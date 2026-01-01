יום חמישי, 01.01.2026 שעה 18:27
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
3018-3316מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2519-2915הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1125-1416הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"בית"ר יכולה ללכת עד הסוף ולתת פייט לב"ש"

עמית בן שושן דיבר ב"שיחת היום" לקראת המפגש הלוהט בטדי מול האדומים: "יהיה משחק סוער, הפועל תשחק אגרסיבי". וגם: הגול של אצילי ומה תהיה התוצאה?

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים מאוחדים לפני שריקת הפתיחה (חג'אג' רחאל)

באחד המפגשים הגדולים שיש לכדורגל הישראלי להציע, וכשהיא נמצאת בתוך מאבק האליפות, בית”ר ירושלים תארח הערב (חמישי) את הפועל תל אביב בטדי, בניסיון להתקרב עוד להפועל באר שבע. שחקן העבר של הקבוצה, עמית בן שושן, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

האצטדיון יהיה מלא, זה אנחנו יודעים. ניצחון פה וזה מאבק דו ראשי עם הפועל ב”ש על האליפות.
”זה משחק שאם בית”ר מנצחת היא נצמדת לב”ש, וינואר מתקרב והחיזוקים שמתכננים ויעשו, אפשר ללכת עד הסוף ולתת פייט לב”ש”.

מי שחקן המפתח שלך במשחק הזה?
”אצילי ועדי יונה”.

עומר אצילי. שחקן המפתח (עמרי שטיין)עומר אצילי. שחקן המפתח (עמרי שטיין)

מה הסיכויים שאצילי יבקיע עוד פעם כמו השער מול טבריה.
”אי אפשר לדעת, אפילו יכול לקרות גול יותר יפה מזה”.

איך אתה רואה את יחסי הכוחות?
”משחק סוער חד משמעית. הפועל תיתן הכל ותעשה הכל, היא תיתן משחק אגרסיבי, בית”ר לדעתי יותר פייבוריטית ואני מקווה שאני צודק גם”.

תוצאה?
”אני חושב ש-2:3 לבית”ר ירושלים”.

