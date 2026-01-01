רודריגו, גונסאלו או שניהם? ריאל בלי אמבפה

אחרי פגרה קצרצרה, הליגה הספרדית חוזרת עם בשורה. החל מהמחזור ה-18 ובמשך מספר שבועות (כך זה נראה כרגע, אלא אם יהיה נס), קיליאן אמבפה, המלך הבלתי מעורער של לה ליגה פנטזי העונה, לא יעמוד לרשות ריאל מדריד ולרשות המנג’רים בעקבות פציעה. הצרפתי נמצא ובצדק כבאנקר כמעט בכל נבחרת שלכם, אבל בתקופה הקרובה לא יעמוד לרשותו של צ’אבי אלונסו ולכן אל תבחרו בו.

לעמוד המשחק לחצו כאן. ההרכבים המשוערים של הקבוצות מתעדכנים גם באתר והאפליקציה של הפנטזי.

פציעתו של אמבפה מחייבת את אלונסו לחשב מסלול מחדש בכל הנוגע לחלק הקדמי, גם לקראת המשחק ביום ראשון מול בטיס וגם, בסבירות גבוהה מאוד, לקראת הסופר קאפ הספרדי. לא מדובר כמובן בהיעדרות שולית. אמבפה כבש העונה 29 שערים ב-24 משחקים, יותר מ-50 אחוז מכלל שערי הקבוצה, נתון שממחיש לבדו עד כמה חסרונו משמעותי. המאמן מאבד את השחקן שסביבו נבנה המשחק ההתקפי מאז הגעתו.

אמבפה ואלונסו (IMAGO)

בהיעדר האיום המרכזי בהתקפה, עומדות בפני המאמן כמה חלופות. האפשרות הטבעית ביותר היא להציב את רודריגו כחלוץ מרכזי. זהו תפקיד שהוא מכיר היטב, כזה שמאפשר לו להביא תנועה, קישור בין הקווים ויכולת לשחק עם הפנים לשער. מעבר לכך, רודריגו סיים את השנה בכושר טוב, עם תחושת ביטחון מחודשת ועם תרומה ניכרת, לאחר שסיים בצורת שערים שנמשכה תשעה חודשים. שינוי כזה יפתח מקום בהרכב לפרנקו מסטנטואונו, אופציה יצירתית בין הקווים שיכולה לשמור על חדות התקפית ולהוסיף גם אגרסיביות ללחץ הגבוה.

אפשרות נוספת היא לחזק את מרכז המגרש באמצעות הזזת פדריקו ואלוורדה לאגף הימני. פתרון כזה מוסיף עוצמה ואיזון, אך בא על חשבון נוכחות התקפית טהורה בשליש האחרון. בתרחיש הזה, רודריגו שוב הופך לדמות המובילה בחוד, עם אחריות גדולה עוד יותר על סיומת המצבים.

אלונסו לא פסל גם שימוש בגונסאלו, תוך חזרה למתכונת שהפעיל בגביע העולם למועדונים. באופן כמעט פרדוקסלי, זו גם האפשרות הפשוטה ביותר וגם המהפכנית ביותר. פשוטה מבחינה מבנית, עם חלוץ תשע קלאסי וקבוע, ומהפכנית משום שבתקופה האחרונה המאמן צמצם משמעותית את מידת ההתערבות שלו בשילוב שחקני נוער, והעדיף פתרונות שמרניים יותר.

גונסאלו גארסיה (IMAGO)

קיימת גם האופציה לשחק ללא חלוץ מרכזי טבעי, כאשר ויניסיוס ורודריגו יוצרים צמד התקפי במערך 4-4-2. מדובר בגישה דינמית יותר, שנועדה לנצל שטחים ולהגביר מהירות במעברים, אך כזו שמעניקה פחות נוכחות בתוך רחבת היריב. טווח האפשרויות, עם זאת, מוגבל בשל מצבת הסגל בפתיחת השנה. אנדריק יצא בהשאלה לליון ולכן אינו רלוונטי, בעוד ברהים דיאס שוהה עם נבחרת מרוקו במסגרת גביע אפריקה לאומות.

