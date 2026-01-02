אתם קובעים: הצביעו ל-Winner של המחזור ה-16

המחזור ה-16 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים לוהטים, דרמות ותצוגות כדורגל. היה זה המחזור שבחלקו סגר את שנת 2025 ובחלקו האחר פתח את שנת 2026, ועכשיו זה הזמן שלכם לקבוע מי ה-Winner של המחזור. אלה כל המועמדים לתואר:

מי היהיה Winner המחזור? (מערכת ONE)

ירדן כהן

המגן השמאלי של בית”ר ירושלים, שרשמה 0:1 חשוב על הפועל תל אביב וצימקה את הפער מהפועל באר שבע, היה במשחק מצוין על הקו בצד השמאלי הן מבחינה הגנתית והן התקפית ועזר לחבורה של ברק יצחקי להישאר הכי חזק שיש במרוץ האליפות.

ירדן כהן (רדאד ג'בארה)

עידו שרון

עירוני טבריה עשתה בשני המחזורים האחרונים תוצאות מדהימות, והרבה מניות בכך יש לאיש שלה בין הקורות. במחזור החולף, בתיקו 1:1 עם מכבי תל אביב, השוער היה בשיאו עם מספר הצלות נפלאות שמנעו מקבוצתו לספוג שערים נוספים.

עידו שרון (חג'אג' רחאל)

ג’יימס אדניי

שחקן ההתקפה של הפועל פתח תקווה כבש את השער הראשון בניצחון 0:2 החשוב של המלבאסים על מכבי נתניה. החלוץ לא הסתפק בכך, והוסיף את הבישול לשער השני. אדניי העלה את מאזן השערים שלו העונה בליגת העל לארבעה, והוא בורג חשוב במערך של עומר פרץ.

ג׳יימס אדניי (שחר גרוס)

איגור זלאטנוביץ’

החלוץ המשיך במגמת השיפור שלו לאחר פתיחת העונה הרעה, כשכבש שער נהדר בעקב, השווה עבור הפועל באר שבע, והחל את הקאמבק של הקבוצה לאחר הפיגור המוקדם מול הפועל ירושלים, עד ל-1:4 נהדר בסיום. הסרבי סופר כבר שישה שערים העונה, כשלזכותו גם שני בישולים.

איגור זלאטנוביץ' (מרטין גוטדאמק)

פיטר אגבה

הקשר ניצל את פציעתו של עלי מוחמד ופתח במרכז השדה של מכבי חיפה ב-0:4 המרשים מול מ.ס אשדוד. הניגרי היה אחד מקברניטי הניצחון של הירוקים, כשמלבד העובדה שהוא הבקיע את שער הבכורה שלו במועדון, הוא גם הפגין יכולת נהדרת והוביל את חוליית הקישור של קבוצתו.

פיטר אגבה (רדאד ג'בארה)

ג'בייר בושנאק

קשר בני סכנין רושם עונת שיא עבורו בליגת העל, כשלזכותו חמישה שערים ובישול אחד עד כה. בושנאק היה חלק חשוב מהניצחון 0:2 על הפועל חיפה, כשכבש את הגול הראשון במשחק ועזר לשרון מימר להשיג שלוש נקודות, ששמו אותו ואת קבוצתו במקום השישי שמוביל לפלייאוף העליון.