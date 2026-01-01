"שיחקתי עם זהבי, ראיתי אותו מרחף על המגרש"

אחרי פתיחת העונה הטובה שלה, להפועל תל אביב מצפה אתגר ענק הערב (חמישי, 20:30), כשתצא לטדי למשחק קשה ביותר נגד בית”ר ירושלים. שחקן העבר של המועדון, בן שהר, דיבר על המחשבות לקראת ההתמודדות וגם על פרישתו של ערן זהבי בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

כשאתה רואה את זהבי בפרישה שלו, זה גורם לך גם לחשוב? אנחנו כבר בינואר, מה קורה?

”בלי קשר לערן זהבי, אני תמיד חושב מעבר לרגיל. חושבים על הכל ושמים את כל האופציות על השולחן, מאמין שנראה מה קורה בחודש הזה, נראה לאן אני אלך”.

יכול להיות שרצית להודיע, אבל לא רצית לקחת את התהילה מערן (צוחק)?

”כן בדיוק, לא רציתי לקחת לו (צוחק)”.

ערן זהבי (רדאד ג'בארה)

הוא עשה את זה עם ה-AI, עכשיו אתה צריך לחשוב מה לעשות אחרת, אולי עם האמא בתיה?

”כן זה רעיון טוב האמת”.

שהיא צועקת עליך ותעשה סרטון שהיא צועקת על התקשורת ושזה פייק.

”לא יודע אם זה יקרה עכשיו, אבל אולי אתם תכינו לי סרטון, יש לכם הרבה רעיונות”.

איתך לא חסר, אפשר לעשות דברים יפים.

”כל דבר בעיתו, וכל דבר בזמן שלו שיקרה, באתי לדבר על ערן ולא עליי”.

בן שהר (חגי מיכאלי)

אז מה אתה חושב על זה?

”שמעתם את הכל, אבל כאחד שהיה איתו לאורך כל הקריירה בכל מיני מקומות, בהפועל כקשר והוא לא היה החלוץ הגדול, תמיד אפשר להתווכח על מי השחקן הטוב בכל הזמנים, אבל הווינר הכי גדול זה ערן זהבי ללא ספק. ברגעים המטורפים שהוא ידע להיות בהם, המקומות שהיה בנבחרת ובמכבי ובהולנד, תקרות הזכוכית שהוא שבר, אני מעריץ את הדבר הזה ואני רואה אותו אז כן יש חלקים שאני מאוד אוהב, הוא שחקן ענק ואישיות מדהימה”.

לא שיחקתם הרבה ביחד.

”שיחקנו בהפועל ת”א”.

לא הרבה.

”שיחקנו שנה כשהיינו בליגת האלופות, בגול המפורסם גם בליון במספרת הייתי לידו, כבשתי את הראשון והשני”.

בן שהר בנבחרת עם ערן זהבי (אחמד מוררה)

שחקן כזה לידך, כמה היה מוסיף לך?

”זו חוויה עצומה והיה מוסיף לי המון, שיחקתי לידו ואתה רואה שחקנים שהם מרחפים על המגרש, הרגשתי שיש בו משהו מיוחד, לא רק אני כמובן. גם כקשר, אני לא אשכח אימונים לדוגמה שהיה אימון סתם שרוצים לנצח, אתה רואה אותו באטרף ורוצה לנצח ומשתולל על גוטמן ועוד, והיינו אומרים ‘מה הוא רוצה’, הוא עוד לא גילה את עצמו וזה מראה כמה הוא לא היה מתפשר והוא היה ווינר, כל שנייה על המגרש הוא לקח את עצמו לקצה גבול היכולת”.

אחד השערים הזכורים זה כמובן הגול בטדי מול בית”ר, יש משחק כזה היום ולא יודע אם הוא חשב על זה כשיש את המשחק הזה היום. הוא עשה הרבה דברים גדולים והוא ווינר, היה אדיר לראות אותו. המשחק היום של בית”ר – הפועל, אתה מכיר את הנפשות, מה הולך להיות? איך אתה רואה את המשחק?

”הייתי אומר שזה כן יותר תלוי בבית”ר ירושלים, למרות שהפועל לא תבוא להתבטל ויש שחקנים מסוכנים, אבל כן להפועל חסר שחקן משמעותי שזה טוריאל והוא המוציא לפועל, למרות שיש את לויזו שיכול לשחק והוא מצוין, רוי קורין אולי, אבל בית”ר בבית ועם הקהל והווייב הזה, היא קבוצת כישרונות שגילתה אופי במשחקים האחרונים, יודעת לחזור מפיגור והראתה שהיא קבוצה שונה, העדיפות היא לבית”ר. אם הפועל תדע לנצל את המצבים, אולי דאפה אם יפתח וינצל את המצבים שיגיע אליהם ולא יהיה הרבה, אז המשחק יהיה אחרת”.

דניאל דאפה (רועי כפיר)

הוא לא מנצל עד עכשיו את המצבים, אתה חושב שצריך להביא חלוץ במקומו? כרגע שני שערים בלבד בליגה.

”אני רואה בו הרבה דברים טובים כחלוץ, הוא מגיע להרבה מצבים, הקטע שחשבתי שצריך להיות חלוץ יותר בכיר לצידו לדעתי שיוריד ממנו את העומס. הוא בן 18 ששמו עליו את כל הקלפים, הוא מגיע להרבה מצבים, אולי זה חוסר ביטחון או יכולת טכנית או שניהם ביחד, דאפה יצטרך לנצל את המצבים ואתה מצפה בסופו של דבר מחלוץ הפועל ת”א שיכבוש יותר. אנאס מחמיד אולי ציפו שייתן תחרות, אבל הוא היה הרבה פצוע, ועוד דבר שהפועל צריכה לשפר זה משחקי החוץ שלה שהיא כמעט ולא מנצחת, מעניין מה יהיה היום”.

מה התוצאה לסיום?

”איך שאני רואה את התמונה, בית”ר תנצח לדעתי, כמה שיש לי את האהבה להפועל, בית”ר תנצח”.

מי אתה חושב שיעשה את ההבדל? אצילי, שועה? מי? אולי בהפועל.

”אם בית”ר תנצח אז כמובן השחקנים שלה וזה תלוי הרבה בשוברי השוויון, אצילי ושועה, איך הם יגיעו, תלוי בהם”.