המצב מסתבך עוד יותר לאור הכושר הנוכחי של ויניסיוס, שרחוק מלהיות בשיאו מול השער. הברזילאי לא כבש כבר 14 משחקים, עשרה בליגה וארבעה בליגת האלופות. שערו האחרון היה ב-4 באוקטובר מול ויאריאל, אז כבש צמד, בצורת ארוכה מדי עבור שחקן שאמור לעשות את ההבדל. זו בעיה שריאל מדריד חייבת לפתור במהירות, במיוחד כעת, כשאמבפה אינו שם כדי להוביל את ההתקפה.

ויניסיוס (IMAGO)

המספרים של ויניסיוס העונה משקפים היטב את חוסר הדיוק הזה: חמישה שערים בלבד ב-24 משחקים רשמיים, ואפס שערים בשישה משחקי ליגת האלופות. בלי הכובש המרכזי שלה ועם האיום ההתקפי השני שנמצא בבצורת ברורה, הבעיה של צ’אבי אלונסו בפתיחת 2026 היא לא פחות ממדאיגה. אז איך תיראנה הקבוצות במחזור הקרוב?

ראיו וייקאנו - חטאפה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו, פלוריאן לז'ן, נובל מנדי, פפ צ’באריה, אונאי לופס, איסי פלאסון, אוסקר ולנטין, פראן פרס, אלברו גארסיה וסרחיו קאמיו.

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, חואן איגלסיאס, דומיניגוש דוארטה, דז’נה דקונם, דייגו ריקו (אלאן ניום), לואיס מייה, מאורו ארמבארי, מריו מרטין, קיקו פמנייה, אלכס סנכריס (חואנמי) ואדריאן ליסו.

איסי פלאסון חוגג (La Liga)

סלטה ויגו - ולנסיה (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, חאבי רואדה (סרחיו קאריירה), חאבי רודריגס, קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה, מיגל רומאן, איליאש מוריבה, וויליוט סוודברג, בריאן סראגוסה (יאגו אספאס) ופראן ז’וטגלה (בורחה איגלסיאס).

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, תיירי קוראה, סזאר טארגה, חוסה מנואל קופטה (מוחטאר דיאקבי), חוסה גאיה, פפלו, פיליפ אוגריניץ’ (חאבי גרה), לואיס ריוחה, אנדרה אלמיידה, לוקאס בלטראן (דייגו לופס) והוגו דורו.

וויליוט סוודברג (La Liga)

אוססונה - אתלטיק בילבאו (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, ולנטין רוזייה, אלחנדרו קטאנה, חורחה אראנדו, חואן קרוז (חאבי גלאן), לוקאס טורו, ג’ון מונקאיולה, איימאר אורוס, ויקטור מוניוס, רובן גארסיה ואנטה בודימיר.

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, חסוס ארסו, אייטור פארדס, דני ויויאן, אדאמה ביורו (יורי ברצ’יצ’ה), מיקל חאורגיסאר, אויאן סאנסט, איניגו רואיס דה גלארטה, איניאקי וויליאמס, ניקו וויליאמס ו אלכס ברנגר (גורקה גורוסטה).

איניאקי וויליאמס (IMAGO)

אלצ'ה - ויאריאל (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה, אלברו נונייס, ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, חרמן ואלרה, מארק אגואדו, מרטים נטו (חוסאן), אלייש פבאס, אלברו רודריגס ורפא מיר.

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’וניור, סנטיאגו מוריניו, רפא מרין, חואן פוית’, סרג’י קרדונה (אלפונסו פדראסה), סנטי קומסנייה, דני פארחו, ניקולה פפה, אלברטו מוליירו, איוסה פרס וז’ורז’ מיקאוטדזה).

