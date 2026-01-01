יום שישי, 02.01.2026 שעה 01:52
ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

דיווח: פרץ ערך בדיקות רפואיות בסאות'המפטון

על פי ה'סקיי', השוער לקראת חתימה רשמית במועדון האנגלי מהצ'מפיונשיפ, שכבר סיכם את תנאי ההשאלה מול באיירן, מה אמר המאמן? הפרטים המלאים בפנים

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

הפרק של דניאל פרץ בגרמניה עומד להסתיים. השוער הישראלי, שעבר בקול תרועה רמה לבאיירן מינכן בקיץ 2023, לא הצליח להשאיר חותם במועדון, כשגם בחצי עונה האחרונה בה הושאל להמבורג לא הרבה לשחק. כעת, על פי דיווח ב׳סקיי ספורט׳, השוער הישראלי סיכם את תנאיו בתחנה חדשה.

על פי אותו דיווח, פרץ ערך בדיקות רפואיות בסאות’מפטון האנגלית, כשהמועדון סיכם את תנאי השאלתו מבאיירן מינכן לחצי עונה הקרובה, וכלל גם סעיף רכישה בתום העונה הנוכחית.

סאות’המפטון נמצאת במקום ה-13 בטבלת הצ’מפיונשיפ, כשבמאזנה 34 נקודות, והיא רחוקה ארבע נקודות מהמקום השישי, שמוביל לפלייאוף העלייה בתום העונה הסדירה.

מאמן הקבוצה, טונדה אקרט, דיבר אחרי ה-0:0 עם מילוול ואמר: “זו שאלה שמתאימה יותר למנהל הספורטיבי שלנו. מבחינתי, רק מילוול ומידלסברו היו בראש שלי. יהיה לי קצת יותר זמן פנוי אחרי המשחק מול מידלסברו לחשוב על הדברים האלה. אנחנו תמיד בודקים איך אפשר לשפר את הסגל בכל חודש ובכל רגע.

“אם משהו יכול לשפר אותנו, צריך לבדוק ולוודא אם זו אופציה שכדאי ללכת עליה. אני לא בטוח שאני האדם הנכון לשאול לגבי עמדות מסוימות. יש לי רעיון ועיניים שלי, אבל אני סומך על מחלקת הסקאוטינג. אני בטוח שאם נבצע משהו בחלון ההעברות, זה יוסיף לאיכות הסגל”.

