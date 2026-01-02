"אפילו הזלתי דמעה, היה יפה להיות קרוב אליו"

בית”ר ירושלים רשמה אתמול (חמישי) 0:1 גדול על הפועל תל אביב בטדי. בעקבות הניצחון, שהיה הראשון של הקבוצה בשנה החדשה, היא צימקה את הפער מבאר שבע פעם נוספת לשתי נקודות בלבד. אך בלי קשר למשחק שהיה חשוב עבור ברק יצחקי, מאמן החבורה מהבירה התייחס בין היתר לפרישתו של ערן זהבי.

יצחקי: הזלתי דמעה הבוקר, למדתי מערן הרבה

יצחקי, ששיתף פעולה עם זהבי, אמר על סרטון הפרישה של חברו: “אפילו הזלתי דמעה, זה סרטון מאוד מרגש. ערן זהבי הוא אחד השחקנים הכי גדולים שהיו בכדורגל הישראלי, תרם כל כך הרבה שהביא להרבה אנשים המון רגעי אושר. מעבר לזה, הוא היווה דוגמה להמון שחקנים צעירים ששיחקו איתו. גם אני, שאני יותר בוגר ממנו, למדתי ממנו המון דברים בהתנהלות שלו. היה מאוד יפה לראות את זה ולהיות קרוב אליו מספר שנים”.