אלברטו מוליירו (La Liga)

אספניול - ברצלונה (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, פרננדו קאלרו, קרלוס רומרו, אורקו גונסאלס דה סראטה, פול לוזאנו, טייריס דולאן, פרה מייה, אדו אקספוסיטו ורוברטו פרננדס.

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז'ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, אריק גארסיה, פדרי, פרמין לופס (מרקוס רשפורד), לאמין ימאל, ראפיניה ופראן טורס (רוברט לבנדובסקי).

ראפיניה חוגג עם לאמין ימאל (IMAGO)

סביליה - לבאנטה (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חואנלו, חוסה אנחל קרמונה, נמניה גודל, אנדראס קסטרין, אוסו, בטיסטה מנדי, ג’יבריל סו, לוסיאן אגומה, אלכסיס סאנצ’ס (פקה פרננדס) ואיסאק רומרו.

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אדריאן דה לה פואנטה, דייגו פמפין, קווין אריאגה, אונאי ונסדור, קרלוס אלברס, ויקטור גארסיה, פבלו מרטינס ואיבן רומרו.

אלכסיס סאנצ'ס (La Liga)

ריאל מדריד - בטיס (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אנטוניו רודיגר, דין האוסן (ראול אסנסיו), אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה (ארדה גולר), רודריגו, ג’וד בלינגהאם, ויניסיוס ג'וניור וגונסאלו גארסיה.

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס, אנחל אורטיז (הקטור ביירין), נתן, מארק ברטרה, ריקרדו רודריגס (ולנטין גומס), נלסון דאוסה, מארק רוקה, אנתוני, פבלו פורנאלס, אייטור רויבאל וקוצ’ו הרננדס.

ריאל תסתדר בלי הצרפתי? אמבפה ורודריגו (La Liga)

מיורקה - ג'ירונה (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומאן, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, יוהאן מוחיקה, סאמו קוסטה, סרג’י דארדר, מאנו מורלאנס, יאן וירג'יל, מתאו ג’וסף ו-ודאט מוריצ’י.

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, ארנאו מרטינס, ויטור רייס, דיילי בלינד, אלכס מורנו, אקסל ויטסל, איבן מרטין, בריאן חיל, ויקטור ציגנקוב, יאסר אספרייה (אלחנדרו פראנסס, הוגו רינקון) ו-ולדיסלב ואנאט.

ודאט מוריצ'י מול חוסה גאיה (La Liga)

אלאבס - אוביידו (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ג’ון פאצ’קו, יוסף אנריקס, אנטוניו בלאנקו, פבלו איבנייס, קרלוס ויסנט (קאלבה), קרלס אלנייה (עבדה רבאש), דניס סוארס ולוקאס בויה (טוני מרטינס).

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, לוקאס גודסון, דויד קארמו, דויד קוסטאס, ראחים אלחסן (חאבי לופס), סנטיאגו קולומבטו, ניקולס פונסקה, יוסיפ ברקאלו, אלברטו ריינה, איליאס שיירה ופדריקו ויניאס.

קרלס אלנייה (IMAGO)

ריאל סוסיאדד - אתלטיקו מדריד (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון אראמבורו, דולייה צ'לטה-צאר (אריץ אלוסטונדו), ג’ון מרטין, איין מוניוס (סרחיו גומס), פבלו מרין, קרלוס סולר (לוקה סוצ’יץ’), ברייס מנדס, טאקה קובו, גונסאלו גדש ומיקל אויארסבאל.

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, מארק פוביל (חוסה חימנס), רובין לה נורמן (מתאו רוג’רי), דויד האנצ’קו, קוקה, פבלו באריוס, חוליאן אלברס, ג’וליאנו סימאונה, אלכס באאנה (קונור גלאגר) ואנטואן גריזמן (אלכסנדר סורלות’).