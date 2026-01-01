דיווח: פרץ ערך בדיקות רפואיות בסאות'המפטון

הפרק של דניאל פרץ בגרמניה עומד להסתיים. השוער הישראלי, שעבר בקול תרועה רמה לבאיירן מינכן בקיץ 2023, לא הצליח להשאיר חותם במועדון, כשגם בחצי עונה האחרונה בה הושאל להמבורג לא הרבה לשחק. כעת, על פי דיווח ב׳סקיי ספורט׳, השוער הישראלי סיכם את תנאיו בתחנה חדשה.

על פי אותו דיווח, פרץ ערך בדיקות רפואיות בסאות’מפטון האנגלית, כשהמועדון סיכם את תנאי השאלתו מבאיירן מינכן לחצי עונה הקרובה, וכלל גם סעיף רכישה בתום העונה הנוכחית.

סאות’המפטון נמצאת במקום ה-13 בטבלת הצ’מפיונשיפ, כשבמאזנה 34 נקודות, והיא רחוקה ארבע נקודות מהמקום השישי, שמוביל לפלייאוף העלייה בתום העונה הסדירה.

מאמן הקבוצה, טונדה אקרט, דיבר אחרי ה-0:0 עם מילוול ואמר: “זו שאלה שמתאימה יותר למנהל הספורטיבי שלנו. מבחינתי, רק מילוול ומידלסברו היו בראש שלי. יהיה לי קצת יותר זמן פנוי אחרי המשחק מול מידלסברו לחשוב על הדברים האלה. אנחנו תמיד בודקים איך אפשר לשפר את הסגל בכל חודש ובכל רגע.

“אם משהו יכול לשפר אותנו, צריך לבדוק ולוודא אם זו אופציה שכדאי ללכת עליה. אני לא בטוח שאני האדם הנכון לשאול לגבי עמדות מסוימות. יש לי רעיון ועיניים שלי, אבל אני סומך על מחלקת הסקאוטינג. אני בטוח שאם נבצע משהו בחלון ההעברות, זה יוסיף לאיכות הסגל”.