יפן, הנבחרת וההצעה מחיפה: נטע לביא בראיון

נטע לביא הוא אחד הלגיונרים הבכירים שיש לכדורגל הישראלי להציע. הקשר יצא לפני שלוש שנים ממכבי חיפה לליגת היפנית, לגמבה אוסקה, כשמאז הוא עשה לעצמו שם במדינה, ולאחר שנתיים וחצי נרכש על ידי מצ’ידה. השחקן דיבר על מכבי חיפה, החיים ביפן ועל הליגה המקומית בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

אתה אוהב את הטייטל כשגריר ישראל ביפן?

”יש המון שגרירים ישראליים ביפן, יש קצת דהירה. גם דין דוד הגיע שזה כיף ומקווה שעוד יבואו”.

מה קורה איתך?

”בסדר גמור, בפגרה בארץ, תכף חוזר למחנה אימונים ביפן, נחתי בארץ וראיתי את המשפחה וחוזרים לשנה ועונה חדשה”.

איפה יותר כיף?

”יש שם הרבה מאוד כיף ונהנים, ובסופו של דבר גם אין על הארץ שלנו”.

נטע לביא (רויטרס)

זו תרבות אחרת, כמו לנחות בכוכב לכת אחר.

”לגמרי, אבל בסוף ההרגלים נשארים כי אנחנו חיים בבית שלנו ויש הרבה דברים שונים”.

מה אתה הכי אוהב?

”הסבלנות נראה לי. הכבישים, יש הרבה תורים והכל יותר רגוע”.

אין להם את הלחץ שלנו, אין מלחמות, אולי רעידות אדמה אבל פה אנחנו במלחמות.

”פעם ראשונה שהרגשנו רעידת אדמה זה היה לפני חודש האמת, הבית רעד קצת אבל בסדר. הבתים מובנים לזה, הם שנים חווים רעידות אדמה והבית עמד יציב”.

הייתה לך פציעה טורדנית במהלך העונה.

”כן, מבאס גם. עברתי למועדון החדש, מצ’ידה, ואחרי חודש וחצי נפצעתי ופציעה של כדורגל שהייתה די קשה בארבע ראשי, אבל עבדתי קשה ואני מרגיש טוב מאז, חזרתי בסוף העונה ושמתי מאחוריי, אבל זה היה מבאס כי עברתי לפה ורציתי להראות את עצמי למועדון וזה עוד לא קרה”.

נטע לביא חוגג (IMAGO)

עשית את המעבר מאוסקה לטוקיו, איך היה?

”גם אוסקה עיר גדולה, אבל טוקיו עיר מדהימה, הרבה יותר מערבית ויותר אנגלית גם, כיף לי וזה אתגר אחר, מועדון חדש, מועדון שנבנה מאפס בעצם ודי מהר, הבעלים קנה את המועדון והעלה מליגה ג’ לליגה הראשונה מהר מאוד, השקיע הרבה כספים, גם במתחם אימונים והביא הרבה שחקנים שנמצאים בנבחרת יפן, מועדון טוב וחזק ואני מקווה שנמשיך לעשות תוצאות טובות, הקבוצה עלתה לליגה הבכירה בעצם לפני שנה וסיימה מקום שלישי, השנה לקחנו גביע, וכל הזמן מדברים על להתחרות ולקחת תארים, זה חשוב להם”.

בקיץ האחרון רפאלוב פנה אליך והציע לך לחזור למכבי חיפה, אמרת ‘לא תודה’.

”זה היה יותר קרוב בקיץ, מסכים עם זה. החוזה שלי היה אמור להסתיים בינואר וחשבתי אם לעבור לפני שהחוזה נגמר או בסוף שנה שהחוזה מסתיים, קיבלתי אתגר חדש בסוף ביפן ורציתי לקחת אותו כי חשבתי שיש לי עוד מה לתת ואני בטוח שיש מה לתרום עוד, הזמן שלי לחזור למכבי חיפה עוד יהיה וגם שם אתרום”.

נטע לביא במכבי חיפה (עמרי שטיין)

אם לא האתגר אז היית חוזר למכבי חיפה? הייתה סיטואציה כזאת?

”הכל בדיעבד, אבל יכול להיות שכן ויכול להיות שהייתה הצעה אחרת. תמיד כשאני רואה אותי מסיים פה ואני רוצה לחזור כשהייתי משמעותי, אני שחקן שרוצה לחוות ולאתגר את עצמי בחו”ל. ליאור היה 10 שנים בחו”ל והוא הבין אותי, זה המצב. הגיעה הצעה טובה עבורי ולקחתי אותה”.

אז זה לא על הפרק לחזור עוד חצי שנה ולהיות תחת בכר?

”עברתי לקבוצה חדשה ולא עברתי כדי להעביר את הזמן, אני רוצה להיות משמעותי ולחוות עוד מהכדורגל היפני, הכדורגל אבל נזיל ואתה יודע את זה יותר טוב ממני, אבל הכל יכול לקרות ואני רוצה לחוות את הכדורגל ולתרום את חלקי”.

ברק בכר (חג'אג' רחאל)

למעשה כל הדור שלך שהביא לאליפויות וליגת האלופות והישגים בחיפה עזב, איך אתה רואה אותם?

”זה מעגל, תמיד קבוצות עוברות את זה. קבוצה לוקחת 3 אליפויות ויש מעגל של שחקנים שרוצים להתקדם או בשחיקה או מתבגרים, וכל אחד עם הסיפור האישי למה הוא מתקדם או מחווה משהו אחר. אני בטוח שהמעגל הזה יחזור, אני רואה כמה קשה הם עובדים בשביל שזה יחזור”.

מה חסר למכבי חיפה?

”קשה לדעת מרחוק, וגם כשעליתי לבוגרים אז הסתכלתי מה קורה מסביבי ולמדתי את הרקע מה קורה סביבי, קשה לדעת מרחוק. עקבתי קצת יותר מאז שבאתי לפגרה גם והם שיחקו טוב, לפחות מה שראיתי, ראיתי נגד בית”ר והם שיחקו טוב והיה חסר רק לשים גולים, הגביע היה שונה אבל הצגה שגם באליפויות לא הבאנו שמונה שערים, וגם אתמול. אני ראיתי מכבי חיפה טובה של ברק בכר שהבין שצריך לייצב את המערכת, ברור שצריך לשפר כל הזמן וצריך להתקדם, בטוח שיעשו את זה, בטוח שהם לומדים מטעויות, המעגל הזה ייסגר יותר קרוב ממה שחושבים”.

איך אתה רואה את התפקוד של בכר וכמה הוא מאמן היסטורי?

”היסטורי אין שאלה בכלל, אחרי שנים הוא הביא את המועדון לקדמה הכי גבוהה שאפשר להיות, לפני שנה היה לו יותר קשה וזה בסדר. כשאתה הרבה שנים במועדון, זה מעגל, אי אפשר לקחת אליפויות 10 שנים ברציפות, אנחנו מבינים שזה לא ריאלי. הוא יציב ומאמן טוב שכל הזמן לומד, מתקדם וחושב איך להשתפר, וגם איך לשפר את הסובבים שלו והצוות שלו, השחקנים שלו, ואני מאוד אוהב אותו ברמה האישית”.

הוא צריך להישאר עוד עונה?

”הוא צריך להישאר מאמן מכבי חיפה, זה ברור”.

מתי אתה תחזור למכבי חיפה?

”אני נהנה ביפן גם בפן המשפחתי וגם הכדורגל”.

נטע לביא ביחד עם אשתו שיר ובנם (עמרי שטיין)

מה ההבדל בכדורגל? תן את הדגשים.

