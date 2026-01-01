יום שישי, 02.01.2026 שעה 02:28
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"התביעה של סגל? מסע יחצני כדי להשתיק אותי"

שחקן העבר פודי חלפון דיבר בתוכנית "שיחת היום" על התביעה של בעלי נתניה לשעבר אייל סגל נגדו: "אמשיך להביע את דעתי בלי פחד". סגל בחר שלא להגיב

כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, בעלי מכבי נתניה לשעבר, אייל סגל, הגיש ביממה האחרונה תביעה לבית משפט השלום בתל אביב כנגד איש התקשורת כיום ושחקן העבר מרדכי פודי חלפון.

סגל הגיש את התביעה באמצעות עורכי דינו ממשרד עורכי הדין זאב ליאונד ושות' ודורש פיצוי כספים בסכום כולל של 600,000 שקלים, בעבור לשון הרע, על דברים שנאמרו ע"י חלפון כנגד הבעלים (בין השאר בתוכנית "שיחת היום" של ONE). פודי חלפון עלה לדבר על העניין בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

קיבלת את התביעה של אייל סגל?
”ברור”.

הוא תובע אותך על כל האמירות שלך, גם במסגרת התכנית פה והדברים שנאמרו. מה עבר לך בראש כשקיבלת את כתב התביעה? 600 אלף שקל בבית המשפט השלום ת”א, הוא טוען שהשתלחת בו ברשתות ועם הסגנון המתלהם וכו’.
”כתב התביעה שהגיע לכל אמצעי התקשורת נראה על פניו כמסע יח”צני על מנת להשתיק אותי. התגובה תובא דרך עורכי הדין שלי, אני אמשיך לפרשן ולהגיד את דעתי כשחקן עבר וכמו שצריך, עד היום הציבור לא נחשף לסכום הנכון לגבי המכירה של סגל לקבוצת ההשקעות, מקווה שייחשפו לזה”.

“ואין לי שום דבר אישי נגד סגל וכל האחרים, עומד לנגד עיניי טובת הקבוצה בלבד ואני אמשיך להגיד את הדעות שלי בלי פחד. התביעה זו השתקה וזו הדרך שלו ואני לא מפחד ממה שהוא עושה, הוא תובע את אלי טביב, אותי, את האוהדים, את כולם. נדע מה לעשות.

“אני לא חרגתי משום דבר של דיבה או לא יודע מה. אני פרשן ברדיו 90 ולפעמים אצלכם בטלוויזיה, אני אומר את דעתי בפרשנות נכונה ונאותה, יש לי גם את המחשבות שלי והדעות שלו, אין שום עניין, לא הכפשתי אותו לא אמרתי לו מילת גנאי חס וחלילה ולא מילה במקום. דיברתי באופן כללי על כל המערכת, לא הזכרתי אייל סגל וכל הדברים שהוא מאשים, אבל זה הדרך של הבן אדם. אני שואל אותך משהו, הוא עזב את מכבי נתניה?”.

מה זאת אומרת? הוא עזב, מכר את נתניה.
”הוא עזב את הכדורגל?”

כן, יכול להיות שהוא מגיע למשחקים.
”אם ביבי היה תובע על כל מילה שאומרים עליו אז היה תובע חצי מדינה”.

ראינו מלא תביעות לאחרונה דווקא. איתמר בן גביר ועוד מלא.
”זה לא יפחיד אותי”.

ניסית לדבר עם אייל סגל ולסגור איתו את העניין?
”הוא תבע אותנו את רדיו 90, ניסיתי לגשר איתו לגבי הדברים עם האנשים הקרובים שלו, גם המנהל של הרדיו החליט ללכת עם התביעה עד הסוף והוא לא מוכן שישתיקו אותו והפרשנים שלו, זה עניין של אנשים. כשאני רואה צורת התנהלות של בן אדם שהוא כל שני וחמישי תובע מישהו אחר, אתה מבין עם מי יש לך עסק”.

איך זה יסתיים בhניכם?
”אין לי מושג. כולם יודעים שהוא אדם עקרוני וקשה, לאן זה יילך?”.

אתה לא חושב שאתה צריך להתנצל בפניו.
”אני אמרתי דברים שכל נתניה או רוב נתניה חושבים ואומרים כמוני, אבל בגלל שאני פרשן אז הוא תבע אותי, הוא יכול לתבוע מלא אוהדים שאמרו פי אלף יותר קשה ממני, אבל למה לתבוע אותי? כי הוא יודע שאם הוא ישתיק אותי לא אגיד את הדעות שלי, זה כל המטרה שלו. הגיע אליי שליח של תביעה והיום זה כבר התפרסם בכל אמצעי התקשורת, ותגיד לי, ביום כזה של תחילת שנה וערן זהבי פורש, דני אבדיה כוכב ומראים את כל הכוכבים, אתה מתעסק בדבר שולי כזה?”.

אולי בגלל שהוא נפגע והוצאה דיבתו, אולי הוא חושב אחרת.
”זה התפרסם”.

ברגע שאתה מגיש תביעה לבית משפט אי אפשר להסתיר את זה.
”אם אני תובע אותך, כמה יידעו על זה? כמה אנשים ירצו לבדוק? אני אין לי פחד, אבל אנשים מסביבתי, הילדים והמשפחה שלי, כולם טלפונים, חברים שלי, לאן אתה רץ?”.

אנחנו עוד נדבר איתך כשתגיש כתב הגנה.
”מקווה שהכל יעבור בשלום”.

אני מציע שתשבו ותדברו, אני נגד כל התביעות האלו.
”אני הראשון שאדבר בשלום ואשמח ללבן את זה”.

אייל סגל בחר שלא להגיב לדברים.

