שמו של רובי לבקוביץ' עלה כמועמד להפועל רמה״ש

הפועל ניר רמת השרון עומדת בפתחו של עידן חדש, כפי שמציינים במועדון, ובצל השיחות על רכישת המועדון וקידומו מחדש, צורפו לאחרונה לסגל של רונן וינשטיין שמונה שחקנים חדשים. בין השמות הבולטים נמצאים אור אוסטיינד, עלי חטיב, אמנון טדלה, מאיר אסור, הראל שאשא ויואב כהן. ל-ONE נודע כי גם שמו של השוער, רובי לבקוביץ', נכלל ברשימת השחקנים שהמועדון מעוניין לצרף.

רובי לבקוביץ', השוער בן ה-37, גדל במחלקות הנוער של הכח עמידר רמת גן והפועל פתח תקווה, ובשנת 2007 החל את דרכו בקבוצות בוגרים. בינואר 2009 הגיע לראשונה להפועל ניר רמת השרון, כך שבאם יחתום במועדון, המקום אינו זר לו. בדצמבר 2009 ערך את הופעת הבכורה שלו בליגת העל כשחקן הפועל פתח תקווה.

בהמשך הקריירה שלו, שיחק גם במכבי נתניה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, הפועל חיפה, הפועל חדרה, מכבי פתח תקווה ואף בבודפשט הונבד ההונגרית. בארון התארים שלו: אליפות עם הפועל באר שבע בעונת המשחקים 2015/16; הגביע ההונגרי עם בודפשט הונבד בעונת המשחקים 2019/20; גביע המדינה עם מכבי פתח תקווה בעונת המשחקים 2023/24 וגביע הטוטו בלאומית עם הפועל תל אביב בעונת המשחקים 2024/25.

רובי לבקוביץ' (רועי כפיר)

את משחקו האחרון ערך לבקוביץ' ב-28/04/2025, במדי הפועל תל אביב, בניצחון 0:1 על הפועל רמת גן במסגרת המחזור ה-34 בליגה הלאומית, בעונה שבה הפועל תל אביב חזרה לליגת העל לאחר עונת היעדרות. כשבעה חודשים עברו מאז שלבקוביץ' לא לובש את הכפפות, ונדמה כי ברמת השרון יעשו כל שביכולתם לצרפו לליגה א' לראשונה בקריירה שלו.

הפועל ניר רמת השרון פתחה את עונת 2025/26 בצורה גרועה מאוד. נכון להיום, הקבוצה ממוקמת במקום האחרון בליגה א' דרום עם שש נקודות בלבד. מאזנה עומד על שני ניצחונות, תיקו אחד ותשעה הפסדים, לצד יחס שערים שלילי של 26:7 (הקבוצה כבשה הכי מעט שערים בליגה לעת עתה). היום (שישי, 12:00) תארח ב'גרונדמן', במסגרת המחזור ה-13, את הפועל אזור.