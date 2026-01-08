תחנה חדשה: דניאל פרץ הושאל לסאות'המפטון

לאחר חצי עונה לא מוצלחת במדי המבורג מהבונדסליגה, בה לא הצליח לזכות באפודת השוער הראשון ולקבל דקות משחק משמעותיות, סאות’המפטון הודיעה באופן רשמי כי דניאל פרץ הושאל לשורותיה עד לסיום העונה. כידוע, הישראלי עדיין שייך לבאיירן מינכן.

עד כה העונה, פרץ שיחק בשני משחקים בלבד בכל המסגרות, זאת לאחר שהמאמן מרלין פולצין העדיף באופן קבוע את השוער הראשון דניאל הויר פרננדס, בזמן שהמועדון מנסה לנווט את עונתו הראשונה בחזרה בבונדסליגה מזה זמן רב. נכון לעכשיו, המבורג מדורגת במקום ה-13 בטבלת הליגה.

מהצד השני, סאות’המפטון פתחה את העונה בצורה רעה, דבר שהוביל בסופו של דבר גם לפיטורי המאמן הצעיר וויל סטיל. לאחר מכן מי שלקח את המושכות הוא טונדה אקרט, שהצליח לייצב מעט את הספינה והביא את הקבוצה, כאמור, עד למקום ה-15 בטבלה, מרחק שמונה נקודות מהמקום המוביל לפלייאוף העלייה לפרמייר ליג.

דניאל פרץ (סאות'המפטון)

בהודעה הרשמית של סאות’המפטון נכתב: “השחקן בן ה-25 מצטרף להמשך העונה מבאיירן מינכן, לאחר שבילה את המחצית הראשונה של העונה בהמבורגר מהבונדסליגה.

פרץ הצטרף למכבי תל אביב בגיל שש, טיפס בסולם הדרגות לפני שערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת ב-2020, והפך לבלם הבחירה הראשונה של המועדון ב-2021/22.

פרץ הרשים בשתי עונות עם מכבי, הצטרף לענקית הגרמנית באיירן באוגוסט 2023, וערך את הופעת הבכורה שלו בבונדסליגה ובגביע באותה עונה. המשחק רהאשון בליגת האלופות הגיע בדצמבר 2024, לפני שנסע לצפון גרמניה כדי להצטרף להמבורג עם חזרתה לליגה הבכירה ביולי”.

דניאל פרץ, כבר לא בהמבורג (IMAGO)

דניאל פרץ, שדיבר לראשונה כ”קדוש”, אמר לאחר החתימה: “אני ממש שמח לעשות את המעבר הזה לסאות'המפטון, זה מועדון נהדר בליגה טובה ואני ממש מצפה להתחיל. אני רוצה לעזור לקבוצה לחזור לפרמייר ליג. למרות שזו מטרה קשה, אני חושב שהיא ריאלית. יש עוד הרבה משחקים לפנינו”.

עוד הוסיף השוער הישראלי: “אני חושב שאני ממש מאוזן בסוג השוער שאני. אני מאוד אוהב לשחק עם הרגליים ולעזור לקבוצה שלי, אני אוהב להיות אגרסיבי בהגבהות ולהגן על המרחב. אני לא רוצה לדבר יותר מדי לפני - אני רוצה להראות את זה על המגרש מהיום הראשון”.

המנהל הטכני של הקבוצה, יוהנס ספורס, אמר: “דניאל מגיע עם יכולת מוכחת הן בארץ והן בחו"ל. הוא שיחק ברמה הגבוהה ביותר ואנחנו שמחים לקבל אותו לכאן, שם הוא מוסיף איכות ועומק נוספים למחלקת השוערים שלנו”.