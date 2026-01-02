המטרה של בית"ר: לצרף חלוץ זר בתחילת החלון

בית”ר ירושלים לא ממצמצת. מול אצטדיון טדי מלא בכמעט 29,000 אוהדים, ברק יצחקי והשחקנים שלו הצליחו לנצח אתמול (חמישי) את הפועל תל אביב ושמרו על מרחק שתי נקודות מהמקום הראשון. הקבוצה מהבירה חזק במאבק על התואר. “זה הפך להיות משחק טקטי, שגם אותו ניצחנו. את המשחק ניצחנו דרך משחק ההגנה, זה לא רע בכלל, אנחנו שומרים על הדרך שלנו. למי שדחוף לדבר על אליפות זה שלו, אנחנו מדברים עכשיו רק על המשחק הבא מול קרית שמונה”, סיכמו בבית”ר ירושלים.

זה היה ניצחון יוקרתי מול היריבה המושבעת מתל אביב עם תפאורה מדהימה בטדי. שחקני בית”ר הוכיחו שהם עומדים בלחץ של טדי, זאת למרות ששיחקו אחרי שהפועל באר שבע כבר ניצחה, עם כל הציפיות, בית”ר הייתה טובה מהפועל תל אביב וניצחה בצדק. דור מיכה, ירדן כהן ובריאן קראבלי קיבלו את מירב המחמאות. ירדן כהן הגיע לעמדת המגן השמאלי כמחליף של אריאל מנדי, מי היה מאמין שהוא יהפוך לשחקן כל כך איכותי בעמדה הזו?

ירדן שועה שוב הוכיח את החשיבות שלו עבור בית”ר, מלבד השער שכבש, סיפק מסירות אדירות והיה נייד על כר הדשא עד שהוחלף. “ירדן הוחלף כי הוא עדיין לא במיטבו, הוא אחרי דלקת ריאות ונתן מעצמו מעל ומעבר, קפטן אמיתי”, אמרו בבית וגן. ברק יצחקי הודה אתמול כי השיח במועדון הוא כזה שלא ימכרו בחלון העברות של ינואר את ירין לוי וירדן שועה. הבעלים ברק אברמוב מבין שזו יכולה להיות עונה של אליפות והכוונה היא להתחזק בינואר ולא למכור שחקנים.

ירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)

בית”ר מנסה לסגור חלוץ זר לחיזוק לקבוצה עם פתיחת חלון העברות. המטרה היא לא לחכות לסיום החלון, אלא להביא שחקן כבר בתחילת חלון ההעברות, שיצורף כחיזוק אחרי בוריס אינו, שאתמול הוצג לאוהדים בטדי לפני פתיחת המשחק.

בתוך כך, תקרית חריגה נרשמה אתמול כשהבלם אורי דהן שלא נכלל בסגל הקבוצה לא נשאר בטדי עד לסיום המשחק. במועדון מתכוונים לטפל בסיפור הזה והשחקן צפוי לעמוד לוועדת משמעת או שיספוג עונש מידתי. המדיניות של המועדון היא שלמשחקי הבית כולם מגיעים ונשארים עד הסוף. ביום ראשון הקבוצה של ברק יצחקי תפגוש את עירוני קריית שמונה. אלפי אוהדים יגיעו למגרש בנתניה ויספקו אווירה ביתית מול הקבוצה של שי ברדה.