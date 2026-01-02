יום ראשון, 04.01.2026 שעה 12:24
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1424-147118פנרבחצ'ה3
63%1587-172319מונאקו4
63%1618-166019ברצלונה5
63%1626-167919פנאתינייקוס6
61%1520-159118אולימפיאקוס7
58%1566-163119הכוכב האדום8
58%1609-164219ריאל מדריד9
58%1558-165619ז'לגיריס10
47%1617-160619אולימפיה מילאנו11
47%1580-157919וירטוס בולוניה12
47%1684-165519דובאי13
42%1740-169719מכבי ת"א14
32%1628-153019אנדולו אפס15
32%1748-167019באסקוניה16
32%1593-149019באיירן מינכן17
32%1663-150619ליון וילרבאן18
32%1764-172019פאריס19
32%1690-152819פרטיזן בלגרד20

במכבי לא מקלים ראש: היינו במצב דומה לבאיירן

הצהובים מבינים כי לא מצפה להם משחק פשוט ב-22:00 במינכן: "זו קבוצה שיש לה מה להוכיח". סנטוס: "יש להם קלעים נהדרים, צריכים להיות טובים בהגנה"

|
שחקני מכבי תל אביב (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני מכבי תל אביב (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי תל אביב תפגוש הערב (שישי, 22:00) את באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-19 של היורוליג כאשר המשחק יהיה למעשה המשחק האחרון של הסיבוב הראשון של העונה הסדירה. שתי הקבוצות מגיעות למפגש במגמות הפוכות: הבאוורים סופרים תשעה הפסדים רצופים בתחרות הבכירה של אירופה, בעוד שקבוצתו של עודד קטש היא הקבוצה הכי חמה בתחרות עם חמישה ניצחונות רצופים. הצהובים רוצים להאריך את רצף הניצחונות שלהם בכדי להישאר קרובים ככל האפשר לעשירייה הראשונה, שמקום בה בתום העונה הסדירה מוביל לפליי-אין.   

"ברור לנו שהם ינסו לקטוע את הרצף", אומרים בסביבת הצהובים לקראת המשחק הערב, כאשר במועדון יודעים: "יש לנו משחק מאוד קשה הערב". הסיבות לכך תחילה נובעות מכך שבביתה שלה, בסאפ גארדן החדש, מצבה של באיירן מאוזן, כלומר ארבעה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים. למעשה, שבעה מתוך תשעת הפסדיה האחרונים של באיירן היו במשחקי חוץ, כך שבמכבי תל אביב בהחלט מצפים למשחק קשה, שהופך לקשה עוד יותר בגלל מצבה של באיירן מינכן, שכזכור החליפה לאחרונה מאמן כשהחזירה לשורותיה את סבטיסלאב פשיץ', שאימן בשורותיה בין השנים 2012-2016. 

למרות מצבה ביורוליג, בזירה המקומית באיירן מינכן מוליכה את טבלת הבונדסליגה, כך שאצל קבוצתו של קטש בטוחים שמדובר ב"קבוצה שיש לה מה להוכיח”, ואף הוסיפו: “היינו במצב דומה בעצמנו ויצאנו לרצף ניצחונות". כישרון יש לבאוורים, כמו גם ניסיון, רק שנראה שבעמדות מסוימות היא ‘רזה’ מדי ולא הצליחה לחפות על העזיבות של ניק ווילר באב וקרסן אדוארדס. כשעדיין לא ברור אילו שחקנים תחסר הקבוצה במחזור הנוכחי או אם בכלל, אין ספק שבאיירן היא מוקש עבור מכבי תל אביב. 

עודד קטש (לילך וויס-רוזנברג)עודד קטש (לילך וויס-רוזנברג)

"המטרה שלנו לשחק את הכדורסל שלנו, להמשיך את התקופה הטובה ולסיים חזק", הבהירו במועדון לקראת המשחק שינעל את המחזור ה-19, שיהיה גם למעשה סימן מחצית הדרך של העונה הסדירה ביורוליג. לקראת המשחק הערב אמר סנטר הקבוצה, מרסיו סנטוס: "אנחנו מכירים את באיירן ויודעים שהם לא בכושר הכי טוב ולא בטופ 10, אבל הם קבוצה טובה עם שחקנים נהדרים וקלעים אדירים, כך שאנחנו צריכים להיות ממוקדים במשחק, לשחק טוב בהגנה, להשוות את רמת הפיזיות ולשחק חזק". 

בהתחשב בלוח המשחקים שצפוי לכם וזהות היריבות, האם זה הופך את המשחק מול באיירן לחשוב יותר?
"זה לא משחק שהוא חשוב יותר מאחר, כל משחק חשוב, וביום המשחק שבו אנחנו אמורים לשחק אז זה המשחק החשוב ביותר. אז הראש שלנו היום במשחק עם באיירן ולאחר מכן נראה נגד מי אנחנו משחקים, מתי ואיפה ונעשה את המיטב שלנו כדי לנצח בכל משחק". 

מרסיו סנטוס עם הכדור (IMAGO)מרסיו סנטוס עם הכדור (IMAGO)

כמה המשחק הזה טריקי בהתחשב בכך שאתם בעצמכם הייתם בסיטואציה דומה לפני מספר שבועות?
"כן, אנחנו יודעים איך זה כשאתה למטה והדברים פחות עובדים ואני חושב שאנחנו באים עם המון אנרגיה ורעב לשחק ואנחנו צריכים להראות את זה, להופיע עם רעב לשחק ועם רעב לנצח ולהתחיל את השנה החדשה עם משחק טוב". 

שיחקת נגד באיירן בבונדסליגה בעבר, מה אתה מביא מהניסיון שלך למשחק?
"מה שאני יכול לומר זה שיש להם קלעים נהדרים. זו קבוצה שקשה לשמור אם נותנים להם לשחק ולרוץ ולכן אמרתי שצריך לצאת לשם, להשוות את רמת הפיזיות ולשחק חזק ונהיה בסדר".   

