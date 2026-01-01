מאיימבו מנהיג את הפועל ת"א, בבית"ר יתחרטו?

המשחק הערב (חמישי, 20:30) באצטדיון טדי בין בית"ר ירושלים להפועל תל אביב הוא הרבה יותר מעוד משחק. בשנים האחרונות שני המועדונים הגדולים נאלצו להתחרות במקומות נמוכים יותר, אבל בעונה הנוכחית זה מתחיל לחזור לימים הגדולים. עבור פרנן מאיימבו, קפטן הפועל תל אביב, זה ערב מיוחד ומפתח לקראת העתיד של האדומים בעונה הקרובה.

כשמאיימבו הגיע בקיץ האחרון מהפועל חיפה, לא מעט גבות הורמו. בלם זר, שקט, בלי עבר במועדון, ופתאום הוא זה שמקבל את סרט הקפטן של הפועל תל אביב באחד המועדונים הגדולים והלחוצים בישראל. היו כאלה שלא הבינו, היו כאלה שפקפקו. עם הזמן, ובזכות העבודה על הדשא, כל הספקות נעלמו. היום ברור לכולם: זו הייתה החלטה מדויקת. סימן שאלה שהפך לסימן קריאה.

מאיימבו הוא הרבה יותר מבלם. הוא העוגן של ההגנה והלב של הקבוצה. כשהוא משחק, הפועל תל אביב נראית מסודרת יותר, רגועה יותר, מחוברת יותר. כשהוא לא שם זה מורגש מיד. ההגנה פחות יציבה, הביטחון יורד, והקבוצה מתקשה להתמודד עם לחץ, כמו שקרה אחרי ההרחקה מול מכבי נתניה.

פרננד מאיימבו מנסה לעודד את חבריו (רדאד ג'בארה)

מאיימבו נותן שקט – לשוער, לבלמים שלידו, וגם לשחקני הקישור. מבחינה סמלית, העונה הוא החמיץ רק משחק אחד – גמר גביע הטוטו מול בית"ר ירושלים. מאיימבו ישב ביציע וצפה מהצד בהפסד של הקבוצה שלו, בגלל הכרטיס האדום שספג קודם לכן נגד מכבי נתניה. עבור קפטן, זה היה רגע קשה. "לראות את החברים שלך נלחמים בלעדיך, בלי יכולת לעזור, זה לא היה פשוט", כך מספרים בסביבתו ושהוא לקח את ההפסד הזה קשה מאוד. הערב, באותו אצטדיון ובמול אותה יריבה, הוא חוזר למגרש עם מטרה אחת ברורה: שזה לא יקרה שוב.

הבלם, שיחגוג בשבוע הבא 30 חורפים, הוא אחד השחקנים עם הכי הרבה דקות משחק בהפועל תל אביב העונה, נתון שממחיש את האמון המלא שהוא מקבל מהמאמן אליניב ברדה. הוא מוביל את הקבוצה בחילוצי כדור, נמצא בצמרת במאבקי האוויר, ושומר על יציבות לאורך זמן. הוא לא בלם של רגעים, אלא של רצף. כמעט ואין משחק שבו הוא נעלם או טועה בענק.

היתרון הגדול שלו הוא בקריאת משחק. הוא יודע לקרוא מה הולך לקרות שנייה לפני כולם. יודע מתי לצאת קדימה, מתי להאט, ומתי פשוט להרחיק בלי להתחכם. אין אצלו “אין סיכוי” ואין “כדור אבוד”. הוא תמיד שם, תמיד נלחם, ותמיד עושה את המקסימום בשביל הקבוצה.

מאיימבו היה חסר. שחקני הפועל תל אביב בסיום גמר גביע הטוטו (ראובן שוורץ)

קפטן בלי הצגות

מאיימבו הוא לא קפטן של צעקות או מחוות גדולות. המנהיגות שלו שקטה. הוא מדבר כשצריך, מקשיב תמיד, ונותן דוגמה בעיקר במעשים. שחקנים בהפועל תל אביב מספרים עליו בכנות: “זה גבר. אחד שאתה סומך עליו. כשמאיימבו לידך, אתה מרגיש בטוח וכיף שהוא איתנו".

כפי שמספרים בחודורב, הקונגולוזי קונצנזוס מוחלט בחדר ההלבשה. צעירים ומנוסים, ישראלים וזרים - כולם רואים בו דמות מרכזית. מחוץ למגרש הוא אדם עדין, נעים, כזה ששואל לשלום כולם, שם לב לפרטים הקטנים, ואכפת לו באמת מהמועדון. על הדשא הוא הופך למפלצת - חזק, אגרסיבי, לא מוותר על שום כדור.

בבית"ר מצטערים?

מי שניסה לצרף את מאיימבו בקיץ האחרון היה המנהל המקצועי של בית"ר ירושלים, אלמוג כהן. זה לא יצא לפועל, והבלם הגיע להפועל תל אביב. בדיעבד, נראה שמדובר בפספוס לא קטן. לא רק עבור בית"ר, אלא גם עבור קבוצות גדולות אחרות שלא הלכו עד הסוף על מאיימבו. הערב, מול ההתקפה החזקה של בית"ר, זה יהיה מבחן נוסף ואולי גם תזכורת למי שוויתר.

מאיימבו חוגג ניצחון על בית"ר העונה (רדאד ג'בארה)

"מאיימבו היה בראש סדר העדיפויות שלנו, לא סתם התחלנו את הבנייה ממנו. בלם זה שחקן ועוגן חשוב, ידענו שהניסיון שלו בליגה והדברים הטובים ששמענו עליו הם קריטיים לבנייה שלנו. עד עכשיו, הוא אחד העוגנים הכי חשובים שלנו", אמרו בהפועל תל אביב.

מסע"ת הפועל תל אביב לקראת בית"ר

לקראת המשחק בערב באצטדיון טדי, הפועל תל אביב יודעת דבר אחד: כדי לעצור את בית"ר ושחקני ההתקפה הנהדרים שלה כמו עומר אצילי, ירדן שועה, עדי יונה ועוד, היא צריכה את פרנן מאיימבו בשיאו. חד, מרוכז, מנהיג. כזה שלא מוותר, שלא נשבר, ושלא נותן לשום כדור ללכת לאיבוד.