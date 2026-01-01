יום ראשון, 04.01.2026 שעה 12:28
שונות  >> שיחת היום של שוופס

הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"

הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE. החדשות לגבי הפרישה של זהבי, מה יצחקי מתכנן להפועל והדרישה של זוהר להדיח את גיורא ענבר

|
אנדריאן קרייב, ערן זהבי ועומר אצילי (צלמי ONE)
כל החדשות לגבי הפרישה של ערן זהבי, מה ברק יצחקי מתכנן להפועל תל אביב שתתארח הערב (חמישי, 20:30) אצל בית”ר ירושלים וגם הדרישה של שר הספורט מיקי זוהר להדיח את יו”ר איגוד השופטים גיורא ענבר. כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

