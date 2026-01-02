יום שישי, 02.01.2026 שעה 11:48
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

מגן או תוקף? ה'אס' שאתם חייבים להכיר בפנטזי

שועה וחזיזה בלטו והיו כוכבים נוספים, אבל אלון אזוגי מסכנין סיים מעל כולם במחזור החולף והוא גם שחקן ההגנה עם הכי הרבה נק' העונה. המחיר? מציאה

|
אלון אזוגי (עמרי שטיין)
אלון אזוגי (עמרי שטיין)

התפוצצות של מכבי חיפה והפועל באר שבע, עוד מעידה של מכבי תל אביב וניצחון 0:1 קטן-גדול לבית”ר ירושלים על הפועל ת”א, את כל זה ועוד קיבלנו במחזור ה-16 בליגת העל. מספר שחקנים בלטו מעל כולם עם הצגות אישיות בפנטזי, כולל שם אחד מפתיע, וכרגיל היה צפוף בצמרת אצל המנג’רים.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

מצטיין המחזור בפנטזי הוא לא אחר מאלון אזוגי מבני סכנין עם 15 נקודות ב-0:2 על הפועל חיפה: בישול, שער נקי, 2 מסירות מפתח, 2 חטיפות, 3 תיקולים ו-5 הרחקות כדור. אזוגי הוא אחד השחקנים הכי יציבים העונה ושחקן ההגנה עם הכי הרבה נקודות, 107, במחיר של 5 מיליון בלבד בפנטזי, כשרק ארבעה תרמו יותר ניקוד ממנו בפנטזי וכולם שחקני התקפה (בהגנה אחריו ברשיה יילה בטאיי עם 95). ג’בייר בושנאק שכבש ראוי אף הוא לציון עם 11 נקודות.

אלון אזוגי (רועי כפיר)אלון אזוגי (רועי כפיר)

נעבור למשחק הכי חד צדדי של המחזור. לא פחות משישה שחקנים אצל ברק בכר סיימו עם כמות דו ספרתית של נקודות: פייר קורנו ודולב חזיזה בלטו עם 14 כל אחד, ליסת עיסאת ופיטר אגבה עם 12 כל אחד, וקנג’י גורה וסילבה קאני שהתכבדו בשערים סיימו עם 10 נקודות כל אחד. איתן אזולאי ויילה בטאיי גם ראויים לציון עם 9 נקודות.

דולב חזיזה (רדאד גדולב חזיזה (רדאד ג'בארה)

בהפועל ב”ש רק שני שחקנים סיימו עם 10 נקודות או יותר, מבשלי השערים אליאל פרץ עם 10 וגיא מזרחי עם 11. אמיר גנאח, זאהי אחמד ואיגור זלאטנוביץ’ התכבדו ב-9, 9 ו-8 נקודות בהתאמה ב-1:4 הנהדר על הפועל ירושלים.

בניצחון בית”ר על הפועל ת”א, ירדן שועה הצטיין עם 11 נקודות ואחריו ירין לוי עם 10 שועה עלה למקום השלישי בתורמי הנקודות בפנטזי העונה עם 114, 2 פחות מסתיו טוריאל, כשדן ביטון (140) עדיין בטופ. אצל האדומים מת”א דניאל דאפה, שיקו ופרננד מאיימבו הביאו הכי הרבה נקודות עם 5 כל אחד. אנס מחמיד שהורחק סיים עם 2- נקודות בקבוצה של אליניב ברדה.

ירדן שועה חוגג (רדאד גירדן שועה חוגג (רדאד ג'בארה)

מכבי ת”א המשיכה ברצף הרע בליגה עם 1:1 מול טבריה, כששגיב יחזקאל שכבש את השער בלט אצל האלופה עם 9 נקודות, ואחריו הליו וארלה עם 6 בזכות 3 מסירות מפתח ו-3 דריבלים. אצל טבריה כובש השער ניב גוטליב היה מעל כולם עם 8 נקודות.

בבני ריינה שניצחה 1:3 את קריית שמונה, בלטו אוסו קוובנה עם 12 נקודות ומוחמד שכר עם 11. עוד כוכב במחזור הזה הוא ג’יימס אדניי שסיים עם 14 נקודות בניצחון 0:2 של הפועל פ”ת על מכבי נתניה, כאשר נועם כהן הוסיף 12 נקודות.

ואיך נראה הדירוג שלכם? את הטבלה הכללית מוליך המנג’ר 11 קטנטנים עם 1,356 נקודות, רק 8 יותר מהמקום השני. המנצח הגדול של המחזור הוא FC AVRAHAM עם 107 נקודות, רק אחת יותר מ-TamirB7 שבמקום השני. ההרכב המנצח: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, נועם בן הרוש, אלעד אמיר, מאור לוי, אליאל פרץ, דולב חזיזה (קפטן, 28 נקודות), ירדן שועה, דן ביטון, עומר אצילי ואאוקלידס טבארש.

