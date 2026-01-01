רכש נוצץ? מכבי ת"א במו"מ עם טייריק ג'ונס

מכבי תל אביב המריאה מוקדם יותר היום (חמישי) למינכן לקראת המחזור ה-19 ביורוליג, במסגרתו יפגשו את באיירן מינכן של סבטיסלב פשיץ'. הצהובים, נמצאים בתקופה נהדרת כאשר הם סופרים חמישה ניצחונות רצופים בתחרות הבכירה של אירופה, וארבעה נוספים בזירה המקומית. החבורה של עודד קטש תחפש לסיים את הסיבוב הראשון עם ניצחון נוסף, ובכך להתקרב למאזן של 50% הצלחה.

לצד ההכנות למשחק, במועדון גם עובדים על חיזוק הסגל לעונה הנוכחית, כאשר התמונה גם מתבהרת לקראת השנה הבאה. טייריק ג'ונס (29, 2.06), שהיה מועמד למכבי תל אביב וחתם בפרטיזן בלגרד, נמצא בדרכו החוצה מהמועדון הסרבי לאור הבלגן שהתפתח בשבועות האחרונים. השחקן, ששמו נקשר למרד בז'ליקו אובראדוביץ' שהביא לעזיבתו של השועל הסרבי הוותיק, נמצא בשיחות עם מכבי תל אביב, ומעבר לצהובים כבר עכשיו יותר מאשר נמצא על הפרק.

הסנטר מהווה כמעט התאמה אבסולוטית לעודד קטש כשהוא מעמיד ממוצעים של 10.6 נקודות לצד 6.1 ריבאונדים. כפי שנחשף בפודקאסט מכבי ת”א סל של ONE בשבוע שעבר, במועדון רוצים לראות את קטש ממשיך על הקווים שנים קדימה. במועדון מקווים להשלים את העסקה, כאשר בד בבד עובדים על הארכת חוזהו של גבריאל 'איפה' לונדברג.

עודד קטש. במועדון רוצים לראות אותו ממשיך (לילך וויס-רוזנברג)

כאמור, התוכנית באשר לשנה הבאה כבר מתחילה להתברר, כאשר בקרוב צפויות להתחיל שיחות גם עם תמיר בלאט על הארכת חוזהו, כפי שנודע לראשונה ל-ONE. כזכור, בפודקאסט מכבי ת”א סל לי נוף חשפה כי גם איתן בורג בתוכניות הקבוצה לגיבוי הקו האחורי, בנוסף לבלאט.

עם זאת, בנוגע לבורג הסיפור מסובך יותר והוא יכול להגיע רק בעונה הבאה. למעשה כמעט כלל שחקני הסגל מחזיקים בחוזה לשנה הבאה או באופציות, וביניהם אושיי בריסט, ממנו קיימת שביעות רצון ולא מן הנמנע שגם בגזרה שלו תהיה התפתחות.