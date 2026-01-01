שועה בהרכב בית''ר, דאפה בחוד של הפועל ת''א

בכדורגל הישראלי, ישנם המפגשים שכל אוהד, לא משנה של איזה קבוצה, עוצר ויושב לראות בסקרנות. אחד מהמשחקים האלו יקרו הערב (חמישי, 20:30), כשבית”ר ירושלים מארחת את הפועל תל אביב בטדי. הקבוצה מהבירה רוצה לעשות עוד צעד חשוב במאבק האליפות ומנגד החניכים של אליניב ברדה, שמנסים לעלות למקום הרביעי על חשבונה של מכבי חיפה.

הרכב בית״ר ירושלים: מיגל סילבה, רועי אלימלך, בריאן קראבלי, לוקה גאדראני, ירדן כהן, ירין לוי, עדי יונה, דור מיכה, עומר אצילי, ירדן שועה וג׳ונבוסקו קאלו.

הרכב הפועל תל אביב: אסף צור, שחר פיבן, פרננד מאיימבו, צ׳יקו, יזן נסאר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, עמרי אלטמן, לויזוס לויזו, רועי אלקוקין ודניאל דאפה.

החבורה של ברק יצחקי נמצאת בעונה שיכולה להיות היסטורית מבחינתה. כשמכבי תל אביב נראית רע, והמרחק מהפועל באר שבע לא גדול, הצהובים-שחורים מבינים שזה הרגע שלהם לקחת צעד קדימה בדרך לאליפות פוטנציאלית והיסטורית. המומנטום איתם, אחרי שהם גברו בשבת האחרונה בגביע המדינה על עירוני טבריה, כשמי שבלט, היה עומר אצילי, שכבש שער מדהים ביופיו מחצי מגרש.

בצד השני נמצאים האדומים, להם גם עונה שעולה על הציפיות המוקדמות עד כה, שכן הם נראים נהדר בזמן שרבים כבר שוכחים שבזמן הזה בשנה שעברה הם נאבקו בליגה הלאומית. אליניב ברדה וחניכיו גם הם באים אחרי ניצחון בגביע נגד קבוצה מליגת העל, אחרי שהביסו בקלילות 0:3 את מ.ס אשדוד ביום חמישי.

היסטורית המפגשים בין הקבוצות עשירה ומלאה ברגעים פיקנטיים, אבל אפשר להסתכל קרוב. הקבוצות נפגשו כבר פעמיים העונה וסיפקו משחקי ענק, כשכל פעם מישהי אחרת יצאה עם ידה על העליונה. בגביע הטוטו, הייתה זאת בית”ר ירושלים שזכתה בתואר אחרי 1:2 נפלא ובליגה, הפועל תל אביב השלימה מהפך עצום ו-2:3 על הצהובים-שחורים בבלומפילד בבעיטה האחרונה של המשחק.