בהפועל חיפה מצפים להתעוררות אצל איסט וביטון

קשר הרכש הגיאורגי החדש של הפועל חיפה, סנדרו אלטונשווילי, אמור לנחות מחר (שבת) בארץ ולצפות מאצטדיון סמי עופר ביום שני בדרבי מול מכבי חיפה. אלטונשווילי מן הסתם לא יהיה בסגל לדרבי החשוב.

למרות שהקבוצה לא מגיעה במצב אופטימלי לדרבי אחרי התבוסה בגביע למכבי תל אביב וההפסד בליגה לבני סכנין, בהפועל חיפה יודעים היטב שיש להם הזדמנות לצאת מהתקופה האחרונה על ידי תוצאה טובה מול היריבה העירונית.

לשם כך, גל אראל יצטרך את השחקנים שלו בכושר הרבה יותר טוב, כאשר הדברים אמורים בעיקר לגבי הקשר אופק ביטון, שנמצא ביכולת הרבה פחות טובה מזאת שהציג בפתיחת העונה.

אופק ביטון בפעולה (עמרי שטיין)

מביטון, שהוא השחקן בעל השכר הגבוה ביותר בקבוצה, יש ציפייה שיחזור להשפיע, כמו גם מהחלוץ ג'בון איסט, שבמשחקים האחרונים מאז שהחל הדיבור לגבי המשך חוזהו, לא כבש ולא גילה את אותה היכולת שגילה עד לא מזמן. מבחינת ההרכב של אראל, ג'ורג' דיבה צפוי לחזור למרכז ההגנה בזמן שדור מלול יוסט לעמדת המגן הימני.