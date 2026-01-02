יום שישי, 02.01.2026 שעה 09:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

אמיר יוחתם ל-3 שנים, אופציית עיסאת תמומש

בצוות המקצועי של מכבי חיפה יש שביעות רצון גדולה מהבלם הצעיר, מה שגרם לרפאלוב להחליט להגיש לו הצעה. האופציה להארכה בשנה נוספת לעיסאת תופעל

|
אלעד אמיר (עמרי שטיין)
אלעד אמיר (עמרי שטיין)

בצוות המקצועי של מכבי חיפה בראשותו של המאמן ברק בכר קיימת שביעות רצון גדולה מהבלם הצעיר, אלעד אמיר, שהוקפץ להרכב במשחקים האחרונים בשל הפציעות של פדראו ושון גולדברג וההיעדרות של עבדולאי סק, שנמצא באליפות אפריקה, בעקבות זאת, החליט ראש מערך הסקאוטינג, ליאור רפאלוב, שאמיר יקבל הצעה חדשה ויחתום לשלוש שנים נוספות במועדון. ההצעה אמורה להיות מוגשת בקרוב מאד לבלם הצעיר וגם האופציה על הבלם ליסב עיסאת תמומש והוא ימשיך עם הקבוצה גם בעונה הבאה.

מדובר בשניים מהבלמים הצעירים של הקבוצה, ששיתפו פעולה יחד בשני המשחקים האחרונים בגביע מול אחי נצרת ובליגה מול מ.ס אשדוד. לגבי אלעד אמיר, אמרו במועדון: "מדובר בילד עם יכולת מצוינת עם הכדור. שחקן מאד חכם והכי חשוב, שלמרות שעשה טעות בפתיחת המשחק הוא התאושש מהר מאוד והציג יכולת טובה יחד עם ליסב, שהיה המבוגר האחראי במרכז ההגנה". עיסאת חתם  בקיץ הקודם לשנתיים פלוס אופציה לעונה נוספת, שתמומש כאמור. בשנה שעברה הבלם הושאל להפועל חדרה והשנה חזר לקבוצת נעוריו.

בלם אחר, שון גולדברג, שאמור גם הוא להאריך חוזה, בספק גדול למשחק הדרבי ביום שני, מה שאומר שעיסאת ואמיר ימשיכו כבלמים. גולדברג ינסה בסוף השבוע לחזור ולהתאמן אבל הסיכוי שיחזור לסגל כבר בדרבי נמוך מאוד.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

כמו כן, פדראו, שנותח, ממשיך בשיקום, אבל נראה שייקח עוד זמן לא מבוטל עד שיחזור לפעילות מלאה. בכל מקרה, בקבוצה אין כל כוונה לצרף בלם נוסף למציבת הבלמים בנוסף לסק, גולדברג, עיסאת ואמיר. ברק בכר יתחיל לגבש את ההרכב המסתמן לקראת הדרבי מול הפועח חיפה ביום שני, אבל מסתמן שהוא לא ישנה את ההרכב ששיחק בצורה משכנעת בשני המשחקים והתחושה הכללית היא שנמצאה הנוסחה כדי לראות קבוצה הרבה יותר התקפית. מי שאמור הפעם לקבל דקות משחק ולהשתלב הוא מיכאל אוחנה, שהיה בחודש האחרון חלק מהשינוי שחל בקבוצה.

לפחות בשלב זה ועד אשר יימצא קשר ה-’10’ שמכבי חיפה רוצה, מתיאס נהואל ממשיך להתאמן בקבוצה מתוך ידיעה שברגע שינחת שחקן זר, לא יהיה מנוס מלהזיז אותו לקבוצה אחרת. גם עתידו של סוף פודגראנו, כמו זה של גוני נאור, אמור להיקבע בקרוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */