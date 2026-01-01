הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים הכי חמים בספורט בשידור חי כאן באתר ובערוץ ONE. החדשות לגבי הפרישה של זהבי, מה יצחקי מתכנן להפועל והדרישה של זוהר להדיח את גיורא ענבר גידי ליפקין ואסי ממן | 01/01/2026 16:00 אנדריאן קרייב, ערן זהבי ועומר אצילי (צלמי ONE) כל החדשות לגבי הפרישה של ערן זהבי, מה ברק יצחקי מתכנן להפועל תל אביב שתתארח הערב (חמישי, 20:30) אצל בית”ר ירושלים וגם הדרישה של שר הספורט מיקי זוהר להדיח את יו”ר איגוד השופטים גיורא ענבר. כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש