס)

דקה 27, שער! מכבי פתח תקווה איזנה ל-1:1: איבוד כדור הגיע לרגליו של חוסה קורטס שבעט נהדר לרשת.

מכבי הרצליה – הפועל רעננה 0:0

הקבוצה מהמקום השני עושה עונה נפלאה ורוצה להתבסס במקום המוביל לעלייה בתום העונה, כשהיא מארחת את האדומים מהתחתית למפגש קצוות. הרצליה הפסידה במחזור האחרון בליגה לעפולה ותקווה לתקן, כשמנגד רעננה סופרת שני משחקים רצופים ללא ניצחון בליגה.

הפועל רמת גן – מכבי יפו 0:0

האורדונים נמצאים במרכז הטבלה ומקווים לעשות צעד אל עבר החלק העליון ולהתרחק מהחלק התחתון, כשמהעבר השני, הבולגרים מקווים להשיג שלוש נקודות יקרות שיכולות לחלץ אותם מהקו האדום ומהמקום המוביל לירידה בסיום העונה.

כפר קאסם – הפועל עכו 0:0

עוד מפגש מסקרן, כשהחבורה של טאלב טוואטחה רוצה להתקרב לחלק העליון בטבלה ולצמק פערים מהפסגה. מנגד, האורחת רוצה להתרחק מהתחתית ולהתקרב לחלק העליון בטבלה.

הפועל ראשון לציון – הפועל עפולה 0:0

הקבוצה מעיר היין חולמת על עלייה ויודעת ששלוש נקודות יעזרו לה ויקרבו אותה אל המאבק במקומות הראשונים. מנגד, האורחת נמצאת רק נקודה מעלה קו האדום ומקווה לחבר ניצחון שיחלץ אותה עוד צעד מהתחתית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */