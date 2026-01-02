יום שישי, 02.01.2026 שעה 00:42
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"אפילו הזלתי דמעה, היה יפה להיות קרוב אליו"

ברק יצחקי התייחס לסרטון הפרישה המרגש של ערן זהבי: "הוא אחד הגדולים שהיו בכדורגל הישראלי, למדתי ממנו המון והוא גרם לאנשים לרגעי אושר". צפו

|
ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)
ברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים רשמה אתמול (חמישי) 0:1 גדול על הפועל תל אביב בטדי. בעקבות הניצחון, שהיה הראשון של הקבוצה בשנה החדשה, היא צימקה את הפער מבאר שבע פעם נוספת לשתי נקודות בלבד. אך בלי קשר למשחק שהיה חשוב עבור ברק יצחקי, מאמן החבורה מהבירה התייחס בין היתר לפרישתו של ערן זהבי.

יצחקי: הזלתי דמעה הבוקר, למדתי מערן הרבה

יצחקי, ששיתף פעולה עם זהבי, אמר על סרטון הפרישה של חברו: “אפילו הזלתי דמעה, זה סרטון מאוד מרגש. ערן זהבי הוא אחד השחקנים הכי גדולים שהיו בכדורגל הישראלי, תרם כל כך הרבה שהביא להרבה אנשים המון רגעי אושר. מעבר לזה, הוא היווה דוגמה להמון שחקנים צעירים ששיחקו איתו. גם אני, שאני יותר בוגר ממנו, למדתי ממנו המון דברים בהתנהלות שלו. היה מאוד יפה לראות את זה ולהיות קרוב אליו מספר שנים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */