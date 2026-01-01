יום שישי, 02.01.2026 שעה 00:38
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"יש לנו עוד דברים לשפר, אבל היינו טובים יותר"

מאמן בית"ר, יצחקי, סיכם את ה-0:1 על הפועל ת"א: "המשחק לא התעלה לרמה גבוהה". וגם: הקהל, החלון בינואר וערן זהבי. שועה: "ידעתי שלא היה נבדל"

|
ברק יצחקי (אורן בן חקון)
ברק יצחקי (אורן בן חקון)

זה לא הלך יותר מדי קל, זה היה קשה, אבל היום (חמישי) תחת גשם שוטף, בית”ר ירושלים שוב הוכיחה לנו שהעונה היא עשויה מחומר אחר, כאשר פתחה את השנה החדשה עם 0:1 על הפועל תל אביב ושוב נצמדה להפועל באר שבע שנמצאת בפסגה.

מאמן הקבוצה מהבירה, ברק יצחקי, אמר: “היה משחק לא יודע אם התעלה לרמה גבוהה, אני חושב שהיינו טובים יותר, הפועל גרמה לנו לכמה טעויות והם יצאו בקלות באמצע ומהלחץ שלנו, ידענו לשמור על שער נקי שזה חשוב ולכבוש שער אחד, אני מרוצה בסה”כ וכמובן שיש עוד דברים לשפר.

יצחקי: היינו טובים יותר היום

“מה חסר לנו ומה אנחנו רוצים להביא בחלון? בוריס אינו הצטרף ואנחנו נרצה עוד שחקן בחלק הקדמי, יש מי שעובד על זה. תפקיד? המנהל המקצועי אחראי על זה ואני סומך עליו, הוא יודע מה אנחנו רוצים וכולם יודעים במערכת מה אנחנו צריכים, לא רוצה לדבר יותר מדי על תפקידים, בסוף צריך להוסיף עוד מימד של עוצמה וחוזק גם בחלק ההתקפי.

“בכללי השתדרגנו בדרך שבה אנחנו משחקים, בטח אם נשווה לעונה שעברה בתקופה הזאת, שהייתה אז ירידה. חשוב לבוא עם לחץ כזה ופסטיבל שהיה אצטדיון סולד אאוט, וקבוצה שניצחהע אותנו בסיבוב הראשון, הפסד כואב וידענו להתאושש בזמנו ולנצח בגביע הטוטו ולזכות בגביע. לא חושב שהיה כדורגל גדול אבל צריך לדעת משחקים כאלה, היה משחק טקטי מעניין”.

המאמן המשיך: “כשאנחנו מובילים די מוקדם והקבוצות היריבות ובטח הפועל לוקחות סיכונים, שמרנו על שער נקי, החזרה להגנה שלנו הייתה מהירה, אני שם על זה דגש ולפעמים צריך להיות מרוכזים מול אצטדיון רועש וקל להתפתות. אנחנו רוצים לשחק כדורגל טוב וכדורגל שהקהל אוהב, אבל לפעמים קשה, גם נגד סכנין היה קשה והקהל ידע לדחוף אותנו עד הרגע האחרון ואז ידענו להבקיע בתוספת הזמן, הקהל הוא משמעותי.

ירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד גירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)

“כמו שאנחנו עוברים תהליך, גם הקהל עובר תהליך טוב, אני שמח על זה ורוצה להמשיך בקצב הזה, וגם מצד שני לא לוותר על העקרונות של ההגנה, עם כל היופי והשמחה מסביב שאנחנו קבוצה התקפית ועם חלק התקפי כישרוני וכאלה שיכולים להכריע משחקים ברגע, אני דורש גם דברים הגנתיים וברוב שלבי המשחק עשינו את זה בצורה טובה. 

“לסיום, היום ערן זהבי הודיע על פרישה וישבתי בבוקר וראיתי את הסרטון שלו, אני אפילו הזעתי דמעה, שיחקנו ביחד והוא נתן דוגמא לשחקנים צעירים וגם לנו כיותר ותיקים ממנו, הוא הגיע לאימון תמיד כמו שצריך ויום אחרי רביעייה אפילו ונתן הכל, הוא יחסר לכדורגל הישראלי ואני אשמח לראות אותו נשאר בתפקיד כזה או אחר. הייתי מביא אותו? הוא אמר שהוא רוצה לשחק כדורגל בארץ רק במכבי ת”א”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד גאוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

ירדן שועה אמר: “אני שמח ששיחקנו בצורה כזאת, גם ירדן כהן עשה הופעה נהדרת ואני שמח שלא ספגנו. השער? אני ידעתי שהיה גול, לא הייתי בנבדל לרגע. יש לי את הדלקת ריאות עדיין ואני דוחף את עצמי לקצה וזה יעבור. הצהרה? אני חושב שזה סתם ותמיד שואלים את זה, בית”ר לא הייתה במקום הזה ואנחנו רוצים להתרכז ממשחק למשחק. אין כיף כזה לנצח במשחק כזה, זה יותר ממשחק רגיל ועכשיו מתרכזים בק”ש. אני מקווה שנישאר דבוקים עד הסוף, מקווה שנציג כדורגל טוב עד הסוף”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */