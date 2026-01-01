יום חמישי, 01.01.2026 שעה 16:04
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"חרם זה לא משחק": הטקס נגד חרמות בטדי

בית"ר ירושלים תערוך הערב (20:30) טקס מרגש במיוחד לפני המשחק מול הפועל ת"א, במסגרת המחזור ה-16 של ליגת העל כחלק מהמאבק בחרמות. הפרטים בפנים

|
קהל אוהדי בית
קהל אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

בית”ר ירושלים תערוך הערב (חמישי, 20:30) טקס מרגש ומיוחד לפני פתיחת המשחק מול הפועל תל אביב, במטרה להעלות את המודעות לתופעת החרמות שילדים וילדות חווים במסגרות החברתיות והחינוכיות. במרכז הטקס יעלה לכר הדשא אורי, ילד המתמודד עם חרם בבית הספר, יחד עם שחקן הקבוצה דור מיכה. במקביל, יוקרן על גבי מסכי האצטדיון סרטון מיוחד.

בסרטון מתועד שיח אישי בין אורי לדור, בו אורי משתף בקשיים שהוא חווה בבית הספר, בהעלבות ובתחושת הבדידות. דור הקשיב לדבריו, חיזק אותו, עודד אותו והעביר לו מסר ברור של נוכחות ואכפתיות, ואף הבטיח לו שיגיע איתו לבית הספר ויעמוד לצידו.

בנוסף, בסרטון משולבים קטעים מאימון “הגשמת חלומות” שערך המועדון לאחרונה לילדים המתמודדים עם קשיים חברתיים, וכן דבריו של מנכ"ל המועדון, כפיר אדרי, שאמר לילדים במהלך האימון כי המועדון יעמוד לצידם, יעניק להם תמיכה ויסייע להם בכל דרך אפשרית.

האימון הפתוח של בית"ר ירושלים (באדיבות בית"ר ירושלים)האימון הפתוח של בית"ר ירושלים (באדיבות בית"ר ירושלים)

בבית”ר הוסיפו: “הטקס מתקיים כחלק מפעילות חברתית מתמשכת שמוביל המועדון, הרואה בכדורגל פלטפורמה ערכית וחינוכית, ובהמשך ישיר לאימון “הגשמת חלומות” שנועד לחזק תחושת שייכות, ביטחון וערבות הדדית”.

הנתונים מדאיגים: בשנת 2025 ניסו 949 ילדים להתאבד, ולמעלה מ-100 ילדים שמים קץ לחייהם מדי שנה בעקבות חרם זוהי מציאות שמחדדת את הצורך בפעולה, הקשבה ומעורבות.

בסיום, המסר שיוביל את המהלך הוא ברור: “תמיד יחד: לא משאירים אף אחד מחוץ למגרש”. בית”ר סיכמה: “המועדון ימשיך לעשות כל שביכולתו על מנת לפעול נגד חרמות, לחזק ילדים ונערים המתמודדים עם קשיים חברתיים, ולעמוד לצידם על המגרש ומחוצה לו”.

