ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

שב"חים אותרו באתרי בנייה של בעלים בליגת העל

23 שב"חים אותרו ב-3 אתרים בטבריה ונוף הגליל של אותה חברה קבלנית, שנמצאת בבעלותו של בעלי קבוצה בליגת העל. אחיו טען כי לא ידע שמדובר בשב"חים

|
פעילות המשטרה (דוברות המשטרה)
שוהים בלתי חוקיים אותרו בשלושה אתרי בנייה בנוף הגליל ובטבריה, כולם של אותה חברת בנייה, ששייכת לבעלים של קבוצה מליגת העל בכדורגל. אחיו טען במשטרה כי הוא לא ידע שמדובר בשוהים בלתי חוקיים.

שלושת אתרי הבנייה נסגרו, זאת לאחר שבאתר הבנייה בנוף הגליל אותרו 8 שב”חים ובאתרי הבנייה בטבריה נתפסו 6 שב"חים במקום אחד ו-9 באתר העבודה הנוסף.

במהלך השבוע האחרון ועל רקע הפיגוע המשולב בעמקים ואירועי השנה האזרחית החדשה הכריז מפקד מחוז צפון במשטרת ישראל, ניצב מאיר אליו, על מיקוד פעילות כנגד תושבי שטחים בדגש על אזרחי מדינת ישראל המסייעים לאותם שוהים בלתי חוקיים בעת שהותם בתחומי מדינת ישראל.

פעילות המשטרה (דוברות המשטרה)פעילות המשטרה (דוברות המשטרה)
במסגרת הפעילות נתפסו במהלך השבוע מאות תושבי שטחים וכן חשודים בהלנתם, הסעתם והעסקתם. מהמשטרה נמסר: “משטרת ישראל נאבקת בכל גורם המסייע להגעה ולשהות שב"חים בשטח מדינת ישראל ותפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת למצות את הדין עם העבריינים”.

