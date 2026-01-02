יום שישי, 02.01.2026 שעה 11:45
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

בהפועל חיפה מצפים להתעוררות אצל איסט וביטון

במועדון מצפים כי החלוץ, שמאז שהתחילו הדיבורים על עתידו לא כבש, והקשר, שלא מציג את היכולת שהציג בתחילת העונה, יתעוררו בדרבי. אלטונשווילי ינחת

|
ג'בון איסט (עמרי שטיין)
ג'בון איסט (עמרי שטיין)

קשר הרכש הגיאורגי החדש של הפועל חיפה, סנדרו אלטונשווילי, אמור לנחות מחר (שבת) בארץ ולצפות מאצטדיון סמי עופר ביום שני בדרבי מול מכבי חיפה. אלטונשווילי מן הסתם לא יהיה בסגל לדרבי החשוב.

למרות שהקבוצה לא מגיעה במצב אופטימלי לדרבי אחרי התבוסה בגביע למכבי תל אביב וההפסד בליגה לבני סכנין, בהפועל חיפה יודעים היטב שיש להם הזדמנות לצאת מהתקופה האחרונה על ידי תוצאה טובה מול היריבה העירונית.

לשם כך, גל אראל יצטרך את השחקנים שלו בכושר הרבה יותר טוב, כאשר הדברים אמורים בעיקר לגבי הקשר אופק ביטון, שנמצא ביכולת הרבה פחות טובה מזאת שהציג בפתיחת העונה.

אופק ביטון בפעולה (עמרי שטיין)אופק ביטון בפעולה (עמרי שטיין)

מביטון, שהוא השחקן בעל השכר הגבוה ביותר בקבוצה, יש ציפייה שיחזור להשפיע, כמו גם מהחלוץ ג'בון איסט, שבמשחקים האחרונים מאז שהחל הדיבור לגבי המשך חוזהו, לא כבש ולא גילה את אותה היכולת שגילה עד לא מזמן. מבחינת ההרכב של אראל, ג'ורג' דיבה צפוי לחזור למרכז ההגנה בזמן שדור מלול יוסט לעמדת המגן הימני.

