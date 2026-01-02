השחקנים הבולטים שמסיימים חוזה בקיץ הקרוב

חלון ההעברות של ינואר נפתח ואפשר לנהל מו"מ על העברות חופשיות בקיץ הקרוב כבר מאתמול (חמישי). ברחבי אירופה צפויים העברות מעניינות, כאשר מספר שחקנים בולטים יהיו חופשיים בקיץ ויסיימו חוזה בקבוצתם, מה שכאמור יאפשר להם לנהל מו”מ כבר מעכשיו עם כל קבוצה שירצו לקראת העונה הבאה.

ברשימה נמצאים שמות מאוד גדולים, כמו דאיו אופמקאנו מבאיירן מינכן, הבלם הצרפתי בן ה-27 ששוויו מוערך ב-70 מיליון אירו. לצידו אפשר למצוא את בלמה של קריסטל פאלאס, מארק גוהי בן ה-25 (55 מיליון אירו), ששמו נקשר עם ליברפול בקיץ. ועם כבר בליברפול עסקינן, גם בלמה, איברהימה קונאטה, בן ה-26, ששוויו עומד על 50 מיליון אירו, יסיים חוזה בקיץ.

בחלק ההתקפי, אפשר למצוא שמות כמו דושאן ולאחוביץ', הסקורר הסרבי בן ה-25 של יובנטוס, שמוערך ב-35 מיליון אירו. באנגליה, ברנרדו סילבה ממנצ'סטר סיטי (בן 31, 27 מיליון אירו) מתקרב גם הוא לסיום החוזה. גם סרג' גנאברי מבאיירן מינכן (30) ויוליאן בראנדט מדורטמונד (29), יהפכו לחופשיים בקיץ.

ברנרדו סילבה (IMAGO)

בנוסף, רובן נבס הפורטוגלי, שמשחק כיום באל-הילאל הסעודית, עשוי לחפש דרך חזרה לאירופה, בעוד יובנטוס תצטרך להכריע גם לגבי הקשר האמריקאי ווסטון מקני. גם לאון גרוצקה מסיים את חוזהו בבאיירן מינכן, ומהפרמייר ליג מצטרפים לרשימה שחקנים כמו ויטלי מיקולנקו מאברטון, הבלם הארגנטינאי מרקוס סנסי מבורנמות', ריאן ססניון והארי ווילסון מפולהאם.

שחקנים בולטים נוספים כמו מייק מאניאן השוער, רוברט לבנדובסקי, אנטוניו רודיגר, ג׳ון סטונס, אנדרו רוברטסון ואנדראס כריסטנסן מסיימים גם הם חוזה בקרוב, וצפויים התפתחויות גם בגזרתם.