יום שישי, 02.01.2026 שעה 02:28
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
68%1607-169819ולנסיה1
68%1583-167319הפועל ת"א2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
65%1331-136317פנרבחצ'ה4
63%1587-172319מונאקו5
63%1618-166019ברצלונה6
59%1438-150417אולימפיאקוס7
58%1558-165619ז'לגיריס8
56%1501-154418הכוכב האדום9
56%1516-153518ריאל מדריד10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
44%1645-162618מכבי ת"א13
44%1495-148218וירטוס בולוניה14
33%1541-146518אנדולו אפס15
33%1640-157718באסקוניה16
32%1663-150619ליון וילרבאן17
32%1764-172019פאריס18
32%1690-152819פרטיזן בלגרד19
28%1522-139518באיירן מינכן20

רכש נוצץ? מכבי ת"א במו"מ עם טייריק ג'ונס

הצהובים במשא ומתן עם הסנטר שצפוי לעזוב את פרטיזן לאור הבלגן שנוצר עם עזיבת אוברדוביץ'. שיחות עם בלאט לגבי חידוש החוזה צפויות להתחיל בקרוב

|
טייריק ג'ונס. ילבש צהוב? (IMAGO)
טייריק ג'ונס. ילבש צהוב? (IMAGO)

מכבי תל אביב המריאה מוקדם יותר היום (חמישי) למינכן לקראת המחזור ה-19 ביורוליג, במסגרתו יפגשו את באיירן מינכן של סבטיסלב פשיץ'. הצהובים, נמצאים בתקופה נהדרת כאשר הם סופרים חמישה ניצחונות רצופים בתחרות הבכירה של אירופה, וארבעה נוספים בזירה המקומית. החבורה של עודד קטש תחפש לסיים את הסיבוב הראשון עם ניצחון נוסף, ובכך להתקרב למאזן של 50% הצלחה.

לצד ההכנות למשחק, במועדון גם עובדים על חיזוק הסגל לעונה הנוכחית, כאשר התמונה גם מתבהרת לקראת השנה הבאה. טייריק ג'ונס (29, 2.06), שהיה מועמד למכבי תל אביב וחתם בפרטיזן בלגרד, נמצא בדרכו החוצה מהמועדון הסרבי לאור הבלגן שהתפתח בשבועות האחרונים. השחקן, ששמו נקשר למרד בז'ליקו אובראדוביץ' שהביא לעזיבתו של השועל הסרבי הוותיק, נמצא בשיחות עם מכבי תל אביב, ומעבר לצהובים כבר עכשיו יותר מאשר נמצא על הפרק. 

הסנטר מהווה כמעט התאמה אבסולוטית לעודד קטש כשהוא מעמיד ממוצעים של 10.6 נקודות לצד 6.1 ריבאונדים. כפי שנחשף בפודקאסט מכבי ת”א סל של ONE בשבוע שעבר, במועדון רוצים לראות את קטש ממשיך על הקווים שנים קדימה. במועדון מקווים להשלים את העסקה, כאשר בד בבד עובדים על הארכת חוזהו של גבריאל 'איפה' לונדברג. 

עודד קטש. במועדון רוצים לראות אותו ממשיך (לילך וויס-רוזנברג)עודד קטש. במועדון רוצים לראות אותו ממשיך (לילך וויס-רוזנברג)

כאמור, התוכנית באשר לשנה הבאה כבר מתחילה להתברר, כאשר בקרוב צפויות להתחיל שיחות גם עם תמיר בלאט על הארכת חוזהו, כפי שנודע לראשונה ל-ONE. כזכור, בפודקאסט מכבי ת”א סל לי נוף חשפה כי גם איתן בורג בתוכניות הקבוצה לגיבוי הקו האחורי, בנוסף לבלאט.

עם זאת, בנוגע לבורג הסיפור מסובך יותר והוא יכול להגיע רק בעונה הבאה. למעשה כמעט כלל שחקני הסגל מחזיקים בחוזה לשנה הבאה או באופציות, וביניהם אושיי בריסט, ממנו קיימת שביעות רצון ולא מן הנמנע שגם בגזרה שלו תהיה התפתחות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */