"בית"ר יכולה ללכת עד הסוף ולתת פייט לב"ש"

באחד המפגשים הגדולים שיש לכדורגל הישראלי להציע, וכשהיא נמצאת בתוך מאבק האליפות, בית”ר ירושלים תארח הערב (חמישי) את הפועל תל אביב בטדי, בניסיון להתקרב עוד להפועל באר שבע. שחקן העבר של הקבוצה, עמית בן שושן, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

האצטדיון יהיה מלא, זה אנחנו יודעים. ניצחון פה וזה מאבק דו ראשי עם הפועל ב”ש על האליפות.

”זה משחק שאם בית”ר מנצחת היא נצמדת לב”ש, וינואר מתקרב והחיזוקים שמתכננים ויעשו, אפשר ללכת עד הסוף ולתת פייט לב”ש”.

מי שחקן המפתח שלך במשחק הזה?

”אצילי ועדי יונה”.

עומר אצילי. שחקן המפתח (עמרי שטיין)

מה הסיכויים שאצילי יבקיע עוד פעם כמו השער מול טבריה.

”אי אפשר לדעת, אפילו יכול לקרות גול יותר יפה מזה”.

איך אתה רואה את יחסי הכוחות?

”משחק סוער חד משמעית. הפועל תיתן הכל ותעשה הכל, היא תיתן משחק אגרסיבי, בית”ר לדעתי יותר פייבוריטית ואני מקווה שאני צודק גם”.

תוצאה?

”אני חושב ש-2:3 לבית”ר ירושלים”.