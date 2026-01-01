"יש לנו עוד דברים לשפר, אבל היינו טובים יותר"

זה לא הלך יותר מדי קל, זה היה קשה, אבל היום (חמישי) תחת גשם שוטף, בית”ר ירושלים שוב הוכיחה לנו שהעונה היא עשויה מחומר אחר, כאשר פתחה את השנה החדשה עם 0:1 על הפועל תל אביב ושוב נצמדה להפועל באר שבע שנמצאת בפסגה.

מאמן הקבוצה מהבירה, ברק יצחקי, אמר: “היה משחק לא יודע אם התעלה לרמה גבוהה, אני חושב שהיינו טובים יותר, הפועל גרמה לנו לכמה טעויות והם יצאו בקלות באמצע ומהלחץ שלנו, ידענו לשמור על שער נקי שזה חשוב ולכבוש שער אחד, אני מרוצה בסה”כ וכמובן שיש עוד דברים לשפר.

יצחקי: היינו טובים יותר היום

“מה חסר לנו ומה אנחנו רוצים להביא בחלון? בוריס אינו הצטרף ואנחנו נרצה עוד שחקן בחלק הקדמי, יש מי שעובד על זה. תפקיד? המנהל המקצועי אחראי על זה ואני סומך עליו, הוא יודע מה אנחנו רוצים וכולם יודעים במערכת מה אנחנו צריכים, לא רוצה לדבר יותר מדי על תפקידים, בסוף צריך להוסיף עוד מימד של עוצמה וחוזק גם בחלק ההתקפי.

“בכללי השתדרגנו בדרך שבה אנחנו משחקים, בטח אם נשווה לעונה שעברה בתקופה הזאת, שהייתה אז ירידה. חשוב לבוא עם לחץ כזה ופסטיבל שהיה אצטדיון סולד אאוט, וקבוצה שניצחהע אותנו בסיבוב הראשון, הפסד כואב וידענו להתאושש בזמנו ולנצח בגביע הטוטו ולזכות בגביע. לא חושב שהיה כדורגל גדול אבל צריך לדעת משחקים כאלה, היה משחק טקטי מעניין”.

המאמן המשיך: “כשאנחנו מובילים די מוקדם והקבוצות היריבות ובטח הפועל לוקחות סיכונים, שמרנו על שער נקי, החזרה להגנה שלנו הייתה מהירה, אני שם על זה דגש ולפעמים צריך להיות מרוכזים מול אצטדיון רועש וקל להתפתות. אנחנו רוצים לשחק כדורגל טוב וכדורגל שהקהל אוהב, אבל לפעמים קשה, גם נגד סכנין היה קשה והקהל ידע לדחוף אותנו עד הרגע האחרון ואז ידענו להבקיע בתוספת הזמן, הקהל הוא משמעותי.

ירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)

“כמו שאנחנו עוברים תהליך, גם הקהל עובר תהליך טוב, אני שמח על זה ורוצה להמשיך בקצב הזה, וגם מצד שני לא לוותר על העקרונות של ההגנה, עם כל היופי והשמחה מסביב שאנחנו קבוצה התקפית ועם חלק התקפי כישרוני וכאלה שיכולים להכריע משחקים ברגע, אני דורש גם דברים הגנתיים וברוב שלבי המשחק עשינו את זה בצורה טובה.

“לסיום, היום ערן זהבי הודיע על פרישה וישבתי בבוקר וראיתי את הסרטון שלו, אני אפילו הזעתי דמעה, שיחקנו ביחד והוא נתן דוגמא לשחקנים צעירים וגם לנו כיותר ותיקים ממנו, הוא הגיע לאימון תמיד כמו שצריך ויום אחרי רביעייה אפילו ונתן הכל, הוא יחסר לכדורגל הישראלי ואני אשמח לראות אותו נשאר בתפקיד כזה או אחר. הייתי מביא אותו? הוא אמר שהוא רוצה לשחק כדורגל בארץ רק במכבי ת”א”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

ירדן שועה אמר: “אני שמח ששיחקנו בצורה כזאת, גם ירדן כהן עשה הופעה נהדרת ואני שמח שלא ספגנו. השער? אני ידעתי שהיה גול, לא הייתי בנבדל לרגע. יש לי את הדלקת ריאות עדיין ואני דוחף את עצמי לקצה וזה יעבור. הצהרה? אני חושב שזה סתם ותמיד שואלים את זה, בית”ר לא הייתה במקום הזה ואנחנו רוצים להתרכז ממשחק למשחק. אין כיף כזה לנצח במשחק כזה, זה יותר ממשחק רגיל ועכשיו מתרכזים בק”ש. אני מקווה שנישאר דבוקים עד הסוף, מקווה שנציג כדורגל טוב עד הסוף”.