68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1424-147118פנרבחצ'ה3
63%1587-172319מונאקו4
63%1618-166019ברצלונה5
63%1626-167919פנאתינייקוס6
61%1520-159118אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1609-164219ריאל מדריד9
58%1558-165619ז'לגיריס10
47%1617-160619אולימפיה מילאנו11
47%1580-157919וירטוס בולוניה12
47%1684-165519דובאי13
44%1645-162618מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1663-150619ליון וילרבאן17
32%1764-172019פאריס18
32%1690-152819פרטיזן בלגרד19
28%1522-139518באיירן מינכן20

שפל חדש: מכבי ת״א קרסה מול באיירן האחרונה

לאחר שהייתה ברצף ניצחונות אדיר במפעל הבכיר, החבורה של קטש נראתה רע מול נועלת טבלת היורוליג, הובסה 95:71 וחזרה להפסיד. בריסט בלט, ווקר נפצע

|
ג'ימי קלארק ואוסקר דה סילבה (IMAGO)
ג'ימי קלארק ואוסקר דה סילבה (IMAGO)

חזרה לסורה –  לאחר רצף ניצחונות אדיר במפעל הבכיר ביבשת, מכבי תל אביב הובסה הערב (שישי) לאחר 95:71 מבאיירן מינכן, שהגיעה למשחק כנועלת טבלת היורוליג. החבורה בצהוב הציגה משחק רע ונראתה לא מחוברת, והמשחק הזה מהווה עבורה צעד לאחור.

הקבוצות החליפו סלים בפתיחת המשחק כאשר אף אחת מהן לא עלתה ליתרון משמעותי. רגע המפנה הגיע כשלוני ווקר ביצע עבירה בלתי ספורטיבית על ולדימיר לוציץ’, מה שנתן אות האות לריצה גרמנית בהובלתו, ולאחר מספר דקות המאחרת עלתה ליתרון דו ספרתי, 18:28. ההגנה של הצהובים לא היוותה יריב ברבע הראשון, וסל של רומן סורקין על הבאזר צימק את התוצאה ל-31:23 לזכות הבווארים בסיום הרבע.

ההתלהבות המקומית עלתה שלב כאשר הקהל הגרמני נכנס לעניינים, אך מהלך של שלוש נקודות של טי ג’יי ליף צימקו לשבע את התוצאה. לאחר מכן, החבורה של עודד קטש נראתה תקועה בהתקפה, לא הצליחה לייצר מהלכים וצפתה ביריבתה עולה ליתרון דו ספרתי. דווקא אז, אושיי בריסט השלים מהלך של ארבע נקודות עם שלשה ועבירה, השלים ריצת 0:6 וצימק לשש בלבד, אך שלשה של הגרמנים הורידה את מכבי בפיגור 50:41 לחדרי ההלבשה.

תמיר בלאט מול אנדראס אובסט (IMAGO)תמיר בלאט מול אנדראס אובסט (IMAGO)

הרבע השלישי היווה את נקודת ההצהרה של באיירן במשחק. היא שטפה את הפרקט בצורה מובהקת, חזרו ליתרון דו ספרתי והזעיקה פסק זמן ממאמן הצהובים. זה לא עזר לחניכיו של קטש, שנשארו אנמים ואפשרו לגרמנים לעלות ליתרון מעבר למחוזות ה-20, ובסיום הרבע לוח התוצאות הראה 54:76 לזכותם.

מהלך המשחק נשאר דומה גם ברבע המכריע, כאשר תמיר בלאט ניסה לצמק והוריד את ההפרש ל-16. הסטטוס קוו המשיך בשלו, כאשר הקבוצות החליפו סלים, אף אחת מהן לא פיתחה מומנטום כל שהוא ויתרונה של באיירן לא הוטל בספק לרגע. בסיום זה 71:95 למארחת שקטעה רצף של תשעה הפסדים.

קלעו לבאיירן מינכן: דייוויד מקורמק 18 נקודות ו-7 ריבאונדים, ולדימיר לוציץ’ 17 נק’, ו-7 ריב’, אנדראס אובסט 15 נק’, ג׳אסטיניאן ג'סאפ 12 נק’ ו-5 ריב’, אוסקר דה סילבה 10 נק’ ו-7 ריב’, סטפן יוביץ’ (6 אסיסטים) ונילס גיפיי 7 נק’ כ”א, קסבייה רתאן-מאייס 6 נק’ ויוסטוס הולץ 3 נק’.

קלעו למכבי תל אביב: אושיי בריסט 13 נקודות ו-5 ריבאונדים, רומן סורקין (5 ריב’), טי ג’יי ליף וג’יילן הורד (5 ריב’) 9 נק’ כ”א, תמיר בלאט ואיפה לונדברג 8 נק’ כ”א, וויל ריימן וג’ימי קלארק 5 נק’ כ”א, לוני ווקר 3 נק’ וגור לביא 2 נק’.  

רבע ראשון: 23:31 לבאיירן מינכן

חמישיית באיירן מינכן: יוסטוס הולץ, אנדראס אובסט, אוסקר דה סילבה, ולדימיר לוציץ’ ודייוויד מקורמק.

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו למינכן (באדיבות המועדון)אוהדי מכבי תל אביב שהגיעו למינכן (באדיבות המועדון)
סטניסלב פשיץסטניסלב פשיץ' (IMAGO)
הגבוה של כל קבוצה קלע סל בפתיחה, כשסורקין ומקורמק החליפו סלים. לאחר מכן בריסט תפר שלשה, אך הגרמנים הגיבו בארבע נקודות רצופות משלהם. עבירה לשלוש אפשרה לווקר לעלות את הצהובים ליתרון 10:12. חמש נקודות רצופות של המארחים הפכו את התוצאה וגרמו לפסק זמן.

עבירה בלתי ספורטיבית של ווקר אפשרה לבאיירן לפתח מומנטום, והיא רצה בהובלת לוציץ’ כל הדרך ל-14:21 לטובתה. המומנטום היה לחלוטין בצד המארח, והחבורה מתחתית המפעל פתחה פער דו ספרתי, 18:28. גור לביא עצר את הריצה וסטניסלב פשיץ’ לקח פסק זמן. סורקין קלע על הבאזר ומיזער את הנזק כאשר הצהובים ירדו בפיגור 31:23 להפסקת הרבעים.

רומן סורקין על הקו (IMAGO)רומן סורקין על הקו (IMAGO)

רבע שני: 41:50 לבאיירן מינכן

הרבע נפתח עם שלשה של המארחים, אך מכבי הגיבה עם שלוש נקודות משלה. ההתלהבות הגרמנית עלתה כאשר הקהל המקומי נכנס לעניינים, אך מהלך של שלוש נקודות של טי ג’יי ליף הקטין את ההפרש לשבע. הקבוצות המשיכו בהחלפת סלים הדדית כאשר הצהובים ניסו להתקרב לגרמנים.

לאחר שהאורחת צימקה לשש בלבד, שש נקודות רצופות של הגרמנים הגדילו את ההפרש מחדש לדו ספרתי. החבורה של עודד קטש לא הצליחה לייצר מהלכים בהתקפה ונראתה תקועה, עד שהורד קלע מהעונשין. בריסט הוסיף מהלך של ארבע נקודות לאחר שנעשתה עליו עבירה בקליעה לשלשה, והצהובים צימקו לשש בלבד עם ריצת 0:6. משחק החתוך והעכבר המשיך כאשר הגרמנים ענו בשלשה משלהם ועלו ליתרון 9, והקבוצה הישראלית ירדה בפיגור 50:41 לחדרי ההלבשה.

לוני ווקר שומר על ולדימיר לוציץלוני ווקר שומר על ולדימיר לוציץ' (IMAGO)
היחיד שתפקד במחצית הראשונה. אושיי בריסט (IMAGO)היחיד שתפקד במחצית הראשונה. אושיי בריסט (IMAGO)

רבע שלישי: 54:76 לבאיירן מינכן

הצהובים פתחו את הרבע בצורה לא טובה, כשאפשרו לגרמנים לשטוף את הפרקט לחלוטין, לרשום 3:12 לאחר מספר דקות ולחזור ליתרון דו ספרתי שהזעיק פסק זמן מקטש. זה לא העיר את שחקניו, שכן הבווארים המשיכו לרקוד על הפרקט, חגגו על הצהובים ועברו את ה-20 הפרש. הסטטוס קוו המשיך כאשר הקבוצות החליפו סלים עד לסיום הרבע, שהסתיים ב-54:76 לזכות הגרמנים.

אוסקר דה סילבה בטירוף (IMAGO)אוסקר דה סילבה בטירוף (IMAGO)

רבע רביעי:  71:95 לבאיירן מינכן

מהלך המשחק נשאר דומה גם ברבע המכריע, כאשר תמיר בלאט ניסה לצמק והוריד את ההפרש ל-16. הסטטוס קוו המשיך בשלו, כאשר הקבוצות החליפו סלים, אף אחת מהן לא פיתחה מומנטום כל שהוא ויתרונה של באיירן לא הוטל בספק לרגע. בסיום זה 71:95 למארחת שקטעה רצף של תשעה הפסדים.

