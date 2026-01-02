יום שישי, 02.01.2026 שעה 07:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

המטרה של בית"ר: לצרף חלוץ זר בתחילת החלון

בבירה היו מרוצים מה-0:1 על הפועל: "ניצחנו את המשחק דרך ההגנה". מחמאות לירדן כהן, מיכה וקרבאלי. בקבוצה עובדים על חיזוק לחלק הקדמי, דהן ייענש

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים מאושרים בסיום (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים לא ממצמצת. מול אצטדיון טדי מלא בכמעט 29,000 אוהדים, ברק יצחקי והשחקנים שלו הצליחו לנצח אתמול (חמישי) את הפועל תל אביב ושמרו על מרחק שתי נקודות מהמקום הראשון. הקבוצה מהבירה חזק במאבק על התואר. “זה הפך להיות משחק טקטי, שגם אותו ניצחנו. את המשחק ניצחנו דרך משחק ההגנה, זה לא רע בכלל, אנחנו שומרים על הדרך שלנו. למי שדחוף לדבר על אליפות זה שלו, אנחנו מדברים עכשיו רק על המשחק הבא מול קרית שמונה”, סיכמו בבית”ר ירושלים. 

זה היה ניצחון יוקרתי מול היריבה המושבעת מתל אביב עם תפאורה מדהימה בטדי. שחקני בית”ר הוכיחו שהם עומדים בלחץ של טדי, זאת למרות ששיחקו אחרי שהפועל באר שבע כבר ניצחה, עם כל הציפיות, בית”ר הייתה טובה מהפועל תל אביב וניצחה בצדק. דור מיכה, ירדן כהן ובריאן קראבלי קיבלו את מירב המחמאות. ירדן כהן הגיע לעמדת המגן השמאלי כמחליף של אריאל מנדי, מי היה מאמין שהוא יהפוך לשחקן כל כך איכותי בעמדה הזו?

ירדן שועה שוב הוכיח את החשיבות שלו עבור בית”ר, מלבד השער שכבש, סיפק מסירות אדירות והיה נייד על כר הדשא עד שהוחלף. “ירדן הוחלף כי הוא עדיין לא במיטבו, הוא אחרי דלקת ריאות ונתן מעצמו מעל ומעבר, קפטן אמיתי”, אמרו בבית וגן. ברק יצחקי הודה אתמול כי השיח במועדון הוא כזה שלא ימכרו בחלון העברות של ינואר את ירין לוי וירדן שועה. הבעלים ברק אברמוב מבין שזו יכולה להיות עונה של אליפות והכוונה היא להתחזק בינואר ולא למכור שחקנים. 

ירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד גירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)

בית”ר מנסה לסגור חלוץ זר לחיזוק לקבוצה עם פתיחת חלון העברות. המטרה היא לא לחכות לסיום החלון, אלא להביא שחקן כבר בתחילת חלון ההעברות, שיצורף כחיזוק אחרי בוריס אינו, שאתמול הוצג לאוהדים בטדי לפני פתיחת המשחק. 

בתוך כך, תקרית חריגה נרשמה אתמול כשהבלם אורי דהן שלא נכלל בסגל הקבוצה לא נשאר בטדי עד לסיום המשחק. במועדון מתכוונים לטפל בסיפור הזה והשחקן צפוי לעמוד לוועדת משמעת או שיספוג עונש מידתי. המדיניות של המועדון היא שלמשחקי הבית כולם מגיעים ונשארים עד הסוף. ביום ראשון הקבוצה של ברק יצחקי תפגוש את עירוני קריית שמונה. אלפי אוהדים יגיעו למגרש בנתניה ויספקו אווירה ביתית מול הקבוצה של שי ברדה. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */