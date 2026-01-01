מכה להפועל העמק: ייתכן ששדריק יזדקק לניתוח

הפועל העמק הפסידה אתמול (רביעי) בביתה 87:78 להפועל חולון. למשחק לא נרשם אצלה הסנטר קאדין שדריק, שנפגע בכתפו בניצחון בקריית אתא, בשבוע שעבר וכעת מסתבר שהפציעה לא פשוטה ושדריק צפוי להיעדר תקופה ארוכה.

בקבוצה בוחנים את מצבו של הסנטר ויצטרכו להכריע בין ניתוח לשחקן לבין טיפול שמרני. שדריק (24, 2.11) מעמיד העונה ממוצעים של 9.6 נקודות, 5.6 ריבאונדים ו-1.6 חסימה למשחק ב-21 דקות בממוצע לערב.

בעמק כבר מחפשים מחליף ומנהלים שיחות עם סנטר הפועל באר שבע, מייקל פוסטר ג'וניור.

פוסטר (22, 2.05) עומד בבירת הנגב על מספרים של 11 נקודות, 5.3 ריבאונדים, 1.9 אסיסטים וחסימה אחת בשמונה המשחקים בהם שיחק בשורות הקבוצה של רמי הדר בליגה.