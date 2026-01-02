יום שישי, 02.01.2026 שעה 15:44
 ליגה א צפון 
318-2813מכבי אחי נצרת1
2611-2213מכבי נווה שאנן2
2517-2713מ.ס. טירה3
2313-1813הפועל כרמיאל4
2213-2013מכבי אתא ביאליק5
1817-2013הפועל ב.א.גרבייה6
1821-1713עירוני נשר7
1718-1313בני מוסמוס8
1727-1914צעירי טמרה9
1516-1212צעירי אום אל פאחם10
1414-1313הפועל מגדל-העמק11
1319-1713הפועל עראבה12
1322-1613הפועל טירת הכרמל13
1217-1112הפועל בית שאן14
1022-1412הפועל א.א. פאחם15
619-612מכבי נוג'ידאת16
 ליגה א דרום 
3310-3313מכבי קרית גת1
2215-2213מ.כ. ירושלים2
2215-1613מ.ס. דימונה3
2117-2713מכבי עירוני אשדוד4
2014-1812מ.כ. צעירי טירה5
2018-17 13מכבי קרית מלאכי6
2023-2113בית"ר יבנה7
1915-1812מ.כ. כפ"ס8
1818-2313מ.כ. חולון ירמיהו 9
1818-1713שמשון תל אביב10
1618-1813מכבי יבנה11
1622-1613הפועל הרצליה12
1412-1113הפועל אזור13
1221-1913בית"ר נורדיה ירושלים14
1030-1013הפועל ניר רמה"ש15
628-912הפועל מרמורק16

שמו של רובי לבקוביץ' עלה כמועמד להפועל רמה״ש

השוער הוותיק בן ה-37, שהיה חלק מהאליפות של הפועל ב"ש בעונת 2015/16 ומי שקטף גביעים עם בודפשט הונבד, מכבי פ"ת והפועל ת"א, עשוי לרדת לליגה א'

|
רובי לבקוביץ' (חג'אג' רחאל)
רובי לבקוביץ' (חג'אג' רחאל)

הפועל ניר רמת השרון עומדת בפתחו של עידן חדש, כפי שמציינים במועדון, ובצל השיחות על רכישת המועדון וקידומו מחדש, צורפו לאחרונה לסגל של רונן וינשטיין שמונה שחקנים חדשים. בין השמות הבולטים נמצאים אור אוסטיינד, עלי חטיב, אמנון טדלה, מאיר אסור, הראל שאשא ויואב כהן. ל-ONE נודע כי גם שמו של השוער, רובי לבקוביץ', נכלל ברשימת השחקנים שהמועדון מעוניין לצרף.

רובי לבקוביץ', השוער בן ה-37, גדל במחלקות הנוער של הכח עמידר רמת גן והפועל פתח תקווה, ובשנת 2007 החל את דרכו בקבוצות בוגרים. בינואר 2009 הגיע לראשונה להפועל ניר רמת השרון, כך שבאם יחתום במועדון, המקום אינו זר לו. בדצמבר 2009 ערך את הופעת הבכורה שלו בליגת העל כשחקן הפועל פתח תקווה.

בהמשך הקריירה שלו, שיחק גם במכבי נתניה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, הפועל חיפה, הפועל חדרה, מכבי פתח תקווה ואף בבודפשט הונבד ההונגרית. בארון התארים שלו: אליפות עם הפועל באר שבע בעונת המשחקים 2015/16; הגביע ההונגרי עם בודפשט הונבד בעונת המשחקים 2019/20; גביע המדינה עם מכבי פתח תקווה בעונת המשחקים 2023/24 וגביע הטוטו בלאומית עם הפועל תל אביב בעונת המשחקים 2024/25.

רובי לבקוביץרובי לבקוביץ' (רועי כפיר)

את משחקו האחרון ערך לבקוביץ' ב-28/04/2025, במדי הפועל תל אביב, בניצחון 0:1 על הפועל רמת גן במסגרת המחזור ה-34 בליגה הלאומית, בעונה שבה הפועל תל אביב חזרה לליגת העל לאחר עונת היעדרות. כשבעה חודשים עברו מאז שלבקוביץ' לא לובש את הכפפות, ונדמה כי ברמת השרון יעשו כל שביכולתם לצרפו לליגה א' לראשונה בקריירה שלו.

הפועל ניר רמת השרון פתחה את עונת 2025/26 בצורה גרועה מאוד. נכון להיום, הקבוצה ממוקמת במקום האחרון בליגה א' דרום עם שש נקודות בלבד. מאזנה עומד על שני ניצחונות, תיקו אחד ותשעה הפסדים, לצד יחס שערים שלילי של 26:7 (הקבוצה כבשה הכי מעט שערים בליגה לעת עתה). היום (שישי, 12:00) תארח ב'גרונדמן', במסגרת המחזור ה-13, את הפועל אזור.