”ליגת העל יותר פתוחה ממה שהייתי בה, אבל עכשיו זה עוד יותר, אין מועדון מסוים או כמה שאתה אומר שהם ייקחו אליפות, כל שנה זה משתנה וכל אחת יכולה לנצח כל אחת, הכדורגל פה יותר מהר ואינטנסיבי, עם יותר טעויות, כזר גם אני לא הכי שולט במשחק כי קשה לתקשר, וזה אתגר, אבל זה מאתגר אותי לשנות סוג של את המשחק שלי”.

למדת את השפה כבר?

”קצת, לא יותר מדי. אני מנסה ללמוד עוד ועוד כל הזמן”.

איזה מילים הכי בולטות?

”נראה לי שאתה נכנס למונית אז במקום להראות את הכתובת וזה ייקח שעות, אני אומר ישר שמאלה ביפנית וכו’”.

חוץ מיפן, הצעה ממקום אחר זה יאתגר? אתה אוהב הרפתקאות ותרבויות ולחוות.

”כל הצעה שתבוא צריך לבחון אותה כמו שאתה בוחן כל דבר בחיים שלך, זה רחב וגדול, צריך משהו שגם מאתגר אותי וגם מתאים לי בשלב הזה בקריירה וגם נכון מקצועית, כל הצעה שהיא אני חושב עליה הרבה כל הזמן”.

בביקור בארץ לא שיגעו אותך האוהדים?

”זה כיף תמיד, זה הבית שלי בסופו של דבר, אני נהנה מזה”.

נטע לביא (IMAGO)

אתה והנבחרת זה לא משהו שהולך יותר מדי עד עכשיו, משהו מתפקשש.

”היו תקופות יותר טובות והיו פחות, מאז שעברתי ליפן לקחתי בחשבון שזה יכול להיות מאתגר, אבל אני תמיד מרגיש חלק ממנו”.

אולי בגלל שאתה ביפן אז פחות סופרים אותך?

”לא חושב, גם הייתי פצוע בזימונים האחרונים וזה לא רלוונטי, אני בקשר ולא חושב שלא סופרים את הליגה היפנית, מחזיקים מזה”.

רן בן שמעון עושה ביקורים לשחקנים ואליך הוא לא הגיע.

”להגיע ליפן זה מסע, אולי הוא היה רוצה להגיע”.

זו טיסה טיסה. אתה מייעץ לו אולי לבוא לאמן פה?

”מאמן זר ביפן זה אתגר לא פשוט, כי צריך לדבר באנגלית ואז מתרגמים ליפנית, בכל קטע טקטי ובכל אסיפה, וצריך להבין את המנטליות שלהם שהיא מאתגרת מאוד ומעניינת, הייתי ממליץ למאמנים לבוא לפה”.

נטע לביא במדי נבחרת ישראל (רדאד ג'בארה)

כישראלי אין שם בעיות כי אתה מישראל?

”יפן היא רחוקה וגם הטיים זון שונה, בהתחלה ב-7.10 דאגו בקבוצה ושאלו וכיבדו, אבל זה לא משהו שמורגש ביום יום”.

איך אתה רואה את ההתאקלמות של דין דוד? איך אתם בקשר?

”אנחנו בקשר טוב ואני שמח שהוא בא, הלוואי והוא היה איתי בחדר ההלבשה, זה לא קל. לזר בכללי זה לא קל מקצועית, גם המרחק, התרבות, השוני במשחק וצריך זמן התאקלמות, אני בטוח שעונה הבאה הוא יפציץ”.

יש ישראלים בדרך ליפן?

”אין לי מושג, הלוואי, אם תדע תגיד”.

אתה צריך להמליץ.

”אני לא סוכן, אבל יש הרבה ישראלים שעוברים ל-MLS, גם יפן צריכה להיות אופציה כזאת והלוואי ואני ודין נהיה טוב כדי שנביא ישראלים אלינו”.