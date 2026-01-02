יום שישי, 02.01.2026 שעה 09:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

מכה למכבי נתניה: בילו ייעדר לפחות כשבועיים

הקיצוני, שנפצע מול הפועל פ"ת, נתפר מעל הגבה ויחסר לתקופה משמעותית, האריס יחליפו מול טבריה. ג'טיי צפוי לפנות את את מקומו לבן שבת, טבארש בספק

|
עוז בילו (רדאד ג'בארה)
עוז בילו (רדאד ג'בארה)

לאחר ההפסד המאכזב להפועל פתח תקווה 2:0 ביום רביעי, למכבי נתניה לא היה יותר מדי זמן להיערך למשחק החוץ מחר (שבת, 18:30) מול עירוני טבריה, כאשר לאחר אימון השחרור אתמול, הבוקר יערכו בקבוצה את האימון המסכם לקראת המשחק.

מי שייעדר מהמשחק הוא שחקן הכנף, עוז בילו, שנפצע ופונה לבית החולים, כאשר הוא סובל מחתך עמוק מעל הגבה ונתפר. בילו, שהפך לשחקן המשמעותי ביותר של נתניה העונה, צפוי להוריד את התפרים רק בשבוע הבא ולחזור לאימונים ללא מגע.

הצפי לחזרתו למגרשים היא רק בעוד שבועיים לפחות, כאשר על פי ההערכות, הוא יוכל להיות כשיר במקרה הטוב רק לאחר משחק הגביע מול מכבי יפו ומדובר במכה קשה למאמן יוסי אבוקסיס. ווילסון האריס, שנכנס כמחליף ולא פתח בהרכב לאחרונה, יפתח במקומו.

יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)

אבוקסיס צפוי גם לבצע שינוי בחלק האחורי, כאשר מוחמד ג'טיי אמור לרדת לספסל ואיתי בן שבת עשוי לפתוח במקומו. הריברטו טבארש, שנחבל בכתפו, ינסה הבוקר להתאמן ואם יהיה כשיר יפתח, כאשר עמית כהן נמצא בכוננות להרכב הפותח.

סאהר תאג'י, שאמור לעבור קבוצה, ככל הנראה בהשאלה בחודש ינואר, מחזיק בהתעניינות ממספר קבוצות. נכון לרגע זה המטרה של הקשר היא לא לרדת לליגה הלאומית. 

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש (עמית כהן), כארם ג'אבר, יובל שדה, איתי בן שבת (מוחמד ג'טיי), רותם קלר, עזיז אוואטרה, ג'וניור דיומנדה, מאור לוי, ווילסון האריס ומתיאוס דאבו.

