הפועל ת"א מציגה: רחוקה מהבית וגם מהצמרת

אחרי שני ניצחונות ביתיים על ריינה ואשדוד בגביע הפועל יצאה למשחק חוץ וחזרה הביתה מאוכזבת,. הפעם החבורה של ברדה רשמה הפסד מאכזב 1:0 בטדי לבית"ר ירושלים ופספסה עוד הזדמנות להיצמד לצמרת הגבוהה.

איציק כלפי ועמית לוינטל מסכמים הפסד חוץ נוסף בפודקאסט הפועל ת"א בערוץ הפודקאסטים של ONE ודנים בבעיות של הפועל ת"א אמש במשחק מול בית"ר, על ההבדל הגדול בין המחציות במשחק, עוד משחק ללא שער של דאפה בעוד שהפעם הוא היה מעורב בשני אירועים מרכזיים במשחק.

עוד בפרק: ניהול המשחק של אליניב ברדה, החשיבות של סתיו טוריאל במשחקים הגדולים משמעותית, איפה הקבוצה חייבת להתחזק בינואר, למה חלוץ זר יכול לעזור לדאפה וכמה טוב שיש את בלומפילד לקראת המפגש נגד אשדוד.