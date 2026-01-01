"לוקאס אסאדי מבוקש על ידי אתלטיקו מיניירו"

הקשר ההתקפי, לוקאס אסאדי, קושר לאחרונה מכבי חיפה בזמן האחרון והיה אחד המועמדים של רפאלוב להגיע אל הירוקים, אך כעת נראה שחלה תפנית ובדרום אמריקה מדווחים היום (חמישי) שאתלטיקו מיניירו מברזיל מעוניינת בו.

על פי הדיווח בצ’ילה ובברזיל, הקבוצה רוצה צפויה להגיש הצעה ראשונית לאוניברסידד דה צ’ילה בתוך כמה ימים, זאת בניסיון לרכוש אותו, כשלפי העיתונאי גילרמה פרוסארד, המאמן חורחה סמפאולי כבר יצר איתו קשר, במטרה להביא אותו לקבוצתו.

כזכור, מדובר בקשר שנמצא במעקב כבר שלושה חודשים יחד עוד רשימה של קשרים, שאחד מהם עשוי להחליף את מתיאס נהואל. אסאדי הצעיר שגובהו 1.72 מטרים ערך 30 הופעות העונה בכל המסגרות, כבש 11 שערים ובישל עוד שישה.

שוויו הנוכחי מוערך בשלושה מיליון אירו לפי טרנספרמרקט, והוא משחק בעיקר כקשר התקפי, אך יכול לשחק גם כקיוני שמאלי וחלוץ שני. כידוע, הקשר ההתקפי בן ה-21 נמצא בשלבים מתקדמים של חזרה מפציעה.