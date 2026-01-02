יום שישי, 02.01.2026 שעה 09:31
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"לא הגיע לנו להפסיד, הכל הולך לבית"ר י-ם"

אכזבה בהפועל ת"א אחרי ההפסד 1:0 בבירה: "לא הגיע לנו גם לנצח, אבל יש להם מזל". הפציעות: "רודף אותנו, קשה להסביר". וגם: דאפה, לויזו וינואר

|
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (אורן בן חקון)

אחרי שני ניצחונות ביתיים על ריינה ואשדוד בגביע, הפועל תל אביב יצאה למשחק חוץ אמש (חמישי) וחזרה הביתה מאוכזבת, הפעם החבורה של ברדה רשמה הפסד מאכזב 1:0 בטדי לבית"ר ירושלים ופספסה עוד הזדמנות להיצמד לצמרת הגבוהה. “לא הגיע לנו לנצח, אבל גם לא הגיע לנו להפסיד. יש לבית"ר כנראה גם מזל - הכל הולך לה”, אמרו שחקנים באדום.

במועדון יצאו מהמשחק בתחושה ברורה של החמצה, בעיקר בגלל הפער בין שתי המחציות. במחצית הראשונה האדומים הציגו משחק לחץ מסודר, היו אגרסיביים יותר ונראו מאורגנים, אך אחרי ההפסקה היכולת ירדה בצורה בולטת ולא השתפרה, אלא להפך.

בהפועל הודו כי במחצית השנייה הקבוצה התקשתה לשמור על אותו קצב, איבדה כדורים ולא הצליחה לייצר מספיק מצבים טובים. בית"ר השתלטה על מרכז המגרש, והפועל התקשתה לחזור למשחק. בכלל, האדומים לא מצליחים כרגע לפתור את הבעיה במשחקי החוץ. במשך סיבוב שלם, הפועל תל אביב ניצחה מחוץ לבלומפילד רק את מ.ס אשדוד, אותה תארח ביום ראשון.

אכזבה בהפועל תל אביב (רדאד גאכזבה בהפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

דניאל דאפה רשם משחק חלש נוסף. החלוץ סיים שוב ללא שער, אך מעבר לכך היה מעורב בשני מצבים מרכזיים לרעת הקבוצה: הוא עמד בנבדל שגרם לפסילת שער של הפועל, ובהמשך היה זה ששבר את קו הנבדל בשער של בית"ר. למרות המשחק, בהפועל ממשיכים להאמין בדאפה ומקווים שיצליח לשבור את הבצורת כבר במשחק הקרוב מול מ.ס אשדוד, היריבה מולה כבש את שערו האחרון בליגה, לפני סיבוב שלם.

מי שהיה פעיל אבל עצבני הוא לויזוס לויזו. הוא לא כבש, אך היה השחקן שניסה הכי הרבה בחלק הקדמי. לויזו שיחק למרות שסבל מתסמיני שפעת, ובקבוצה ציינו לטובה את זה שלא רצה להחמיץ את המשחק. גם טל ארצ’ל קיבל מחמאות אחרי שנכנס כמחליף והציג משחק טוב.

שחר פיבן, עוד עוגן מרכזי בהפועל, נפצע כבר בתחילת המשחק לאחר שהרגיש דקירה במפשעה. בהפועל חוששים מקרע, וההערכה היא שהיעדרותו עשויה להימשך עד כחודשיים, בדומה לפציעה של מור בוסקילה. “קשה להסביר את כל הפציעות האלו. חוסר מזל משווע וזה רודף אותנו מתחילת העונה”, אמרו בהפועל.

דניאל דאפה (רדאד גדניאל דאפה (רדאד ג'בארה)

מצבו של סתיו טוריאל עדיין לא טוב מספיק בכדי לחזר לשחק. למרות התקוות לחזרתו, הוא נמצא בספק גדול גם למשחק הבית הקרוב מול אשדוד. כמו כן, לא נרשמה התקדמות במגעים בין נציגיו לבין המועדון, והאפשרות שיעזוב נותרת פתוחה אם תגיע הצעה שתעמוד בתג המחיר של שני מיליון אירו.

בהפועל מודעים לכך שהסגל הקצר מקשה על הקבוצה. בצוות המקצועי סבורים שחיזוק בינואר הוא הכרחי, ובמועדון מחפשים מגן ימני, קשר מרכזי ושחקן כנף בצד שמאל שיוכל לשחק גם כחלוץ.

