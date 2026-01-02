סיבה לדאגה? לאמין ימאל עזב את אימון ברצלונה

ברצלונה החלה את שנת 2026 עם דאגה גדולה, כשלאמין ימאל עזב את אימון הקבוצה אתמול (חמישי). הבלאוגרנה התאמנו אחר הצהריים במתחם האימונים כהכנה לדרבי שייערך בשבת (22:00, שידור חי בערוץ ONE) בביתה של אספניול. הכוכב הצעיר הגיע כמתוכנן למתחם יחד עם שאר שחקני הסגל, אך דקות ספורות לאחר מכן עזב את המקום ולא השתתף באימון עצמו.

בברצלונה מיהרו להרגיע והבהירו כי למרות ההיעדרות, נוכחותו של לאמין ימאל בדרבי אינה נמצאת בסכנה בשלב זה, והעזיבה המוקדמת נעשתה מסיבות פנימיות ולא בשל פציעה חמורה.

למרות היעדרותו של הכישרון הצעיר, המאמן האנזי פליק יכול להיות מרוצה מכך שמרבית שחקני הסגל זמינים. פדרי ממשיך להתאמן בקצב גבוה וצפוי להיות כשיר לחזור כבר במשחק מול אספניול, כאשר גם דני אולמו מגביר את עומסי האימון וצפוי לעמוד לרשות הצוות המקצועי, אם כי לא ברור האם יפתח בהרכב.

האנזי פליק (IMAGO)

רונאלד אראוחו, שחזר לפעילות עם הקבוצה בתחילת השבוע אחרי שביקר בישראל, מתאמן באופן מלא, אך טרם התקבלה החלטה האם ייכלל בסגל למשחק הדרבי. בברצלונה יקוו להגיע לדרבי עם סגל כמעט מלא ולפתוח את השנה החדשה ברגל ימין.

בתוך כך, בבארסה שמו עין על ג’וליאן ריירסון כאחת האפשרויות לחיזוק עמדת המגן הימני, גם שמו של האקס, ז'ואאו קנסלו, שרוצה לעזוב את אל הילאל, עלה, אך אצל הקטלונים עוקבים גם אחרי הנורבגי בן ה-28 של בורוסיה דורטמונד, כשהמטרה היא להחתים מגן בפרופיל שלו – מגן התקפי יותר מז’ול קונדה, שיוכל לאזן את העמדה.

ג'וליאן ריירסון מול ברצלונה (רויטרס)

המגן של דורטמונד טוב גם במצבים נייחים והוא יכול להשפיע בצד ההתקפי. הוא הגיע לצהובים-שחורים מאוניון ברלין ב-2023 וכיום הוא מחזיק בחוזה עד 2028, כששוויו עומד על 20 מיליון אירו.